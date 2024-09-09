Тело завернули в ковер. В Казани убили однокурсника главы Генштаба Герасимова В Казани нашли убитым экс-замначальника танкового училища Валерия Хахина

Бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина нашли мертвым в его собственной квартире в Казани. На теле танкиста обнаружены многочисленные ножевые ранения. Камеры в подъезде не работали, а соседи не заметили никаких посторонних людей. Убийство произошло после того, как Хахин отмечал с бывшими сослуживцами День танкиста.

В Казани неизвестные убили бывшего замначальника танкового училища, члена правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России», полковника Валерия Хахина. Тело мужчины с ножевыми ранениями и травмой головы обнаружили в его квартире на улице Япеева.

СК России возбудил уголовное дело по ст. «Убийство».

Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, жена Хахина вызвала полицию, так как не смогла попасть в квартиру. Муж на ее звонки не отвечал. Издание «БИЗНЕС Online» уточняет, что 8 сентября, в День танкиста, Хахин остался в городе, чтобы отметить праздник с сослуживцами, а его супруга Мария Горшунова уехала на дачу. На следующий день она вернулась, но мужа в живых уже не застала.

От комментариев женщина отказывается. «Пока не буду разговаривать по этому поводу, идут следственные действия», — сказала Горшунова журналистам.

По информации «Татар-информ», тело Хахина было завернуто в ковер. Оно лежало в бойлерной.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», камеры в подъезде в день убийства не работали. Одна из соседок рассказала полицейским, что слышала шум на четвертом этаже, где жила семья Хахина.

«Да иди ты!» — услышала женщина. Других реплик не последовало.

Соседка добавила, что специально вышла на балкон, чтобы посмотреть, вышел ли кто из подъезда, но никого не увидела.

Военная карьера

Хахин родился в 1955 году. После школы поступил в Казанское танковое училище, где его однокурсником был нынешний глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«С начала учебы и до самого выпуска были вместе», — вспоминал Хахин в интервью «Красной звезде», приуроченном к 100-летию Казанского танкового училища.

После выпускного отправился служить в армию, попал в Восточную Германию. С 1993 по 1997 год был замначальника Казанского танкового училища по вооружению.

В 1997 году в звании полковника запаса ушел из армии, занялся бизнесом. При этом Хахин оставался членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Семейный бизнес

Горшунова много лет занималась бизнесом. С 1993-го она была директором сети пиццерии «Пицца для всех». В конце 90-х супруги открыли сеть кафе «Сытый папа».

В 2002-м было зарегистрировано ООО «Производственно-коммерческая фирма «Майдан», единственной владелицей которого стала Горшунова. «Майдану» принадлежат кафе «Пахлава», «Остров сокровищ» и другие точки общепита. Оборот компании за прошлый год составил 44 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн.

Одновременно с «Майданом» в 2002 году супруги зарегистрировали ООО «Маяк М», гендиректором которого стал сам Хахин. Горшунова числится в учредителях. «Маяку» принадлежит кафе «Стерлядка» в центре Казани.