«Кровь заложников на его руках»: вдова убитого россиянина отказалась говорить с Нетаньяху Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина Лобанова отказалась говорить с Нетаньяху

Несколько семей заложников, убитых в плену ХАМАС, отказались разговаривать с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В их числе — вдова погибшего россиянина Александра Лобанова. Родные жертв обвинили политика в попытках использовать их ради пиара, а также заявили, что кровь убитых «на его руках». После смерти заложников недовольство Нетаньяху в Израиле растет: в стране начались массовые протесты с требованием договориться с ХАМАС. А палестинские боевики уже пообещали убивать пленных, если ЦАХАЛ продолжит пытаться освободить их военным путем.

Вдова погибшего в плену боевиков ХАМАС 32-летнего россиянина Александра Лобанова отказалась говорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, когда тот приехал навестить семью убитого. Об этом пишет израильский новостной портал Ynet.

Премьер приехал домой к семье Лобанова в городе Ашкелон на юго-западе Израиля. Политик посетил их в период шивы — так в иудаизме называется первая неделя траура. Во время нее родные собираются в одном доме, скорбят и не выходят на улицу без необходимости. Во время визита премьера дом семьи оцепила полиция, перегородив подъезд заборами.

Перед своим визитом Нетаньяху уже звонил родителям Лобанова и выражал соболезнования.

«Нетаньяху сказал [по телефону] Оксане и Григорию, родителям Александра: «Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что не смог вернуть Сашу живым», — отмечает Ynet.

Однако вдова Лобанова отказалась встречаться с лидером страны, став не первой, кто так отреагировал. Всего одновременно с Лобановым нашли тела еще пятерых заложников, всех израильская армия обнаружила поздним вечером 31 августа в подземном туннеле Рафаха (город в секторе Газа на границе с Египтом). Как минимум две семьи погибших после этого отказали Нетаньяху в разговоре.

«Мы прочитали в СМИ о желании премьер-министра поговорить с нашей семьей. После этого мы получили официальный запрос. Мы не заинтересованы ни в разговорах с человеком, убившим Кармель, ни в том, чтобы быть реквизитом в его медиа-цирке. Нельзя допустить, чтобы он использовал нас в качестве оправдания и легитимизации убийства остальных заложников. Кровь похищенных на его руках», — подчеркнул двоюродный брат одной из убитых, 40-летней Кармель Гат.

На фоне известий о гибели новых заложников Израиль охватили массовые протесты. По последним данным, в Тель-Авиве на улицы вышло до полумиллиона человек. В знак солидарности с семьями заложников 2 сентября в государстве началась общенациональная забастовка. Временно прекращена работа международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, частично закрыты школы и детские сады, правительственные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия и некоторые торговые центры. Бастующие и семьи жертв обвиняют израильское правительство в том, что оно не может договорится с ХАМАС и освободить заложников, вместо этого продолжая войну в секторе Газа.

Что известно о гибели заложников

Как показала экспертиза, все шестеро были убиты с близкого расстояния примерно за 48–72 часа до того, как на тела наткнулись израильские военные (то есть погибли 29 августа или рано утром 30 августа). Перед этим, 27 августа, ЦАХАЛ нашел в том же районе живого заложника. Он находился всего в километре от места, где позже обнаружили тела. По неизвестной причине выжившего пленного приставленная ХАМАС охрана бросила, и он оставался в одиночестве.

После того как ЦАХАЛ нашел убитых, ХАМАС пояснил, что охрана заложников действовала в соответствии с «новыми инструкциями». Боевики поменяли их после того, как израильской армии в начале июня удалось освободить часть пленных в Нусейрате.

«Заявляем всем, что после инцидента в Нусейрате бойцам, которым поручено охранять пленных, были даны новые инструкции относительно того, как с ними обращаться в случае приближения оккупационной армии к месту их содержания. Настойчивость Нетаньяху в освобождении пленных военным путем вместе сделки будет означать их возвращение к своим семьям в гробах», — сообщило военное крыло группировки, бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Она также опубликовала плакат, на котором боевик с пистолетом в руке следит за пленным заложником, стоящим на коленях. Подпись на плакате гласит: «Сделка по обмену = свобода и жизнь. Военное давление = смерть и провал». Также группировка опубликовала видео, на котором шестеро убитых еще живы, в том числе россиянин. Заложники по очереди представляются, а затем боевики обещают «в ближайшие часы» обнародовать еще одну запись с их «последними сообщениями».

Все шестеро погибших попали в плен ХАМАС во время нападения боевиков на музыкальный фестиваль Supernova 7 октября 2023 года. Он проходил в Израиле, в 5 км от границы с сектором Газа. Убитый Лобанов работал там продавцом мороженого и напитков. У него двойное гражданство России и Израиля, у мужчины остался ребенок, которого его жена родила, пока Лобанов оставался в плену. Помимо россиянина, среди убитых также гражданин США, 23-летний Херш Голдберг-Полин.

Сколько россиян попало в плен ХАМАС

Всего ХАМАС захватил 255 человек. Боевики говорили, что готовы обменять пленных израильтян на заключенных из Палестины, которые находятся в Израиле. Заложников, у которого гражданства Израиля нет, группировка назвала «гостями». После нападения боевиков Россия передавала ХАМАС список из восьми россиян , которые могут быть среди заложников, те в ответ обещали тщательно проверить сведения.

«Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — пояснял член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

Однако выяснилось, что у всех плененных россиян гражданство двойное. Во время первого и единственного раунда перемирия с 26 ноября по 1 декабря 2023 года ХАМАС освободил трех россиян. Одного из них выпустили на свободу «в знак благодарности президенту [России Владимиру] Путину за его позицию по Палестине».

В июне посольство России в Израиле сообщало, что Москва доносит свою обеспокоенность насчет заложников «до тех, до кого это нужно донести».

«Наши озабоченности на 100% учитываются нашими контактами, с которыми мы работаем», — отмечал посол России в Израиле Анатолий Викторов.

В конце июня в Москву прилетал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Он встречался со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым. Однако по итогам поездки Марзук заявил, что ХАМАС не будет освобождать заложников с российским гражданством без официального перемирия с Израилем и прекращения огня в секторе Газа.

«Единственное, что ХАМАС может пообещать уже сегодня: россиян выпустят в приоритетном порядке», — писала газета «Коммерсантъ».