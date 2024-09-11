Как понизить высокое давление: 6 эффективных способов Чем опасно высокое артериальное давление и как быстро его понизить в домашних условиях

Высокое артериальное давление, или гипертензия, — одна из самых распространенных медицинских проблем современного общества. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1,5 млрд человек по всему миру страдают от этого недуга. Что такое артериальное давление, какие его показатели считаются нормой, как понизить кровяное давление, «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Что такое давление? Какие показатели считаются нормой

Артериальное давление — это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. Иными словами, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Его измеряют в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.), и оно состоит из двух показателей:

Систолическое давление (верхнее) — уровень давления в момент, когда сердце сокращается и кровь выталкивается в артерии.

2. Диастолическое давление (нижнее) — уровень давления в момент, когда сердце расслабляется между сокращениями.

~120/80 мм рт. ст. нормальный показатель артериального давления

Показатели менее 90/60 мм рт. ст. считаются низким давлением, а 130/80 мм рт. ст. и выше свидетельствуют о наличии гипертензии.

Нормальные диапазоны давления:



Нормальное давление: от 90/60 до 120/80 мм рт. ст.



Пограничное высокое давление: 120-129/80 мм рт. ст.



Гипертензия 1 степени: 130-139/80-89 мм рт. ст.



Гипертензия 2 степени: 140/90 мм рт. ст. и выше.

Проблемы с давлением могут настичь любого человека, отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Например, гипотензия, или низкое давление, может появиться из-за неправильного применения препаратов. Также она наблюдается у подростков переходного возраста, очень высоких людей. Изменения в давлении всегда начинаются постепенно — сначала появляются мушки перед глазами, потом шум в ушах, затем ощущение, будто пропадает зрение», — перечислил врач.

Симптомы низкого и высокого давления

Проявления высокого и низкого давления могут быть разными. Эти признаки могут существенно влиять на качество жизни и нести высокие риски, поэтому важно уметь их распознавать, особенно если у вас под рукой в данный момент нет тонометра аппарата для измерения артериального давления.

Признаки низкого давления:



Головокружение;



Слабость;



Тошнота;



Похолодание конечностей;



Приступы обморока.

«Потеря сознания — это острое состояние, которое развивается как результат различных воздействий на организм: жары, страха или смеха. Также пониженное давление может быть результатом принятия определенных лекарств. В любом случае, если человек жалуется на низкое давление, нужно вызвать врача», — подчеркнул кардиолог.

Признаки высокого давления:



Резкая головная боль, преимущественно в затылочной части;



Пульсация в голове;



Затуманенное зрение;



Одышка, тахикардия;



Тошнота и рвота;



Усталость и слабость;



Боль в сердце и грудной клетке.

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Чем опасно высокое давление

По словам Андрея Кондрахина, высокое давление опаснее, чем низкое.

«Состояние высокого давления так называют, потому что человек не сразу испытывает изменения в организме — он постепенно к ним привыкает. Даже такие цифры на аппаратах давления, как 160 или 180, многие люди не замечают, считая, что это нормально», — отметил врач.

Согласно данным ВОЗ, высокое давление становится причиной различных заболеваний и состояний, включая:

Инсульт . Гипертензия увеличивает риск инсульта из-за повреждения кровеносных сосудов в головном мозге.



. Гипертензия увеличивает риск инсульта из-за повреждения кровеносных сосудов в головном мозге. Сердечные заболевания . Повышенное давление ведет к увеличению нагрузки на сердце, что может привести к сердечной недостаточности.



. Повышенное давление ведет к увеличению нагрузки на сердце, что может привести к сердечной недостаточности. Проблемы с почками . Хроническая гипертензия может вызвать болезни почек и даже почечную недостаточность.



. Хроническая гипертензия может вызвать болезни почек и даже почечную недостаточность. Поражения сосудов. Высокое давление повреждает стенки артерий, что может спровоцировать развитие атеросклероза.

Чем выше давление, тем больше кровь давит на стенки сосудов. Крупные артерии имеют мышечный слой и тем самым контролируют давление, а мелкие фактически перестают сопротивляться из-за недостатка мышечного слоя, и в один момент артерия может лопнуть. Такое происходит при инсульте. Андрей Кондрахин врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Что делать при критически высоком давлении

Если у вас или вашего близкого наблюдаются симптомы гипертензии 2 степени (140/90 мм рт. ст. и выше), то попытка понизить давление самостоятельно может привести к развитию инфаркта миокарда или инсульта.

При появлении симптомов, указывающих на критически высокое давление, следует немедленно вызвать скорую помощь и принять меры для снижения давления.

До приезда бригады врачей следует:

Посадить больного, под спину подложить подушки.

Проверять давление каждые 15 минут.

Сделать горячую ванну для ног для оттока крови в нижние конечности. С этой целью также прикладывают горчичники к икрам ног.

По возможности под язык положить таблетку гипотензивного средства (например, нифедипин или каптоприл — по поводу препарата обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом).

«Только эти два препарата можно применять для скорой помощи. Их рассасывают, и они работают как гипотензивное средство», — подчеркнул Кондрахин.

Как понизить давление в домашних условиях: 6 эффективных способов

В ситуации, когда давление резко повышается (но находится в пределах повышенных, а не критических показателей), можно воспользоваться следующими методами.

1. Сделайте дыхательную гимнастику

Делайте глубокие вдохи и выдохи, чтобы успокоить нервную систему. Вдохните через нос на счет четыре, задержите дыхание на семь секунд и медленно выдохните через рот на счет восемь. Повторите этот цикл 5-10 раз.

