Кто такой нарцисс: по каким признакам его распознать и как с ним общаться В чем причины нарциссизма и можно ли построить отношения с такими людьми

Нарциссизм — это больше, чем просто любовь к себе. За яркой маской самоуверенности и стремления к восхищению окружающих скрываются глубокие внутренние противоречия, неуверенность и потребность в признании. В современном мире, где внешние успехи и самопрезентация играют важную роль, черты нарциссизма стали особенно заметны. Как распознать нарциссическую личность, как нарциссы манипулируют окружающими и можно ли помочь им измениться — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие нарциссы: их типичные черты

Нарциссизм — это понятие для описания определенных характеристик личности, связанных с чрезмерной любовью к себе, эгоцентризмом и завышенной самооценкой, рассказала «Газете.Ru» психолог, член Российского психологического общества Елена Бачурина. Она уточнила, что нередко такое проявление личности путают с самодовольством, но последнее в недостаточной степени описывает нарциссизм.

Сам термин происходит от древнегреческого мифа о Нарциссе — юноше, который был так очарован собственным отражением в воде, что не мог от него оторваться и в итоге погиб от голода и страданий. В психологии нарциссизм может проявляться как здоровым образом, так и в патологических формах.

Нарциссизм имеет такие черты:

Высокая самооценка: человек ценит и уважает себя, гордится своими достижениями.

Чувство собственного достоинства: индивид осознает свою уникальность и важность.

Эгоцентризм: сосредоточенность на своих интересах, потребностях и желаниях, которая иногда сопровождается недостаточным вниманием к чувствам других людей.

Амбициозность: стремление к успеху, признанию и власти.

В здоровой форме нарциссизм — естественная часть человеческой личности, которая помогает поддерживать позитивное самовосприятие и уверенность в себе. Это основа для личностного роста, мотивации и достижения целей. При здоровом нарциссизме человек способен строить крепкие социальные связи, проявлять эмпатию и быть в гармонии с собой и окружающими.

Состояние самовлюбленности присуще каждому из нас, потому что все в детстве проходили нарциссическую стадию. Мы получали заботу от взрослых и были центром [мира] со стороны значимых людей. Со временем эта модель меняется, величественный образ себя ребенок должен заменить на более адекватный. Некоторые черты с нами остаются на всю жизнь, но степень разная, на это влияет воспитание. Елена Бачурина Психолог, член Российского психологического общества

Как проявляется нарциссическое расстройство личности

Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) — это клиническое болезненное состояние, при котором нарциссические черты становятся чрезмерно выраженными и приводят к значительным нарушениям в социальной, профессиональной и личной жизни человека. Оно относится к группе диагнозов, описанных в диагностических руководствах по психиатрии — DSM-5 (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам). В России такой диагноз не ставят.

Основные черты нарциссического расстройства личности:

Чрезмерно завышенная самооценка: люди с НРЛ убеждены в своем превосходстве, уникальности и исключительности, считают, что они достойны особого отношения и восхищения.

Постоянная потребность в восхищении: человек с НРЛ все время требует похвалы, комплиментов и признания своей важности со стороны окружающих. Внимание других становится жизненно необходимым для поддержания собственной самооценки.

Чувство собственного превосходства: такие люди могут считать, что их особые таланты, успехи или знания делают их лучше и выше остальных, поэтому часто проявляют презрение к тем, кто не соответствует их «высоким стандартам».

Отсутствие эмпатии: неспособность или нежелание понимать и сочувствовать другим людям приводит к поверхностным отношениям, основанным на потребности использовать других для своих целей.

Эксплуататорское поведение: люди с НРЛ склонны манипулировать ради достижения выгоды, не учитывая интересы или эмоции окружающих.

Чувство зависти или убежденность в том, что им завидуют: люди с этим диагнозом часто завидуют успехам других или считают, что именно они — объект зависти, потому что весь свет на сцене направлен на них.

Грандиозные фантазии: такие личности могут постоянно мечтать о безграничной власти, успехе, красоте и любви, причем очень часто это не имеет ничего общего с реальностью.

Виды нарциссизма в психиатрии

Австрийский психолог и психиатр Зигмунд Фрейд одним из первых занялся изучением нарциссизма и ввел это понятие в психоанализ. Он утверждал, что первичный нарциссизм — это стадия, через которую проходят все младенцы, когда их психическая энергия (либидо) полностью сосредоточена на себе. Вторичный нарциссизм развивается, когда человек в ответ на внешний стресс или разочарования снова начинает направлять свою либидозную энергию на себя, а не на других.

Фрейд рассматривал нарциссизм как способ защиты от реальности. По его мнению, патологический нарциссизм развивается как спасающий от жестокости окружающей среды щит, когда человек не может справиться с чувством незащищенности и фрустрации.

