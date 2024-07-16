Как поднять пониженное давление в домашних условиях: основные рабочие способы Что делать при низком давлении? Симптомы гипотонии и продукты, которые помогут с ней справиться

Состояние, при котором снижается кровяное давление, называют артериальной гипотонией. Оно может приводить к слабости, головокружению и даже обморокам, однако некоторые люди могут вообще не ощущать никаких симптомов. С чем может быть связано резкое падение давления, почему это состояние может быть опасно и какими способами можно повысить артериальное давление — в материале «Газеты.Ru».

Нормальное кровяное давление и его регуляция

Кровяное давление (или артериальное давление) — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий, когда она перекачивается сердцем по всему телу. Оно обеспечивает движение крови по артериям и капиллярам, доставляя кислород и питательные вещества к клеткам и органам. Кровь, циркулируя по организму, собирает углекислый газ и другие продукты обмена веществ, которые затем удаляются через легкие, почки и печень.

Нормальное кровяное давление для взрослого человека составляет около 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) , рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог центра здоровья «Эксперт» Давид Бекназарян. Верхнее значение (систолическое давление) показывает давление в артериях во время сокращения сердца, а нижнее (диастолическое давление) — в момент расслабления.

На кровяное давление могут влиять различные факторы:



диета;



уровень физической активности;



стресс;



генетическая предрасположенность.

Продукты, содержащие много соли (натрия), могут повышать артериальное давление. Избыток натрия в организме задерживает воду, из-за чего увеличивается объем крови. Следовательно, растет и давление на стенки артерий.

В то же время продукты, богатые калием, магнием и кальцием, могут снизить артериальное давление. Эти микроэлементы помогают расширять сосуды и выводить излишки натрия из организма. Калий в больших количествах содержится в бананах, апельсинах, картофеле и шпинате, магний — в орехах, семечках и зелени, а кальций — в молочных продуктах и зеленых листовых овощах.

Регулярная физическая активность также играет важную роль в поддержании нормального давления. Упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение и помогают поддерживать здоровый вес. Ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде особенно полезны для сердца и сосудов. Стресс, напротив, может значительно повысить артериальное давление, потому что вызывает выброс гормонов, которые сужают сосуды и увеличивают сердечный ритм.

close 100% Me dia/Shutterstock/FOTODOM

Пониженное давление и его симптомы

Пониженное артериальное давление, или гипотония, характеризуется показателями ниже 90/60 мм рт. ст. Такое состояние может быть как временным, так и хроническим — в зависимости от причин его возникновения. Временная гипотония обычно вызвана обезвоживанием, кровопотерей, переутомлением, недоеданием или недостатком сна. Бекназарян подчеркнул, что летом из-за жары давление может также снижаться.

Хроническая гипотония связана с генетической предрасположенностью, эндокринными нарушениями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы или побочными эффектами некоторых лекарств.

Симптомы гипотонии включают:



головокружение;



слабость;



усталость;



головные боли;



тошноту;



обмороки.

При гипотонии мозг и другие жизненно важные органы могут не получать достаточного количества крови и кислорода. Отследить такое состояние не всегда удается, поэтому важно прислушиваться к своему телу.

Некоторые люди с пониженным давлением могут испытывать постоянное чувство усталости и слабости. Другие могут вообще не замечать никаких проявлений и только случайно узнавать о своем состоянии при медицинском осмотре. Это связано с тем, что организм в некоторых случаях успевает адаптироваться к низкому давлению, и симптомы не проявляются или проявляются слабо.

Методы повышения артериального давления при гипотонии

При низком давлении важно быстро принять меры, чтобы избежать ухудшения состояния. В домашних условиях можно увеличить потребление соли, выпить крепкий кофе или чай — напитки, содержащие кофеин.

Кофеин стимулирует центральную нервную систему и повышает сердечный ритм, что приводит к временному повышению артериального давления. Однако злоупотребление кофеином может вызвать обратный эффект и привести к обезвоживанию, поэтому важно соблюдать меру.

