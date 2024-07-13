«Cтало плохо в карцере». Фигурант дела о взятках в Минобороны умер в СИЗО Обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны Котельников умер в СИЗО

Член СПЧ Меркачева сообщила о смерти бизнесмена Игоря Котельникова в московском СИЗО №4 «Медведь». Он скончался в карцере 8 июля. Котельников, по словам Меркачевой, был фигурантом громкого дела о взятках в Минобороны РФ: его считали посредником, который за «откаты» гарантировал выгодные контракты предпринимателям, сотрудничающим с военным ведомством. При этом член СПЧ не уточнила, о каком конкретно деле идет речь. По некоторым данным, бизнесмен мог быть связан с расследованием в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова.

В следственном изоляторе №4 «Медведь» в Москве умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны. Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в статье для mk.ru.

«Котельников скончался еще в понедельник (8 июля. — «Газета.Ru»). Около 11 часов ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5. Спасти его не удалась — 52-летний мужчина умер, у него остановилось сердце», — говорится в публикации.

По данным издания, в пятом корпусе СИЗО № 4 содержится максимальное количество помещений-карцеров — больше, чем в любом другом следственном изоляторе Москвы. Ранее, проверяя СИЗО, правозащитники отмечали, что карцеры забиты людьми. Причем некоторые заключенные находятся там практически постоянно: сначала за какую-либо провинность им дают максимальный срок пребывания в карцере — 15 суток, затем помещают в карантин, а после снова переводят в карцер.

Сами камеры очень маленькие, летом в них жарко, а зимой — холодно. В них, как пишет Меркачева, ранее уже умирали люди.

Фигурант «самого громкого» дела в России

Котельникова, по данным mk.ru, обвиняли в даче взяток высшим чинам министерства обороны РФ. По версии следствия, бизнесмен был посредником, который за «откаты» гарантировал выгодные контракты предпринимателям, сотрудничающим с военным ведомством.

Ева Меркачева в своем Telegram-канале написала, что Котельников был фигурантом громкого, «если не самого громкого за последнее время дела в России». При этом член СПЧ не уточнила, о каком конкретно из последних дел, связанных с Минобороны, идет речь.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) связывает Котельникова с расследованием в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова . По версии канала, что бизнесмена задержали вместе с сыном Сергеем, который являлся сотрудником отдела контрактов Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами Минобороны. Однако, судя по всему, Сергея Котельникова позже отпустили. Официального подтверждения этой информации нет.

Дело Тимура Иванова

Бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте. Его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме Иванова, фигурантами дела стали бизнесмен Сергей Бородин и неустановленные лица, которые обвиняются в получении взятки, а также предприниматель Александр Фомин и неустановленные лица, давшие этот «откат».

Следствие читает, что Фомин освободил Тимура Иванова от обязанности оплачивать товары и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий. Также бизнесмен вместе с другими участниками преступной группы способствовал тому, что экс-замминистра получил взятку в особо крупном размере в виде оказанных ему услуг.

Ранее сообщалось, что Иванов покровительствовал как минимум двум компаниям — за «откаты» он помогал им заключать контракты, на которых можно было хорошо заработать, и получать выгодные для строительства объекты.

По данным ТАСС, следователи планируют изучить записи телефонных разговоров Иванова, закончить проверку изъятых у него документов, изучить содержание экспертиз и провести дополнительные допросы обвиняемых и свидетелей. После этого обвинение может быть изменено или дополнено новыми эпизодами. В частности, как сообщает агентство, в деле могут появится и новые фигуранты.