Американский психолог и автор книг по нарциссическим расстройствам личности Элинор Гринберг предложила классификацию нарциссических личностей. В своей теории она выделяет три основных типа.

Грандиозный нарцисс. Этот тип нарциссической личности характеризуется чрезмерным чувством собственной важности, уверенностью в своем превосходстве и уникальности. Грандиозные нарциссы часто очаровательны и харизматичны на первый взгляд, но со временем общение с ними становится односторонним, так как они сосредоточены только на собственных потребностях и целях.

Такой человек никогда не заставит вас сомневаться в его величии: он постоянно нахваливает себя и преувеличивает свои подвиги и достижения. При этом существует две подкатегории такого типа — адаптивные и неадаптивные. Первые [сами] повышают уверенность в себе, они прирожденные карьеристы и лидеры. Неадаптивные изначально родились с такой самооценкой. Елена Бачурина Психолог, член Российского психологического общества

Особенности:

Уверены в том, что они лучше других и заслуживают особого отношения.

Считают, что их достижения уникальны и они имеют право на привилегии.

Требуют внимания и восхищения.

Могут использовать других для достижения своих целей, не учитывая их чувств.

Убеждены, что заслуживают больше, чем имеют, часто проявляют зависть.

Депрессивный нарцисс. Такие нарциссы внешне могут казаться скромными, но внутри они испытывают те же самые завышенные амбиции и потребности в признании. Однако вместо того чтобы явно демонстрировать свои черты, они скрывают их и страдают от неуверенности в себе, стыда и низкой самооценки. В отношениях депрессивные нарциссы могут быть зависимы от внешней поддержки и одобрения. Они могут манипулировать через чувство вины, предъявляя претензии другим за недостаточное внимание и заботу.

Особенности:

Внешне могут казаться стеснительными, неуверенными или скромными.

Чувствуют себя обиженными и отвергнутыми, если не получают внимания.

Тяжело переживают чувство стыда и незначительности, боятся насмешек и что кто-то узнает об их некомпетентности.

Склонны к депрессии и повышенной тревожности.

Часто играют роль жертвы, ожидая от других подтверждения своей важности.

close Джокер («Темный рыцарь», 2008) Warner Bros.

Перверзный нарцисс. Этот тип нарциссов стремится к лаврам через помощь другим и создание иллюзии того, что они заботятся о людях и общественном благе. Такие нарциссы проявляют себя через общественные и волонтерские роли, однако их мотивация заключается в поиске славы и восхищения за свои благородные поступки. Им нравится рушить чужие судьбы, ломать людей морально и духовно. Их поведение близко к социопатам. Они живут в хаосе и утопают в нем, испытывая искреннее моральное удовлетворение от этого.

Особенности:

Стремятся создать образ альтруиста, защитника общественных интересов или филантропа.

Считают себя уникальными и особенными за счет своей общественной деятельности.

Им нравится, когда другие подчиняются им, поэтому они любят управлять не только действиями, но и мыслями других людей.

Могут обесценивать окружающих, считая, что их усилия недостаточны.

Отто Кернберг, известный психоаналитик, разработал теорию нарциссизма в рамках своих исследований пограничных и нарциссических расстройств личности. Он предложил разделить нарциссизм на три основных вида, которые отражают разные уровни его проявления и влияния на личность.

Нормальный нарциссизм относится к здоровой самооценке и чувству собственного достоинства, что является естественной частью личности. Он позволяет человеку чувствовать себя уверенным и ценить свои способности и достижения. Этот тип нарциссизма способствует установлению позитивных отношений с другими людьми, поддерживает мотивацию и чувство самоуважения. Люди с нормальным нарциссизмом способны адекватно воспринимать как свои успехи, так и неудачи, а также проявлять эмпатию по отношению к другим.

Признаки нормального нарциссизма:

Чувство гордости за свои достижения.

Умение радоваться за других и устанавливать здоровые отношения.

Способность к саморефлексии и самокритике.

Здоровый баланс между личными потребностями и интересами других людей.

Патологический нарциссизм рассматривается как личностное расстройство и проявляется в чрезмерной озабоченности собственным «Я». У людей с патологическим нарциссизмом сильно завышена самооценка, они испытывают потребность в постоянном восхищении и признании со стороны других. Их чувство собственного достоинства часто зависит от внешних подтверждений, а любые признаки критики или отказа воспринимаются болезненно. Патологический нарциссизм может привести к манипулятивному поведению, эгоцентризму и неспособности установить глубокие и искренние узы.

Признаки патологического нарциссизма:

Постоянная потребность в восхищении и похвале.

Завышенное чувство собственной важности.

Неспособность к эмпатии или равнодушие к чувствам окружающих.