Рекомендуется также пить больше воды, потому что увеличение объема крови может повысить давление. Особенно полезно пить воду с добавлением небольшого количества соли или электролитов, чтобы быстрее восстановить баланс жидкостей в организме.

Положительное влияние оказывает ношение компрессионных чулок, которые помогают улучшить кровообращение. Они предотвращают застой в нижних конечностях и помогают крови легче возвращаться к сердцу. Это особенно полезно для людей, которые проводят много времени на ногах или страдают от варикозного расширения вен.

Чтобы избежать резких перепадов давления, врачи также советуют избегать резких изменений положения тела. Медленные и постепенные движения при вставании из положения сидя или лежа позволяют организму адаптироваться и предотвратить головокружение и обмороки.

close 100% Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Выбор лекарств от низкого давления

Выбор лекарств от низкого давления должен осуществляться только под контролем врача , подчеркнул Бекназарян. Самолечение может быть опасным и привести к нежелательным последствиям. Только врач может назначить препараты, повышающие тонус сосудов или стимулирующие сердечную деятельность. Важно следовать рекомендациям специалиста и не превышать указанные дозировки.

Среди часто используемых препаратов — флудрокортизон, который помогает увеличить объем крови за счет задержки натрия и воды в организме. Могут также назначить мидодрин, который сужает кровеносные сосуды и повышает давление. Однако эти лекарства могут приводить к побочным эффектам — головным болям, высокому кровяному давлению в покое и нарушению сердечного ритма. Именно поэтому их использование должно быть строго контролируемым, без назначения их принимать не стоит.

Кроме того, кардиолог может рекомендовать прием адаптогенов — натуральных веществ, которые помогают организму адаптироваться к стрессу и улучшают общее состояние. К адаптогенам относятся — экстракты женьшеня, экстракты элеутерококка, экстракты родиолы розовой и другие. Эти препараты могут быть полезны при лечении артериальной гипотонии, но опять же, рекомендовать их принимать должен только врач.

Низкое давление и необходимость вызова скорой помощи

Низкое давление само по себе не всегда является поводом для вызова скорой помощи. Однако, если гипотония сопровождается серьезными симптомами, такими, как сильное головокружение, потеря сознания, боль в груди или затрудненное дыхание, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Эти симптомы могут указывать на гиповолемический шок — состояние, при котором объем крови в организме резко уменьшается, что требует немедленного медицинского вмешательства. Гиповолемический шок может быть вызван тяжелыми травмами, внутренними кровотечениями или обезвоживанием.

Кроме того, низкое давление может говорить о гипоксии — недостатке кислорода в тканях и органах, что также требует срочной медицинский помощи. В случае гипоксии человек может испытывать сильную усталость, одышку, ухудшение когнитивных функций и другие симптомы.

Когда следует обращаться к врачу

Обратиться к врачу в медучреждение следует в случаях, когда низкое давление становится хроническим и значительно ухудшает качество жизни, объяснил кардиолог. Врачи смогут помочь в корректировке артериального давления: пациенту подберут необходимые препараты, диету и подскажут, как поменять образ жизни.

Если ваше давление 110/70 или даже 90/60, но при этом вы себя чувствуете хорошо, то повышать артериальное давление не надо. Если давление, например, 160/90 мм рт. ст., вы его не чувствуете — это очень плохо, нужно обратиться к врачу. Давид Бекназарян Врач-кардиолог центра здоровья «Эксперт»

В некоторых случаях может потребоваться проведение дополнительных исследований — электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография, анализы крови и мочи. Это позволит исключить серьезные заболевания сердца и сосудов. Сотрудник больницы также может порекомендовать мониторинг артериального давления в течение суток или дольше для более точной оценки его колебаний и выявления причин гипотонии.

В случае появления симптомов гипотонии важно своевременно обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи и назначения правильного лечения. Самолечение и игнорирование симптомов могут привести к серьезным осложнениям.

Следуя рекомендациям специалистов, можно эффективно контролировать артериальное давление и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы долгие годы.

С какими заболеваниями связано низкое давление

Низкое артериальное давление само по себе не является заболеванием, а выступает, как правило, в качестве тревожного сигнала тела о том, что какие-то процессы в организме идут не так.

