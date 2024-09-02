«Я приехал, а с меня бабки чехлят»: боец СВО решился на самоубийство из-за вымогательства выплат Подозреваемому в вымогательстве денег у ветерана СВО грозит до 15 лет колонии

Приехавший из зоны военной операции 21-летний Никита Н. рассказал, что бандиты в Приморье вымогали у него и других участников боевых действий выплаты, а местная полиция бездействовала. Не найдя защиты в местных органах МВД и СК, боец СВО решился на самоубийство. В своем прощальном видео он обратился к главе СК, чтобы тот подключился к ситуации. Затем военный отправил ролик родным и пропал. Его нашли в лесу без сознания, как утверждается, после попытки суицида. МВД сообщило о задержании первого фигуранта дела.

Что случилось?

21-летний Никита Н. вернулся в Уссурийск из зоны проведения СВО, так как получил ранение и лишился руки. Он начал получать выплаты, которыми заинтересовались «местные бандиты». Военнослужащий рассказал, что получил 3 млн рублей от государства.

По его словам, деньги у него забрали цыгане, у которых «тетя в суде» Уссурийска. Знакомый вызвался помочь ему вернуть деньги и взял за свои «услуги» 150 тыс. рублей, но обещанное не выполнил.

Тогда молодой человек обратился в полицию. Он утверждает, что в участке его заявление разорвали у него на глазах.

После этого ветеран СВО записал видео, в котором обратился к главе СК Александру Бастрыкину, чтобы тот подключился к ситуации. Мужчина рассказал на видео, что он — не единственная жертва вымогательств у военнослужащих, а такое в Приморье было «всю жизнь».

«Я руки лишился. Я приехал, а с меня бабки чехлят, и так всю жизнь было на Дальнем Востоке, а всем [все равно]. Я прошу Александра Бастрыкина и вышестоящие органы, чтобы посодействовали после моей смерти, чтобы посадили виновных», — сказал ветеран СВО.

По словам мужчины, он обращался за помощью в МВД и СК, но это было бесполезно. Затем военный отправил ролик родным и пропал.

«Этническая банда»

30 августа мужчину начали искать волонтеры как пропавшего без вести, но спустя некоторое время его нашли живым. В сообщениях Telegram-каналов утверждается, что он находится в больнице в тяжелом состоянии после попытки суицида.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram отметил, что военнослужащий в больнице, он не пришел в сознание. Чиновник заявил, что «в Приморье действует этническая банда, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО».

По его словам, военнослужащий решил покончить с собой, так как не нашел защиты в местных органах МВД и СК. Всю информацию депутат получил из соцсетей и от своих подписчиков.

«Направляю запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в этой дикой ситуации. Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов», — заключил Хинштейн.

Проблема многих регионов

В видео ветеран высказывал свои подозрения, что местные правоохранительные органы якобы сотрудничают со злоумышленниками. Telegram-канал Alex Parker Returns утверждает, что полицейские могут передавать бандитам данные вернувшихся участников СВО, у которых затем вымогают деньги:

«Случай уже далеко не первый и есть даже попытки убийства, где раненых после СВО ветеранов калечат, избивают и даже убивают. Подобные случаи распространены в Приморье».

По данным канала Reverse Side of the Medal, преступники в основном действуют по одной схеме. Они получают данные военнослужащего, который приходит в некое заведение, а там его «ставят на счетчик» по надуманному поводу. В итоге у него забирают карту с выплатами, полученными за участие в СВО. Если военнослужащий отказывается, то применяют силу.

«Такая схема действует везде. Сахалин, Кунашир, Бикин, Кяхта, Борзя и так далее. Власти на это никак не реагируют. Военнослужащих запугивают, приходят к ним домой, угрожают им и их близким», — сказано в посте.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве денег у участников СВО, вернувшихся из зоны боевых действий. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК).

Задержанный — ранее судимый местный житель 2002 года рождения, он дал признательные показания. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Мужчине может грозить максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Других участников преступления ищут, сумма причиненного ущерба устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов также дадут оценку действиям коллег, которые, как утверждал военный, проигнорировали его обращения.