Манипуляция другими для достижения своих целей.

Резкая негативная реакция на критику и неприятие личных ошибок.

Мегаломанический нарциссизм считается самым крайним и деструктивным. Люди с таким нарциссизмом убеждены в своем исключительном значении, превосходстве и уникальности, ставя себя на один уровень с богами. Они склонны считать, что заслуживают особого отношения и привилегий, даже если это не имеет объективных оснований. Мегаломанический нарциссизм может сопровождаться иллюзиями величия и абсолютного могущества, которые граничат со сверхспособностями. Часто такие люди совершенно игнорируют потребности и чувства других, могут проявлять жестокость и использовать людей ради собственной выгоды. Это разрушительная форма нарциссизма, которая нередко ассоциируется с антисоциальными чертами и преступлениями.

close Твердыня («Пацаны», 2019) Sony Pictures

Признаки мегаломанического нарциссизма:

Глубокая убежденность в собственной уникальности и значимости.

Иллюзии грандиозности, всемогущества и непогрешимости.

Пренебрежение к чувствам и потребностям других людей.

Ожидание особого отношения и привилегий.

Склонность к эксплуататорскому и жестокому поведению (в том числе и физически).

Психолог уточнила, что среди нарциссов есть сверхчувствительные люди, которые могут испытывать эмпатию, но не ради других, а чтобы потешить свое самолюбие. Им нравится «считывать» людей в своих целях, в то время как здоровые люди подстраиваются в общении с другими при помощи зеркальных нейронов, чтобы быть в гармонии с собеседником.

Почему развивается нарциссическое расстройство

Нарциссическое расстройство личности развивается под влиянием множества факторов — биологических, психологических и социальных. Исследователи выделяют несколько ключевых причин и механизмов, способствующих формированию этого расстройства.

Ранние детские переживания

Один из главных факторов развития нарциссического расстройства личности — детские переживания и опыт взаимоотношений с родителями и близкими взрослыми. Когда ребенок получает чрезмерное восхищение и похвалу от значимых людей без объективных причин, это может привести к формированию у него завышенного чувства собственной важности. Такие люди могут расти с убеждением, что они особенные и лучше других.

Обратная ситуация, когда родители пренебрегают эмоциональными потребностями ребенка или не дают ему достаточной поддержки и внимания. В этом случае ребенок может использовать нарциссические механизмы как способ защиты от боли и чувства незащищенности. Он начинает искать внешнее признание и восхищение, чтобы компенсировать дефицит любви родителя.

Если опекуны чередуют периоды чрезмерной любви и заботы с игнорированием или эмоциональным отвержением, это также может создать у ребенка нестабильную самооценку и стать толчком для нарциссических тенденций. Такие дети могут расти с убеждением, что им нужно заслуживать похвалу и внимание, что приводит к стремлению постоянно добиваться одобрения.

Нарушения в формировании самооценки

Теории, такие как психология «Я» (Self-Psychology) американского психоаналитика Хайнца Кохута, подчеркивают, что нарциссизм связан с нарушениями в процессе формирования самооценки. Если ребенок не получает адекватной эмоциональной поддержки и признания своих чувств и успехов, его чувство собственного «Я» может остаться недоразвитым. В ответ на это человек начинает создавать «грандиозное Я», которое внешне выглядит уверенным и важным, но скрывает неуверенность и уязвимость.

close Себастьян («Жестокие игры», 1999) Columbia Pictures Corporation/ZUMAPRESS/Global Look Press

Биологические и генетические факторы

Существует мнение, что генетическая предрасположенность также играет роль в развитии нарциссического расстройства личности. Некоторые люди могут быть более уязвимы к развитию нарциссических черт из-за наследственных факторов.

Исследования близнецов и семейных историй показывают, что личностные черты, в том числе те, которые связаны с нарциссизмом, могут частично передаваться по наследству. Люди, у которых в семье в анамнезе были случаи психических расстройств, могут быть в группе повышенного риска развития НРЛ.

Некоторые ученые предполагают, что определенные биологические процессы в головном мозге, такие как функции зеркальных нейронов (отвечающих за эмпатию), могут быть нарушены у людей с нарциссическими чертами. Это в свою очередь объясняет трудности в проявлении сочувствия и в понимании эмоций других людей.

Социальные и культурные факторы

Культура, ориентированная на успех, внешность и статус, порой усиливает нарциссические тенденции. Современные медиа, социальные сети и реклама активно поощряют стремление к внешнему признанию, популярности и восхищению, что подкрепляет социальное давление на людей, особенно на молодежь.