Сердечные заболевания

Брадикардия. Состояние, при котором характерен медленный сердечный ритм (менее 60 ударов в минуту). Это может привести к недостаточному перекачиванию крови по организму. Человек чувствует утомляемость и головокружение и может падать в обмороки. Брадикардия может быть вызвана нарушением в электрической системе сердца.

Сердечная недостаточность. Это состояние, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь для обеспечения жизненно важных потребностей организма. Такая болезнь приводит к накоплению жидкости в легких и других частях тела, вызывая отеки и затруднение дыхания. Сердечная недостаточность может быть результатом инфаркта миокарда или кардиомиопатии.

Проблемы с клапанами сердца. Нарушения — стеноз (сужение) или недостаточность клапанов — могут препятствовать нормальному кровотоку через сердце. Это увеличивает нагрузку на важный орган и может привести к снижению кровяного давления. Среди симптомов — усталость, одышка и обмороки.

Эндокринные расстройства

Болезнь Аддисона. Это редкое заболевание, при котором надпочечники не производят достаточное количество гормонов (кортизола и альдостерона). Течение болезни сопровождается слабостью, потерей веса, низким кровяным давлением и гиперпигментацией кожи.

Гипотиреоз. Щитовидная железа в случае этого диагноза производит недостаточное количество гормонов, что может замедлить метаболизм. Человек постоянно чувствует усталость, отметка на весах растет, а кровяное давление падает. Лечение обычно включает прием синтетических гормонов щитовидной железы.

Гипогликемия. Низкий уровень сахара в крови может вызвать слабость, потливость, головокружение и потерю сознания. Это состояние часто встречается у людей с диабетом, которые принимают инсулин или другие препараты, снижающие уровень глюкозы. Немедленное потребление сахара может помочь нормализовать состояние.

Сепсис

Тяжелая инфекция может привести к системному воспалению и снижению кровяного давления. Это состояние известно как септический шок и требует немедленного лечения антибиотиками и поддерживающей терапией. Симптомы — высокая или очень низкая температура, учащенное сердцебиение и одышка. Без лечения сепсис может приводить к летальным исходам.

Аллергические реакции (анафилаксия)

Тяжелая аллергическая реакция может вызвать резкое падение давления, отек горла, затруднение дыхания и потерю сознания. Анафилаксия требует немедленного введения адреналина и последующего медицинского наблюдения. Причинами могут быть укусы насекомых, пищевые аллергены или лекарственные препараты.

Нарушения нервной системы

Проблемы с автономной нервной системой могут привести к нарушению регуляции кровяного давления. Например, нейропатия при диабете может повредить нервы, контролирующие кровеносные сосуды. Синдром Шай-Драгер, редкое заболевание, вызывает прогрессирующую дегенерацию автономной нервной системы. Основной симптом — ортостатическая гипотензия (резкое падение давления при вставании).

Лекарственные препараты

Диуретики. Эти препараты увеличивают выделение жидкости из организма, что может сократить объем крови и, следовательно, понизить давление.

Бета-блокаторы. Из-за них сокращается частота сердечных сокращений и уменьшается нагрузка на сердце, что может привести к снижению давления.

Антидепрессанты и антигипертензивные препараты. Некоторые из этих лекарств могут вызывать побочные эффекты, включая гипотензию. Важно проконсультироваться с врачом, обсуждать побочные эффекты и корректировать дозировку при необходимости.

Длительный постельный режим

Если долго не подниматься с кровати, это может привести к снижению тонуса сосудов и уменьшению кровяного объема. Это вызывает гипотензию при вставании. Постепенное увеличение физической активности и использование компрессионных чулок могут помочь предотвратить это состояние.

Беременность

close 100% Petrovich Nataliya/Shutterstock/FOTODOM

В индивидуальных случаях беременность может привести к снижению кровяного давления из-за расширения сосудов и увеличения объема крови. Это особенно характерно для первых месяцев беременности. Как правило, давление нормализуется к концу беременности, но важно регулярно проверять его у врача, чтобы предотвратить возможные осложнения.