Эти дыхательные упражнения способствуют расслаблению и снижению стресса, что может значительно улучшить кровообращение и понизить артериальное давление благодаря угнетению симпатической нервной системы.

2. Выполните легкие физические упражнения

Если давление резко повысилось, сделайте несколько простых упражнений, например, на растяжку.

Легкая физическая активность улучшает кровообращение, укрепляет стенки сосудов и помогает сердцу работать эффективнее, что, в свою очередь, может снизить артериальное давление.

3. Приложите холодный компресс

Приложите прохладный компресс к области шеи, запястий или лба на 10-15 минут. Можно использовать холодную упаковку продуктов из морозилки или просто завернуть лед в ткань.

Прохладные компрессы способствуют расслаблению сосудов, что может привести к быстрому снижению давления и расслаблению.

4. Помассируйте шею и голову

Следует выполнить легкий массаж шейно-головного отдела. Также помогает аккуратное нажатие на внутренние уголки глаз и виски, потягивание мочек ушей.

Улучшение кровообращения способствует снижению нагрузки на сердце и нормализации артериального давления.

5. Разомнитесь и расслабьте мышцы

Если вы сидите, встаньте и немного прогуляйтесь по комнате. Постарайтесь расслабить все группы мышц. Напрягите и затем отпустите мышцы по очереди — начиная с ног и заканчивая головой.

Расслабление мышц, особенно если вы чувствуете напряжение из-за стресса, помогает улучшить общее состояние и снизить уровень давления.

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6. Выпейте успокаивающий травяной чай

Заварите травяной чай, например, мятный или ромашковый. Используйте один пакетик на чашку горячей воды. Дайте настояться 5-10 минут, добавьте мед по желанию.

Травяные чаи оказывают успокаивающее действие и могут улучшить самочувствие в состоянии стресса, что, в свою очередь, способствует снижению артериального давления. Некоторые травы, такие как мята и ромашка, известны своими гипотензивными свойствами.

Как понизить давление: советы врача-кардиолога

Помимо вышеупомянутых способов, Андрей Кондрахин поделился с «Газетой.Ru» еще несколькими методами, как можно быстро снизить давление в домашних условиях.

«Если у вас или у вашего близкого поднялось давление впервые, и вы почувствовали себя плохо, то опустите ноги в таз с теплой или горячей водой. Сосуды, в данном случае вены, раскроются, и часть крови будет в ногах. Тогда станет легче», — порекомендовал кардиолог.

При втором способе, нужно лечь на кровать или диван, подложить под голову одну или две подушки, чтобы голова была выше ног.

Кровь в положении полулежа оттекает вниз более интенсивно. Плюс ко всему, человека нужно согреть. При согревании расширяются артерии, и легче кровоснабжаются почки. В таком случае быстрее происходит выделение мочи, что также уведет за собой избыток давления. Андрей Кондрахин врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Важно! Обратите внимание, что эти методы могут помочь только в качестве первой помощи. Для длительного снижения давления необходимо принять более серьезные меры, например, отправиться в больницу или вызвать скорую помощь, подчеркнул врач.



Как снизить высокое давление без лекарств надолго: 8 главных правил

Для достижения стабильного контроля артериального давления без использования медикаментов важны изменения в образе жизни. Вместе с тем, по словам кардиолога, необходимо помнить, что длительное самолечение без консультации врача может усугубить ситуацию со здоровьем.

Давление можно снизить такими способами и методами, однако стоит помнить, что это не постоянное лечение, а лишь некая помощь организму. Лечение должно быть назначено врачом. В противном случае мы можем получить побочные явления. Андрей Кондрахин врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

1. Правильное питание

Сбалансированное и здоровое питание — основа контроля артериального давления. Рекомендуется следовать таким принципам:

Сократите потребление соли. Старайтесь придерживаться диеты с низким содержанием натрия. Соль, по словам кардиолога, повышает давление.

«Натрий тянет за собой воду, и давление, соответственно, повышается. При повышенном давлении не употребляйте поваренную соль», — объяснил врач.

Увеличьте потребление овощей и фруктов. Они содержат много клетчатки, витаминов и минералов, которые полезны для сердечно-сосудистой системы.

Увеличьте потребление полезных жиров. Добавьте в рацион оливковое масло, орехи и жирную морскую рыбу, богатую омега-3 кислотами.

2. Потеря лишнего веса

Избыточный вес — одна из основных причин высокого давления. Похудение даже на 5-10% может значительно снизить уровень давления и улучшить общее состояние здоровья.

3. Регулярные физические упражнения

Умеренные физические нагрузки (например, аэробные упражнения) помогут укрепить сердце и снизить давление. Рекомендуется заниматься физической активностью не менее 2-3 часов в неделю, то есть в день отводите тренировкам примерно 20 минут.

4. Отказ от курения

Курение не только повышает давление, но и повреждает сосуды. Отказ от курения значительно улучшает общее состояние здоровья и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Качественный сон

Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки. Плохой сон может способствовать росту уровня стресса и, как следствие, повышению давления.

6. Управление стрессом

Повышенный уровень стресса может быть значительным фактором, способствующим гипертензии. Практикуйте медитацию, йогу, дыхательные практики или другие методы релаксации, чтобы справляться со стрессом.

«Также можете принимать препараты растительного происхождения: валерьяновый корень, пустырник или корень пиона», — порекомендовал Андрей Кондрахин.

7. Регулярный контроль давления

Ведение дневника артериального давления поможет вам отслеживать изменения и вовремя вносить коррективы в образ жизни.

8. Питьевой режим

Поддерживайте оптимальный уровень гидратации, избегая избытка кофе и алкоголя, которые могут повышать давление.