В некоторых семьях в отношении ребенка существуют завышенные ожидания, которые не соответствуют его реальным способностям. Родители могут стремиться к тому, чтобы их ребенок был особенным, успешным или уникальным, что создает у него необоснованные амбиции и чувство собственной исключительности. Некоторые сталкиваются в детстве с тем, что их любят только за награды, пятерки, победы. Это косвенно может стать причиной нарциссизма, хотя большинство родителей такими действиями пытаются воспитать в ребенке лучшие черты характера.

Травмы и психоэмоциональные нарушения

Некоторые психологи предполагают, что психологические травмы, особенно в раннем детстве (насилие, алкоголизм кого-то из родственников), могут стать триггером для развития нарциссических черт. Ребенок, подвергавшийся эмоциональному насилию, игнорированию или критике, может выработать нарциссические черты как способ самозащиты и попытку справиться с болью.

Нарушение привязанности

Проблемы привязанности между ребенком и родителями также играют важную роль в формировании нарциссизма. Если родители не создают атмосферу надежности и безопасности, это может нарушить развитие способности ребенка устанавливать здоровые, стабильные отношения во взрослом возрасте. Человек, которому постоянно приходится оборачиваться назад, проверяя на месте ли его значимый взрослый, который должен контролировать его спокойный путь, постоянно тормозит в развитии. В таком случае он может стремиться к нарциссическому восхищению, чтобы заполнить эмоциональные пустоты.

Как манипулируют нарциссы — основные фразы

Манипуляции, которые используют нарциссы, имеют широкую гамму тактик и стратегий. Их цель — контролировать людей, укреплять собственное эго и избегать ответственности за свои действия. Нарциссические личности манипулируют так, чтобы люди вокруг них сомневались в себе, чувствовали себя виноватыми или зависимыми. Обнаружить это не так просто. Даже люди с высшим психологическим образованием не всегда способны с первого взгляда определить истинное лицо собеседника.

«Сначала нарциссы что-то дают, а потом требуют гораздо больше. Выстраивают жизнь жертвы, чтобы на каждом шагу были метки, вызывающие похвалу. Они могут что-то делать для человека и добиваться ежечасного одобрения», — отметила психолог.

Газлайтинг

Газлайтинг — это одна из самых деструктивных форм манипуляции, при которой нарцисс ставит под сомнение восприятие реальности жертвой. Это может проявляться в намеренных искажениях фактов, отрицании реальных событий или фальсификации прошлого, чтобы заставить человека сомневаться в своей адекватности и памяти.

Пример в действии. Нарцисс обещал прийти на важное мероприятие, но в итоге не явился. Когда его партнер указывает на это, он отвечает: «Я никогда не говорил, что приду, это ты все выдумал». Таким образом, человек с НРЛ перекладывает ответственность за свои действия и заставляет другого сомневаться в себе.

Жертва начинает терять уверенность в своем восприятии действительности, ее самооценка снижается, она становится все более зависимой от мнения нарцисса, который вроде бы «лучше понимает, как обстоят дела».

Примеры фраз:

«Ты все неправильно понял/а, такого не было».

«Ты всегда все преувеличиваешь, ты просто слишком чувствительный/ая».

«Ты сходишь с ума? Я никогда этого не говорил/не делал».

«Ты помнишь это неправильно, я был/а там, и все было совсем иначе».

Проекция

Проекция — это ситуация, когда нарцисс приписывает свои собственные недостатки, эмоции и поступки другим людям. Этот механизм психологической защиты помогает ему не только избежать признания своей вины, но и отвлечь внимание от своего поведения.

Пример в действии. Нарцисс изменяет своему партнеру, но сам начинает обвинять его в неверности, говоря: «Ты, наверное, мне изменяешь, потому что ты все время уходишь из дома». В действительности, это он сам испытывает глубинное чувство вины, которое не может распознать, но перекладывает это на другого.

Партнер может начать испытывать негативные эмоции, пытаться загладить ситуацию или даже сомневаться, не совершал ли он чего-то плохого. Проекция заставляет жертву находиться в оборонительной позиции и терять эмоциональный баланс, что на руку личности с расстройством.

Примеры фраз:

«Это ты постоянно манипулируешь мной, а не я тобой».

«Ты слишком эгоистичен/чна и думаешь только о себе».

«Все проблемы в наших отношениях из-за твоей ревности/гнева/неуверенности».

«Ты меня никогда не слушаешь, хотя сам/а игнорируешь меня».

Обесценивание

После периода идеализации, когда нарцисс возвышает человека и внушает ему чувство особой значимости, начинается фаза обесценивания — «ледяной душ». Нарцисс критикует и принижает достоинства и достижения своего партнера или близкого человека. То, что изначально было источником нарциссического питания и показывало значимость человека с НРЛ (ведь если рядом с ним кто-то успешный, то и он что-то значит), вмиг разбивается.

