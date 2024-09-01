«Выживших нет»: найдены обломки пропавшего Ми-8 с финдиректором РФС на борту МЧС: 17 тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

На второй день поисков на Камчатке нашли место крушения пропавшего туристического вертолета. В нем летел финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту было 22 человека, по предварительным данным, никто не выжил. Причиной аварии названа ошибка пилотов. В тот день в горах был сильный туман, и вертолет врезался в сопку.

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 с финансовым директором Российского футбольного союза (РФС) Арсением Замятиным разбился о сопку, сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, причина — ошибка экипажа. В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», — заявил источник агентства.

На борту было 19 пассажиров и три члена экипажа , включая Замятина и его жену Полину. Согласно информации ТАСС, никто не выжил .

«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — уточнили в оперативных службах.

Пока спасатели нашли тела 17 погибших. Замятин, родившийся в 1990 году, занимал должность финансового директора РФС с лета 2020-го, до этого работал в Минэнерго.

Хотели посмотреть на потухший вулкан

Вертолет перевозил туристическую группу, которая побывала у потухшего вулкана Вачкажец. Это высшая точка Южно-Быстринского хребта на юге Камчатки, популярное туристическое направление. Подобный тур стоит около 60 тыс. рублей на человека.

«Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов», — подтверждали в РФС.

На борту также находились основатели сообщества туроператоров «Большая страна», супруги Михаил и Юлия Репникова. Родные уточняли, что они были в поездке на отдыхе, а не по работе.

Группа успешно добралась до вулкана, вертолет забрал их и разбился на обратном пути.

Последний раз Ми-8 видели у Вачкажеца 31 августа, днем по местному времени (раннее утро по московскому). Со слов очевидцев, он приземлился, постоял пару минут с включенным мотором и улетел в сторону соседнего села Николаевка. Оно находится всего в 25 км от вулкана, Telegram-канал Mash писал, что время в пути составляет несколько минут. По плану вертолет должен был сесть в Николаевке, однако так и не появился, пропав с радаров спустя пять минут после взлета . Очевидцы отмечают, что на тот момент в горах стоял сильный туман.

«Была достаточно сильная облачность, и спускался прямо по горе очень сильный туман», — поделилась женщина, которая последней видела вертолет.

Известно, что экипаж не сообщал о неполадках после взлета от вулкана. Управлял вертолетом 38-летний опытный пилот Денис Блещик. Он окончил летное училище в Омске в 2012 году, имел стаж 12 лет и, по словам знакомых, все время работал на Камчатке.

На сайте авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал вертолет, подчеркивается, что перед полетами специалисты проверяют топливо, запчасти, изучают аэронавигационную и метеорологическую информацию. Кроме того, сотрудники проходят повышение квалификации.

После пропажи вертолета было возбуждено дело по ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Ход расследования поставлен на контроль центрального управления СК России.

Поиски осложнила погода

Обломки Ми-8 нашли только 1 сентября, утром по московскому времени. Их удалось обнаружить с воздуха. Перед этим поисковую операцию затрудняли неблагоприятные погодные условия.

«В районе аэропорта Николаевка ветер слабый, моросящие осадки, низкая дальность видимости из-за тумана. Ночью начнутся осадки, юго-восточный ветер усилится. Утром погода еще более ухудшится из-за Охотоморского циклона», — сообщал Камчатгидромет 31 августа.

Сразу после пропажи борта на место прилетел другой вертолет, однако облачность была такой сильной, что разглядеть ничего не удалось. Из-за приближающегося циклона и тумана МЧС не смогло быстро задействовать другую авиацию. Одновременно в район выдвинулись наземные группировки спасателей. Всего к поискам подключили более 60 специалистов и 15 единиц техники, однако им нужно было идти в обход из-за отсутствия дорог в районе крушения.

«Спасатели и егеря на квадроциклах и высокопроходимой технике продолжили поиски <...> Волонтеры на квадроциклах двигаются со стороны села Николаевка <...> Туман и дождь осложняют поиски», — описывала пресс-служба МЧС.