«Поссорились из-за девушки». На Кубани произошла драка с участием 60 человек Массовая драка из-за девушки произошла в поселке Афипский Краснодарского края

В поселке Афипский Краснодарского края произошла массовая драка, в которой участвовало от 40 до 60 человек. Районная администрация сообщила, что «конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки». В больницы никто не обращался, в полицию заявлений не поступало, однако возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В воскресенье полиция опросит активных участников драки.

Вечером 7 сентября около Афипского Дома культуры в поселке городского типа в Северском районе Краснодарского края произошла массовая драка.

«Группа лиц по предварительному сговору, имея преступный умысел, направленный на совершение хулиганства и причинение телесных повреждений неопределенному кругу лиц, грубо нарушили общественный порядок, общепризнанные нормы и правила поведения, выражая явное неуважение к обществу», — говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По этой статье предусматривается наказание до 7 лет лишения свободы. Прокуратура Северского района поставила на контроль ход и результаты расследования.

Местные жители рассказали SHOT, что «стрелка» была назначена из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила молодого человека и девушку. Telegram-канал сообщает, что в драке участвовало до 60 человек, слышались выстрелы. Mash сообщает об около 40 участников драки, которые во время потасовки перекрыли дорогу, из-за чего образовалась пробка.

Районная администрация со ссылкой на правоохранительные органы также сообщила, что «конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки».

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полиции зафиксировали активных участников драки, в воскресенье их опросят и будет принято процессуальное решение. Ночью с места конфликта все разошлись.

В медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался, в полицию заявлений тоже не поступало. Информации о каких-либо серьезных травмах среди участников нет.