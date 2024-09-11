«Пытались скрыть следы»: новые подробности дела о смертельной экскурсии по Неглинке Фигуранты дела о гибели туристов в подземном коллекторе пытались скрыть следы

Организаторы нелегальной экскурсии по коллекторам Неглинки, на которой в августе 2023 года погибли восемь человек, Александр Ким и Никита Дубас хотели скрыть следы преступления, свидетельствуют материалы дела. В частности, они прятали от правоохранителей свои переписки. Суд оставил мужчин под арестом, им предъявлены окончательные обвинения. Еще один фигурант дела — Александр Лазовский — находится в розыске, после смертельной экскурсии он уехал в ОАЭ.

Скрыть следы преступления

Организаторы нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки, на которой погибли восемь человек, Александр Ким и Никита Дубас хотели скрыть следы преступления, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы Басманного суда.

Мужчины добивались изменения меры пресечения, однако суд счел их арест оправданным.

«Основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали. После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — сказано в документе.

Как указано в материалах дела, защита обвиняемых отрицает доводы следствия и отмечает, что один из фигурантов добровольно явился к следователю в Москве, чтобы разобраться в произошедшем, оказать помощь следствию.

По данным агентства ТАСС, Ким и Дубас также пытались скрыть от органов следствия содержимое своих смартфонов, чтобы правоохранители не смогли прочитать их переписку с фигурантами расследования. По мнению следствия, на свободе они могли бы контактировать с третьим обвиняемым, который до сих пор находится в розыске.

Обвинения и новые фигуранты

Как пишет РИА Новости, в апелляционной жалобе адвоката на продление ареста фигурантам указано, что следствие уже ознакомило обвиняемых и их защитников с заключениями экспертиз и предъявило Киму и Дубасу обвинение в окончательной редакции .

close Организатор подземной экскурсии в Москве Никита Дубас в Замоскворецком суде, 23 августа 2023 года Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мужчинам вменяют оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следственные действия на сегодняшний день завершены.



При этом агентство ТАСС сообщило, что в уголовном деле могут появиться новые обвиняемые.

Суд постановил, что установлены еще не все соучастники преступления. Пока фигурантами дела являются 31-летний Дубас, 35-летний гендиректор компании «Спутник» Ким и гендиректор туристической фирмы «Авангард» Александр Лазовский, компания которого также участвовала в организации экскурсии. Лазовский находится в розыске — 21 августа 2023 года он улетел в Объединенные Арабские Эмираты.

Смертельная экскурсия

20 августа 2023 года группа из семи туристов и гида отправилась на экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В тот день в столице начался мощный ливень, из-за чего уровень воды резко поднялся, коллектор затопило и все восемь человек погибли.

Изначально участвовать в экскурсии должны были около 20 человек — но большинство отказалось из-за непогоды. Билеты на экскурсию продавались на специальном сайте, их стоимость составляла 9 тыс. рублей. При этом в описании говорилось, что во время дождя спуски не проводятся. Почему участники решили все же пойти в коллектор — неизвестно.

После смертельной экскурсии арестовали диггера Никиту Дубаса и гендиректора компании «Спутник», которая продавала билеты на экскурсию, Александра Кима. По версии следствия, организаторы тура по коллекторам понимали все риски, но не отменили спуск. Кроме того, подземные экскурсии компании «Спутник» не были согласованы с муниципальными службами Москвы.