Пример в действии. Нарцисс хвалил вас за ваши карьерные успехи, говоря, что только вам посильны большинство задач, но через какое-то время резко заявляет: «Ты на самом деле ничего особенного не делаешь». Этот комментарий обесценивает усилия человека и подрывает его уверенность в себе.

Постоянное обесценивание приводит к тому, что жертва начинает сомневаться в своих способностях и значимости. Это также укрепляет зависимость от нарцисса, так как начинает казаться, что нужно делать больше, чтобы заслужить его признание.

Примеры фраз:

«Твои достижения ничего не значат, я мог/ла бы сделать это лучше».

«Да, ты это сделал/а, но это вообще не впечатляет».

«Кто-то другой сделал бы это намного быстрее/лучше».

«Ты вообще не понимаешь, как мир работает».

close Златопуст Локонс («Гарри Поттер и Тайная комната», 2002) Warner Bros. Pictures

Обида и обвинение

Нарциссы часто перекладывают вину за свои неудачи, недостатки и эмоциональные проблемы на других. Это помогает им избежать ответственности и одновременно контролировать поведение жертвы. Благодаря этому они также не соприкасаются с собственной болью, ведь нарциссы на самом деле глубоко несчастны, слабы и уязвимы. В случае, когда вы попытаетесь прояснить ситуацию, деструктивный человек может применять висхолдинг — отказ от обсуждения волнующей темы.

Пример в действии. Нарцисс опоздал на важное собрание, но обвиняет вас в том, что это произошло из-за вас: «Это ты отвлекал/а меня перед выходом!». В этом случае нарцисс пытается переложить ответственность за свою жизнь на другого. Жертва начинает чувствовать вину за то, что делает что-то не так, даже если это не ее зона ответственности. Это вызывает чувство беспомощности и зависимости от нарцисса, так как она боится быть снова обвиненной.

Примеры фраз:

«Из-за тебя я потерял/а работу, ты отвлекал/а меня».

«Если бы ты слушал/а меня, у нас бы не было проблем».

«Ты просто хочешь испортить мне жизнь, потому что завидуешь».

«Это ты виноват/а в том, что у нас все не так».

Постоянная критика и подрыв самооценки

Нарциссы часто критикуют близких им людей, чтобы подорвать их самооценку и сделать их зависимыми от своей похвалы или одобрения. Что интересно, это работает, потому что другой человек включается в гонку, чувство собственного достоинства и гордости толкает показать, что ты чего-то стоишь.

Пример в действии. Вы можете делать что-то абсолютно привычное, например, готовить ужин, но случайно уронить столовый прибор, на что нарцисс закатит глаза и сделает замечание, что у вас руки растут не из того места. Это целенаправленная тактика, чтобы жертва чувствовала себя слабой и несостоятельной. Из-за постоянных негативных отзывов невинный человек начинает верить в свою непригодность и искать одобрения у нарцисса, чтобы получить хотя бы немного похвалы и любви. Это создает зависимость от нарцисса как единственного источника «поддержки».

Примеры фраз:

«Ты всегда все портишь».

«Ты выглядишь ужасно».

«Ты слишком глуп, чтобы понимать такие вещи».

«Я не понимаю, как тебя взяли на такую позицию, ты ведь неумеха».

Сравнение с другими

Нарциссы часто используют сравнение для того, чтобы заставить человека чувствовать себя неполноценным. Они могут ставить на одну позицию жертву с другими людьми, подчеркивая, что кто-то делает что-то лучше, он успешнее или привлекательнее.

Пример в действии. Нарцисс постоянно говорит в разговоре: «Твой коллега справляется с работой лучше, чем ты» или «Твоя подруга всегда выглядит лучше». Это ставит жертву в позицию вечного конкурента, стремящегося заслужить признание нарцисса. Постоянные сопоставления заставляют другого чувствовать, что он не может соответствовать ожиданиям и стандартам. Это усиливает неуверенность и приводит к эмоциональному истощению, а в некоторых ситуациях еще и ссорит с объектом сравнения.

close Миранда Пристли («Дьявол носит Prada», 2006) 20th Century Fox

Примеры фраз:

«Другие люди на твоем месте справились бы лучше».

«Почему ты не можешь быть таким же успешным, как [имя другого человека]?».

«Я мог бы быть с кем-то лучше, чем ты».

«Мой бывший/ая делал/а это лучше».

Любовная бомбардировка

На первых этапах отношений нарцисс может проявлять чрезмерное внимание, заботу и восхищение, создавая иллюзию идеального партнера, которого волнует ваш внутренний мир. Это часто называют «любовной бомбардировкой» или «сахарным шоу». Цель — быстро завоевать доверие и создать зависимость от этой «идеальной» любви.

