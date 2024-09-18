«Даню на СВО, а семейку – в ад»: Милохин не вернется в РФ после поджога дома отца Отец Дани Милохина заявил, что блогер не планирует возвращаться в Россию

Приемный отец Дани Милохина заявил журналистам, что блогеру «ни к чему» сейчас возвращаться на родину. На дом семьи Милохина в Краснодаре несколько дней назад напали неизвестные: они кинули во двор коктейль Молотова и угрожающую записку. Теперь жильцы по очереди дежурят по ночам и стремятся побыстрее переехать.

Блогер Даня Милохин не вернется в Россию после того, как дом его приемного отца на Кубани пытались сжечь неизвестные, а самого Милохина призвали отправить на СВО. Об этом рассказал РБК отец юноши Дмитрий Тюленев.

«Нет, пока не планирует [возвращаться]. По разным причинам, не могу сказать... Это ни к чему, наверное, сейчас. Да, мы общаемся, он, конечно, переживает», — передал Тюленев.

Милохин остается на связи с родственниками, они переписываются, иногда созваниваются. После нападения блогер «стал спрашивать, чем может помочь, куда писать и обращаться, чтобы найти злоумышленников», пишет Telegram-канал Shot.

«Его тренер спрашивал, какая помощь нужна», — уточнил отец.

Shot предполагает, что 22-летний Милохин не хочет возвращаться главным образом из-за страха попасть под скорый призыв. В 2024 году осенний призыв традиционно продлится с 1 октября до 31 декабря.

«Даню Милохина на СВО, а семейку – в ад»

Записку с таким содержанием кинули вместе с бутылкой зажигательной смеси во двор Тюленева в Анапе в ночь на 15 сентября, уже под утро. На улице загорелись лежавшие во дворе стройматериалы, сам Тюленев говорит, семье повезло, что в этот момент они не спали.

«Если бы легли, то, наверное, с вами бы сейчас не разговаривали. Потому что, когда начался пожар, был сильный ветер. Моментально все могло сгореть, мы бы не успели проснуться. А детей полный дом. Сначала услышали хлопок. Подумали, что-то сверху прилетело. Выскочили — двор горит», — вспоминает мужчина.

Он схватил огнетушитель, затем жильцы воспользовались шлангом и к приезду пожарных самостоятельно все потушили. Теперь в семье дежурят по ночам, чтобы не пропустить новый поджог.

«Мы спим по очереди. Полицейские предупредили: если злоумышленники задуманное не довели до конца, то могут еще раз попытаться», — отмечает Тюленев.

Он также рассказал журналистам, что полиция посоветовала поставить камеры на улице. Однако мужчина не верит, что это поможет. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю тем временем отчиталась, что начали расследование, однако подозреваемых пока не нашли.

Семья Милохина и до этого получала угрозы, говорит Тюленев.

«Угрожали расправой всей семье. Меня предупреждали, чтобы эти сообщения нигде не публиковали, иначе может быть хуже. Но мы написали заявление в полицию, предоставили все переписки», — поделился приемный отец блогера.

При этом, по его словам, авторы угроз требуют возвращения Милохина в Россию. Но не для наказания, а чтобы блогер «здесь работал».

«Авторы угроз представляются разными влиятельными людьми, требуют убедить Даню вернуться и работать здесь. Видимо, кто-то потерял в деньгах, когда он уехал, не знаю. Так-то конкретных подозрений нет, слишком много разных угроз приходило», — описал Тюленев.

В итоге с 1 сентября он перевел детей на домашнее обучение. Мужчина признается, что уже готов продать дом и переехать.

«Кто знает, что у тех, кто угрожает, на уме?... Я не вижу другого выхода, как продавать дом и уезжать в другой регион, потому что после истории с судами наш адрес стал известен на всю страну... Я буду пытаться продать дом и уехать. Скорее всего, в Москву», — резюмировал Тюленев.

Адрес семьи попал в открытые базы после того, как администрация Анапы в сентябре 2023-го подала на Тюленева в суд за незаконное строительство на его участке.

Как Милохин уехал из России

Блогер покинул страну в сентябре 2022 года, прямо посреди съемок в «Ледниковом периоде» Первого канала. Это произошло до объявления частичной мобилизации, но после просьбы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной проверить, почему он не служил. Telegram-канал Mash писал, что Милохин стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 году, и у него нет оснований для отсрочки.

«Прошу призвать молодого человека в ряды вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию», — обратилась Мизулина к Минобороны.

Милохин стал жить в Дубае, Таиланде, а в России в это время на его имя пришло несколько повесток. По информации Mash, блогеру предлагали служить в «спортроте», но он отказался.

«Как рассказали Mash люди из окружения, блогера тянет домой, но останавливает перспектива года в армии... Приемный отец Милохина подтвердил нам, что сын скучает по родине. Но добавил, что Даня держится молодцом. Никаких вредных привычек, сплошной бокс и мечты о карьере в спорте», — писал канал.