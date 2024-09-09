«У вертолетчика нет второй попытки»: умер самый титулованный военный России

Скончался рекордсмен по числу военных наград, ветеран Афганистана и Чечни, вертолетчик Игорь Родобольский. За свою карьеру он совершил более 1,7 тыс. боевых вылетов, эвакуировал российских военных из горячих точек, даже будучи многократно подбитым и раненым, и разработал новые тактические приемы, которым обучал сослуживцев. Родобольский был удостоен восьми орденов и медалей, а также звания Герой России. При этом сам не любил вспоминать о войне, а после выхода в запас работал с молодежью.

Обладатель наибольшего числа наград среди военных летчиков России Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет, сообщил представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, родине и народу», — подчеркнул Якушев.

Он отметил, что летчик активно занимался образовательными и патриотическими проектами округа, встречался со школьниками и студентами. Наследие военного «будет жить в памяти» всех его знакомых и тех, кого мужчина смог вдохновить, резюмировал представитель президента.

Родобольский скончался накануне, 8 сентября, уточнил Свердловский центр патриотического воспитания, который он возглавлял более 11 лет. Причина смерти не указана.

«За время боевых действий Игорь Олегович эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров. Он стал автором ряда новых тактических приемов по боевому применению вертолетов в горной местности <...> Лично подготовил к ведению боевых действий в горной местности более 20 командиров экипажей вертолетов», — заявили в центре.

Летчик — ветеран Афганистана и обеих чеченских войн, также работал в Камбодже. Трижды представлялся к званию Героя России, получил его в 2003 году. Имеет два ордена Красной Звезды, три ордена Мужества, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в вооруженных силах СССР» III степени, две медали «За воинскую доблесть». К 2018 году попал в Книгу рекордов Вооруженных сил России как обладатель максимального количества государственных военных наград .

«Решил, выберу профессию полегче»

Родобольский родился 18 марта 1960 года в белорусском Гродно в семье врачей. Родители хотели, чтобы сын пошел по их стопам, однако тот решил иначе.

«Оба любили свою работу, но я насмотрелся, как едва живыми от усталости они возвращались домой с дежурств и тут же без сил засыпали, и решил, что выберу для себя профессию полегче. Вот и выбрал...» — вспоминал летчик.

По словам Родобольского, в старших классах он стал рокером, выступал со своей группой на дискотеках, забросил учебу и плохо сдал экзамены. После этого дорога в институт была закрыта, и юноша собрался в армию, но отец посоветовал пойти в аэроклуб ДОСААФ, где учили летать на вертолетах. Именно тогда Родобольский «навсегда влюбился в небо», предпочитал вертолет Ми-8.

«Когда первый раз поднялся на вертолете в воздух и с высоты птичьего полета посмотрел на нашу землю, эти леса, поля, озера. Знаете, какая дорогая она стала? Я буквально заразился полетом. Вот поэтому и армейская авиация — она связана с полетом. Захотел стать летчиком, поставил цель», — говорил военный.

После аэроклуба он поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище и окончил его с отличием. Пояснял, что учиться было сложно, но очень интересно.

«Чтобы управлять вертолетом, надо постичь много наук и дисциплин... Известна фраза, мол, сапер ошибается лишь раз. Но и у вертолетчика часто не бывает второй попытки, чтобы исправить оплошность. В воздухе шутки плохи», — подчеркивал ветеран.

После училища по собственному выбору служил в Венгрии, стал командиром вертолета. В 1986 году его впервые отправили в командировку в Афганистан. Летчик вспоминал, что в первый же месяц его вертолет попал под шквальный огонь, который в кабине ощущался как сильный град. Как рассказывал Родобольский, во время работы он, в основном, не чувствовал страха, потому что был поглощен задачей.

«Только ненормальный нездоровый человек страх не испытывает. Меня три раза сбивали, я садился в горах, но я не хотел бы об этом рассказывать. Тяжелые воспоминания. Конечно, когда знаешь, что ты сейчас можешь упасть, страх есть. Но я об этом не думал, я просто выполнял свою задачу, а вот потом, когда анализировал, становилось не по себе», — пояснял военный.

Всего Родобольский совершил в Афганистане около 200 боевых вылетов, из второй командировки вернулся с тремя орденами. Его формирование покинуло Афганистан последним из советских Военно-воздушных сил. После служил в разных военных округах России, восемь месяцев провел в Камбодже в рамках миссии ООН. В Афганистане воевал в должности командира звена, в Чечне командовал эскадрильей. В общей сложности в период с 1995 по 2004 год совершил более 1,7 тыс. боевых вылетов.

«В наградном листе Игоря Олеговича описаны двенадцать эпизодов, за каждый из которых можно давать Героя России», — писала «Российская газета».

Среди подвигов Родобольского — эвакуация военных. Например, зимой 2002 года в Чечне он сел на крутой склон «на два колеса», смог подобрать раненых и довезти их до базы, получив 24 попадания в вертолет, в том числе из гранатомета, и ранение в руку.

«На самом деле я тогда на одно колесо прислонился. Так уже делал в Афганистане. Но для этого техника пилотирования должна быть такая, я бы сказал ювелирная, если ошибешься — можно убиться. Горы ошибок не прощают, это мне сказали еще в Афганистане», — вспомнил летчик.

Сам он говорил, что пережил множество военных операций, из которых далеко не все описаны в открытых источниках. В Чечне разработал собственные тактические приемы, которым обучал сослуживцев. В качестве позывного использовал число 350, которое произносится как «три полсотни». Летал с иконкой в качестве талисмана.

«Ну как талисман? У меня крестик висел. И приклеенная была икона Богоматери в кабине вертолета… Я вообще-то сначала не верил. А потом стал думать, что кто-то все-таки там наверху за мной присматривает. С одной войны живой вернулся, со второй, третьей», — признавался Родобольский.

Также делился, что видел кошмары о войне, но позже они прекратились. Помимо боевых совершал и мирные полеты: например, во время сильного наводнения в Чечне летом 2002 года доставлял гуманитарные грузы и эвакуировал людей. С выходом в запас занялся работой с молодежью. При этом не любил рассказывать о войне и отвечал, только если спрашивали. Всем военным летчикам советовал «любить свою родину и людей, которые рядом».