Пример в действии. Нарцисс постоянно говорит: «Ты — любовь всей моей жизни», «Я никогда никого не любил так, как тебя», «Ты особенный/ая, никто не сравнится с тобой». Эдакая иллюзия любви из кино. Однако влюбленность, вызванная манипуляцией, затуманивает восприятие жертвы, поэтому она не видит реальных недостатков нарцисса и несостыковок с настоящей жизнью. Это формирует глубокую эмоциональную зависимость, что позже позволяет нарциссу манипулировать.

Примеры фраз:

«Ты — единственный человек, кто понимает меня».

«Я никогда не встречал/а никого лучше тебя».

«Мы созданы друг для друга, ты мой/моя единственный/ая».

«Я сделаю для тебя все, ведь ты заслуживаешь лучшего».

Изоляция

Нарцисс может пытаться изолировать свою жертву от ее семьи, друзей или коллег, чтобы усилить контроль над ней и сделать ее полностью зависимой. Он старается постепенно сузить круг людей, которые могут воззвать к здравому смыслу и рассудку человека, попавшего в сети деструктивной личности.

Пример в действии. Нарцисс может специально подстраивать какие-то ситуации, чтобы кинуть негативный свет на ваших близких. Например, создавать липовые переписки, где якобы ваши друзья обсуждают вас за спиной. Изоляция лишает жертву эмоциональной и социальной поддержки, что делает ее еще более уязвимой для манипуляций нарцисса. Без внешней обратной связи ей становится сложнее осознать, что она находится в токсичных отношениях.

Примеры фраз:

«Твои друзья тебе завидуют, они не хотят твоего счастья».

«Почему ты все время общаешься с ними? Они тебя не уважают».

«Твои родители тебя не понимают, только я знаю, что для тебя лучше».

«Тебе не нужно больше с ними видеться, они плохо влияют на тебя».

Соблазнение и угрозы

Нарциссы могут чередовать комплименты и соблазнения с угрозами и агрессией, создавая хаотичное и непредсказуемое поведение. Это дестабилизирует эмоциональное состояние жертвы и усиливает ее зависимость, заставляя жить в циклическом круговороте.

Пример в действии. Сегодня жертва слышит «Ты прекрасна», а на следующий день появляется весомое «но» в этой же фразе: например, «У тебя отличное чувство юмора, но если ты не похудеешь, я найду кого-то лучше». Такие слова заставляют жертву постоянно стремиться к идеалу, чтобы избежать угрозы потери. Она думает, что надо постоянно совершенствоваться и соответствовать требованиям, чтобы не потерять объект обожания. Это создает постоянное напряжение и тревогу.

Примеры фраз:

«Если ты уйдешь от меня, ты пожалеешь и будешь сама виновата в том, что произойдет».

«Никто тебя больше не полюбит, кроме меня».

«Я найду кого-то лучше, если ты не изменишься».

«Ты просто неблагодарный/ая, я даю тебе абсолютно все и не получаю даже «спасибо»».

Игры с чувствами

Нарцисс может чередовать периоды тепла и привязанности с холодностью и отчуждением: месяц все хорошо и вы чувствуете связь, а потом человек пропадает на неделю, не отвечает на звонки и смс. Это создает эмоциональные качели, заставляющие жертву ощущать неуверенность в отношениях.

Пример в действии. Сегодня «я не хочу тебя видеть», а затем через день — «я скучал по тебе, ты единственный/ая, кто понимает меня». Так возникает эмоциональная нестабильность и ощущение, что жертва никогда не знает, что ее ждет в отношениях. Она попадается на психологические уловки и привыкает к постоянной непредсказуемости, которая на самом деле вызывает тревогу и зависимость от одобрения, хотя может казаться привлекательной.

Примеры фраз:

«Я больше не люблю тебя, это все твоя вина».

«Ты сам/а меня к этому подвел/а».

«Мне нужно время подумать, возможно, нам лучше расстаться».

«Я тебе больше не интересен/а, ты меня игнорируешь».

Как вести себя с нарциссами и как с ними расставаться

Отношения с нарциссами могут быть крайне сложными и разрушительными, поскольку они склонны делать больно, любят контролировать и вносить нестабильность. Важно уметь распознать, как нарциссическое поведение влияет на ваше благополучие, и выработать стратегии защиты.

close Гордон Гекко («Уолл-стрит», 1987) 20th Century Fox Film Corporation

Как вести себя с нарциссом

Установите четкие границы. Нарциссы часто стремятся к контролю над жизнью других людей, поэтому важно установить рамки дозволенного с вами и сохранять их, порой как стены неприступной крепости. Это помогает защитить ваше эмоциональное и личное пространство.

Советы:

Четко обозначьте, что приемлемо в ваших отношениях, а что — нет.

