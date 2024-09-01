Фигурантов «сдали» свидетели: новые подробности дела о бракованных бронежилетах

Руководство фирмы, которая продала армии более 20 тыс. некачественных бронежилетов, подозревают в мошенничестве в составе организованной группы. В деле есть несколько свидетелей, могут появиться новые эпизоды. Гендиректор компании тем временем заявляет, что организацию оболгали бывшие сотрудники, а его самого следствие выдернуло с СВО и мешает защищать «интересы родины». По версии СК, всего некачественные бронежилеты принесли бизнесмену и его подельникам 2 млрд рублей.

Свидетели дали показания на гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова, чья организация нажилась на поставках в армию некачественных бронежилетов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей», — указало агентство.

Кто именно «сдал» Есипова и других фигурантов следствию, не уточняется. Известно, что свидетелей трое. Сам Есипов заявил, что его оговорили бывшие сотрудники фирмы. По его словам, те сами воровали по-крупному, за что были уволены, а позже на них завели уголовное дело.

«Экс-менеджеры стали угрожать ему [Есипову] самому уголовным преследованием, требуя компенсацию в размере 300 млн руб. Записи, подтверждающие все это, по его словам, следствие может найти в его изъятом телефоне. Код от него он добровольно предоставил правоохранителям», — описывала газета «Коммерсантъ».

Судя по последней информации, в деле «Пикета» по ходу расследования могут появиться новые эпизоды . Следствие считает, что Есипов с подозреваемыми действовали в составе организованной группы,что обычно является отягчающим фактором.

«Изъяты не все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов», — отмечает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Есипова арестовали в Москве в начале апреля, вместе с ним в следственный изолятор (СИЗО) отправили начальника службы безопасности «Пикета» Михаила Кальченко и финансового директора организации Викторию Антонову. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), наказание — до 10 лет лишения свободы. Все трое попросили перевести их под домашний арест. Кальченко и Антонова объясняли, что им надо присматривать за малолетними детьми. Есипов же считает содержание под стражей слишком суровой мерой для такого дела.

«Согласно ч. 1. 1 ст. 108 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться к представителям бизнес-сообществ, если их преступление связано с предпринимательской деятельностью», — пояснило агентство ТАСС.

Есипов также подчеркивал, что 3 апреля добровольно приехал в Москву из зоны проведения специальной военной операции по вызову следствия, после чего был задержан. Бизнесмен говорил в суде, что ему некуда бежать, разве что вернуться обратно на СВО. Его защита заявила, что он «даже находясь за решеткой, думает о защите родины».

Однако Басманный суд Москвы не согласился со всеми этими доводами. Там пояснили, что есть реальный риск попытки обвиняемых скрыться, уничтожить улики или повлиять на свидетелей. Этот риск основан на «результатах расследования» и «конкретных обстоятельствах предъявленного обвинения». Следствие также мотивировало заключение в СИЗО тем, что конкретно Есипов на свободе может использовать связи в органах госвласти и Минобороны.

«В Басманный суд поддержать Андрея Есипова пришли его многочисленные друзья и сотрудники», — отмечал «Коммерсантъ».

В итоге фигурантам продлили арест до 3 сентября.

Продали бронежилетов на миллиарды рублей

Всего Минобороны купило у «Пикета» в 2023 году не менее 20 040 бронежилетов и «плитников» (уменьшенных версий бронежилетов) на 2 млрд рублей По версии следствия, цена оказалась завышена, а качество изделий не соответствовало условиям контракта, что установили получившие их военные.

Есипов и остальные фигуранты не признают вину. Гендиректор настаивает, что качество бронников доказала экспертиза в одной из войсковых частей, которой они достались. Кроме того, он указал, что бесплатно поставил в армию продукции на 300 млн рублей.

«Меня знают генералы, с которыми заключались договоры, но позвонить им мне не дали <...> Для меня прибыль не важна, ведь мы выпускаем не только средства защиты, но и беспилотники, в том числе дроны-«камикадзе», которые активно используются в ходе боевых действий. В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — рассказывал предприниматель в суде.

Следствие же считает, что на прибыль от мошеннического контракта Есипов купил три участка земли в подмосковной Балашихе: два площадью 2,5 тыс. кв. м, еще один — 2,2 тыс. Он также приобрел бизнес-центр в столице недалеко от станции метро «Тульская», почти полностью выкупил ООО «Фаунд Мэри» (оптовая торговля табаком) и вложился в большое количество акций еще четырех фирм, скупив от 25 до 75% доли их уставного капитала.

Согласно открытым источникам, группа компаний «Пикет» создана в 2001 году. Основная сфера деятельности — строительство. Одновременно у организации много направлений, включая производство тактического снаряжения. На сайте «Пикета» говорилось, что он «активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО», «с помощью команды профессионалов» создает «новые изделия, свободные от импорта». Среди последних — дроны, средства связи и защиты, одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, приспособления для оказания первой помощи). В 2023 году, когда «Пикет» выполнял заказ на бронежилеты, резко выросла численность его кадровых работников — с 22 до 53 человек. В том же году выручка компании составила 730 млн рублей, что на 0,5% выше, чем в предшествующем.

За департаменты госзакупок и гособоронзаказа в Минобороны отвечает замминистра обороны Алексей Криворучко, он же бывший гендиректор концерна «Калашников», — один из чиновников, сохранивших пост после снятия с должности министра обороны Сергея Шойгу. Всего у Шойгу было 12 заместителей. Сейчас из них трое уволены и находятся на скамье подсудимых по обвинениям в коррупции. Еще четверо были отстранены от должности без публичного объяснения причин. Telegram-каналы писали, что Криворучко весной подавал рапорт об отставке по собственному желанию.