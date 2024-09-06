Против бывшей солистки Мариинки завели дело. Ей грозит до шести лет за призыв помогать ВСУ Против оперной певицы Максаковой возбудили дело за призыв спонсировать ВСУ

Против бывшего депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили источники РИА Новости и ТАСС. По их данным, дело связано с тем, что на ее YouTube-канале были размещены видео с призывами спонсировать ВСУ. Если артистку признают виновной, ей грозит до шести лет лишения свободы.

В отношении оперной певицы, бывшей солистки Мариинского театра и депутата Госдумы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) возбудили дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентств, причиной возбуждения уголовного дела стал ролик на YouTube, содержащий дискредитацию действий российской армии на Украине и призывы спонсировать ВСУ.

«В случае признания виновной ей грозит до шести лет лишения свободы», — пишет ТАСС.

В августе 2023 года на канале Марии появилось ее интервью украинскому телеканалу «Сейчас», где, по версии следствия, экс-депутат призывала финансировать ВСУ и «дискредитировала цели СВО». По данным Telegram-канала Baza, 5 сентября против певицы возбудили уголовное дело.

Помимо этого, как выяснил Shot, Максакова должна уплатить налоги на сумму 545,9 тыс. рублей.

«В отношении оперной певицы ведутся одновременно два исполнительных производства на общую сумму 55 тыс. Но Максакова на свои финансовые обязательства забила, сбежала за границу и оттуда агитирует донатить ВСУ», — пишет Telegram-канал.

Что известно о певице

47-летняя Мария Максакова — оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра, телеведущая, депутат Госдумы РФ VI созыва (с 2011 по 2016 год).

После окончания полномочий со своим вторым мужем, депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым, уехала в Киев, откуда выступала с критикой российских властей.

В феврале 2017 года Максакову исключили из «Единой России» из-за двойного гражданства, а Вороненкова объявили в международный розыск и заочно арестовали в России.

23 марта 2017 года в 11:23 по местному времени на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской в Киеве Денис Вороненков был убит. Киллер Павел Паршев был застрелен ответным огнем охранника Вороненкова.

В декабре 2021 года Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы соучастника убийства Ярослава Тарасенко (суд решил, что он был водителем киллера). В то же время был оправдан второй подсудимый, Александр Лось, который, как считает следствие, следил за Вороненковым.

«Он был самым ласковым человеком, которого я знала в своей жизни. Добрым, глубоким, умным, все понимающим, прощающим. В принципе, если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него — это хуже», — говорила Максакова вскоре после убийства.

В мае 2023 года Минюст внес Максакову в список иноагентов. По версии ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Сейчас Максакова проживает за пределами России. СМИ сообщают, что у нее есть три гражданства: России, Украины и Германии.