Не позволяйте нарциссу нарушать ваши личные границы, даже если он пытается инкриминировать вам какие-то ситуации, где вы якобы сделали что-то не так, или использовать чувство вины против вас.

Придерживайтесь своих границ, не допускайте манипуляций, даже если это вызывает конфликт и истерику у нарцисса.

Не втягивайтесь в эмоциональные игры. Люди с НРЛ склонны к созданию эмоциональных качелей, они чередуют периоды «сахарного шоу» и «ледяного душа», что вызывает чувство зависимости. Важно не поддаваться на эти психологические уловки и не пытаться изменить свое поведение, особенно ради нарциссов.

Советы:

Оставайтесь спокойными и не позволяйте нарциссу вовлечь вас в эмоциональные бури.

Старайтесь сохранять эмоциональную дистанцию и не пытайтесь оправдывать его поведение.

Помните, что нарциссическое поведение — это способ манипулирования, а не отражение ваших реальных недостатков. Кроме того, нарциссы не умеют любить. Все их клятвы в любви — ложь.

Не пытайтесь их изменить. Многие люди ошибочно полагают, что могут спасти или изменить нарцисса с помощью любви и терпения. Однако нарциссические личности редко меняются, поскольку они не осознают своих проблем и не готовы принимать помощь. Хотя, чтобы удержать вас, могут сделать вид, что все осознали, и просить вас помочь им, ведь вы якобы единственный человек, кто способен на это.

Советы:

Примите тот факт, что вы не можете изменить нарцисса, если он сам не осознает проблему и не обратится к психотерапевту.

Не вовлекайтесь в попытки их исправить или заставить проявить эмпатию — нарциссы обычно не способны на глубокие изменения без профессиональной помощи.

Минимизируйте контакт. Если нарциссическое поведение становится токсичным и разрушительным, попробуйте свести к минимуму контакт с этим человеком. Это особенно важно, если деструктивная личность пытается управлять вами или негативно воздействует на ваши сознание и психику.

Советы:

Сведите общение с нарциссом к формальным или кратким взаимодействиям, если это возможно.

Используйте технику «серого камня» — будьте максимально нейтральны в общении и не показывайте эмоций, чтобы нарцисс потерял интерес к вам и своим манипуляциям.

Если вы находитесь в токсичных отношениях, рассмотрите возможность полного прекращения общения.

Как расставаться с нарциссом

Расставание с нарциссом может быть трудным, так как они склонны к сопротивлению и попыткам удержать контроль. Такой человек может реагировать на разлуку агрессивно, обвиняя вас, устраивая сцены или обещая измениться, чтобы избежать разрыва. Важно быть готовым к этим реакциям и четко придерживаться своих решений.

Подготовьтесь эмоционально. Перед тем как поставить точку в отношениях, важно эмоционально подготовиться и понять, что нарцисс может использовать все возможные тактики манипуляции, зачастую подлые, чтобы удержать вас подле себя. Убедитесь, что ваше решение твердое и осознанное.

close Дориан Грей («Дориан Грей», 2009) Global Look Press

Советы:

Обсудите свое намерение с близкими друзьями или терапевтом, чтобы получить поддержку и укрепить уверенность в необходимости разрыва.

Примите, что после расставания нарцисс может пытаться вас вернуть, используя манипуляции, такие как слезы, обвинения или обещания измениться. Будьте готовы к этому и не верьте ни единому слову.

Будьте прямыми и краткими. При расставании с нарциссом важно избегать долгих обсуждений, так как он может воспользоваться этим моментом для психологических уловок. Будьте четкими, конкретными и не давайте волю эмоциям, которые могут быть использованы против вас.

Советы:

Сообщите нарциссу свой вердикт четко и лаконично без эмоциональных деталей.

Избегайте обсуждений «почему», так как нарциссы могут обернуть это для того, чтобы выкрутить ситуацию под себя и заставить вас чувствовать вину.

Не вовлекайтесь в долгие разговоры — это даст нарциссу возможность убедить вас остаться.

Дистанцируйтесь от чувства вины. Нарциссы могут вызвать у вас чувство вины за расставание, утверждая, что это вы разрушаете отношения, или используя аргументы вроде «Ты меня предаешь», «Ты никогда меня не любил/а», «Мама была права на твой счет». Важно осознавать, что это манипуляции, им нельзя поддаваться для собственного блага. Жизнь без нарцисса будет спокойнее, ярче и экологичнее.

Советы:

Помните, что ваше решение о расставании — это шаг к сохранению вашего психического и эмоционального благополучия.

Не допускайте, чтобы нарцисс заставил вас сомневаться в правильности вашего решения. Чувство вины — это их инструмент для удержания контроля.

Не забывайте о всех токсичных моментах, которые привели вас к решению расстаться. Плохого было больше, чем хорошего.

