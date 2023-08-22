Задержан директор турфирмы по делу о смертельной экскурсии в московских подземельях

Правоохранители нашли тела всех участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве. Всего погибли восемь человек, поиски завершены. Ранее в Петербурге задержали гендиректора компании «Спутник», которая продавала билеты на экскурсию. Еще одного фигуранта дела — главу турфирмы «Авангард» — ищут, по данным правоохранителей он уехал в Дубай. Участники экскурсии пропали 20 августа, в тот день в Москве прошел сильный ливень и коллекторы затопило. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Все участники найдены мертвыми

Трупы всех восьми участников экскурсии по московским подземным коллекторам найдены, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение представителей экстренных служб. В настоящее время тела опознают, заявили в Главном Следственном Управлении Следственного комитета (ГСУ СК).

«Все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве обнаружены погибшими, операция по поиску завершена, сообщили экстренные службы. <...> Следователи приступили к опознанию тел всех погибших участников незаконной экскурсии по реке Неглинке в Москве, сообщает ГСУ СК», — написали в Telegram-канале агентства.

Незаконная экскурсия со смертельным исходом стартовала 20 август. В этот день в Москве из-за ливня резко поднялся уровень воды в коллекторах. Как выяснилось позднее под землю спустились восемь человек — гид-диггер и семеро туристов. Имена участников привели в Telegra-канале Baza.

Задержан директор турфирмы

Генерального директора фирмы ООО «Спутник» Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге и на момент написания материала везли в Москву на допрос, сообщили в Telegram-канале 112. Позднее эту информацию агентству ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Задержан генеральный директор фирмы ООО «Спутник» Александр Ким. Ранее предпринимателя объявили в розыск. Мужчина не успел скрыться за границей. Сейчас Александра Кима везут в Москву на допрос», — написали в канале.

По информации газеты «Известия» утром 22 августа, сотрудники «Спутника» выносили офисную технику из помещений компании.

По информации ТАСС, в Москве следователь будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для Кима. В настоящее время следователи в рамках уголовного дела ищут генерального директора компании «Авангард» Александра Лазовского по подозрению в причастности к организации незаконных экскурсий. Собеседник агентства подтвердил, что, предположительно, Лазовский находится в Дубае. О его побеге в ОАЭ этой ночью сообщили в Telegram-канале телеканала РЕН ТВ.

Уголовное дело

В розыск руководителей петербургского «Спутника» и экскурсионного бюро «Авангарда» объявили накануне вечером. Все участники экскурсии, которые пропали в коллекторе в Москве, купили билеты на сайтах «Спутника» и «Авангарда», при этом у «Спутника», продававшего билеты на опасную экскурсию с диггерами, не было официальной регистрации.

Третий фигурант — один из организаторов Никита Дубас. Его задержали и уже предъявили обвинения. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СК.

Как подчеркнули в СК, такие экскурсии запрещены, поскольку в коллекторах могут находиться только сотрудники специальных служб города. Уголовное дело о смертельной экскурсии рассматривают по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 10 лет.