Не реагируйте на провокации. После расставания нарцисс может пытаться вызвать в вас эмоции, устраивая сцены или запугивая вас. Кто-то может начать писать вашим родственникам или друзьям гневные сообщения, а кто-то намекать на самоубийство. Это попытка вновь вернуть контроль над ситуацией. Важно оставаться спокойным и не реагировать на провокации.

Советы:

Игнорируйте эмоциональные вспышки или оскорбления нарцисса. Старайтесь быть максимально отстраненными и уравновешенными.

Если нарцисс продолжает вас преследовать или запугивать, рассмотрите возможность блокировки во всех соцсетях или даже юридической защиты (если есть состав дела — например, угрозы физической расправой).

Не втягивайтесь в эмоциональные разговоры после разрыва, нарцисс будет использовать их для возврата своего контроля над вами.

Полный разрыв связи. Лучший способ разорвать отношения с нарциссом — это полный игнор его везде, особенно если отношения были токсичными. Это поможет вам избежать дальнейших психологических ловушек, даст вам возможность восстановиться и отчасти наказать эго деструктивной личности, которая больше всего на свете боится быть отвергнутой.

Советы:

Заблокируйте нарцисса в социальных сетях, мессенджерах и по телефону, чтобы предотвратить попытки возобновить контакт.

Избегайте совместных мероприятий или общих встреч, если это возможно.

Если у вас есть общие дела (например, дети или финансовые обязательства), сводите общение к минимуму и обсуждайте только практические аспекты, желательно в присутствии других людей.

close Уолтер Уайт («Во все тяжкие», 2008) Sony Pictures Television

Как восстановиться после расставания с нарциссом

Расставание с нарциссом может быть эмоционально тяжелым и изматывающим. После завершения отношений важно уделить время и внимание восстановлению своего психического и эмоционального состояния.

Обратитесь к близким друзьям, семье или терапевту, чтобы получить эмоциональную помощь.

Уделите время хобби, спорту или другим активностям, которые помогают укрепить вашу самооценку и восстановить уверенность в себе.

Не вините себя. Понимание, что вы стали жертвой манипуляций, а не виновником разрушенных отношений, поможет вам избежать сложных неприятных эмоций.

Изучение динамики нарциссических отношений поможет вам осознать предупреждающие сигналы и избегать подобных ситуаций в будущем.

Можно ли вылечить нарциссизм

Нарциссическое расстройство личности — сложный и трудноизлечимый диагноз, но при определенных условиях его можно смягчить и частично вылечить. Важно понимать, что лечение нарциссизма не предполагает полного избавления от всех нарциссических черт. Однако целенаправленная психотерапия может помочь людям с этим диагнозом научиться лучше понимать себя, взаимодействовать с окружающими и снизить их патологическое поведение.

Нарциссы редко обращаются за помощью самостоятельно. Они могут прийти на терапию только в случае серьезных личных кризисов: например, потери работы, разрыва отношений и других значимых неудач. Даже если они встают на эту тропинку, им может быть сложно поддерживать мотивацию к изменениям.

Основные способы лечения нарциссизма:

Психоаналитическая терапия. Этот метод фокусируется на глубинном анализе детских травм и проблем с самооценкой. Один из подходов — психология «Я» Хайнца Кохута, которая помогает нарциссам осознать и скорректировать свои ранние эмоциональные потребности и сформировать более зрелое чувство собственного эго.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). КПТ помогает нарциссам распознавать и изменять свои негативные установки и поведенческие паттерны, учит конструктивному взаимодействию с окружающими и развитию эмпатии.

Диалектическая поведенческая терапия (ДПТ). Это направление психотерапии эффективно для людей с сильными эмоциональными нарушениями и помогает улучшить саморегуляцию эмоций, повысить осознание и укрепить навыки межличностных отношений.

Групповая терапия. Групповая терапия позволит нарциссам увидеть свое поведение со стороны и научиться более здоровым социальным взаимодействиям, но они могут сопротивляться открытости в таких условиях из-за страха перед критикой.

Фармакотерапия. Лекарства не лечат нарциссизм напрямую, но могут помочь в исцелении сопутствующих симптомов, таких как тревога, депрессия или другие эмоциональные нарушения, которые часто сопровождают нарциссическое расстройство. Антидепрессанты или стабилизаторы настроения назначают для облегчения эмоциональной нестабильности.

Полностью вылечить нарциссизм крайне сложно, так как многие его черты глубоко укореняются в структуру личности. Тем не менее при долгосрочной и целенаправленной терапии возможно значительное смягчение патологических аспектов нарциссического поведения. Человек может научиться:

Управлять своим эгоцентризмом.

Уменьшить потребность в постоянном внешнем признании.

Развить способность к эмпатии и строить более здоровые отношения.