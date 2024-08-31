Связь оборвалась в районе вулкана: на Камчатке пропал вертолет с 22 людьми Росавиация: на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т «Витязь-Аэро» c 22 людьми на борту

На Камчатке пропал вертолет с 19 туристами на борту и тремя членами экипажа. Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» утром вылетел с площадки в районе вулкана Вачкажец в село Николаевка. Расстояние между населенными пунктами — 25 километров. Вертолет пропал с радаров практически сразу после вылета. В месте пропажи низкая видимость: морось и туман. На поиски вылетел второй вертолет «Витязь-Аэро» и вышла наземная группа спасателей.

В районе вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8, сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК в Telegram-канале. 31 августа пилоты, которые направлялись в поселок Николаевка Елизовского района Камчатского края, не вышли на связь.

«Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна», — заявили в СУТ СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку в селе Николаевка, она находится в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Mash пишет, что время в пути составляет всего несколько минут. Между пунктами 25 км.

Экипаж должен был выйти на связь в 07:15 по Москве, однако этого не произошло. РИА Новости сообщило, что вертолет взлетел в 16:10 (7:10 мск), через пять минут воздушное судно пропало с радаров.

По предварительным данным, пропали 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.

На поиски вертолета вылетел другой борт, еще один Ми-8 и наземная группа спасателей готовятся к отправке в район, где пропал вертолет, сообщает ТАСС. Агентство также выяснило, что экипаж пропавшего судна не докладывал о каких-либо неполадках.

Кто был на борту

По данным Mash, вертолетом управлял капитан воздушного судна Денис Блещик, а тур до вулкана мог организовать Михаил Репников. Он — основатель сообщества туроператоров «Большая страна», работает в клубе гидов. Вместе с ним на борту находилась жена Юлия — соосновательница клуба и организатор поездок на Камчатку.

В списке пропавших также фигурируют Наталья Демчук, Кирилл Серегин, Максим Степанов, Ирина Ососкова, Максим Левкин, Арсений и Полина Замятины, Анна Пальора, Михаил Ширкикин, Татьяна Бузякова, Александр Никулин, Евгения Никулина, Ольга Янгубаева, Юлия Кисельникова, Анна Пахомова, Надежда Гординская и Людмила Фурсова.

На сайте компании «Витязь-Аэро» написано, что они занимаются перевозками с 2009 года. Компания предлагает пешеходные и вертолетные экскурсии по полуострову.

Отмечается, что перед полетом специалисты оценивают качество топлива, запасных частей, изучают аэронавигационную и метеорологическую информацию. Кроме этого, сотрудники проходят повышение квалификации. По данным «Витязь-Аэро», перед полетом вертолеты проверяют, а их техническое обслуживание производится согласно регламенту.

Поиск без результатов

ТАСС со ссылкой на Камчатгидромет передал, что в районе аэропорта Николаевка, где потеряли связь с экипажем, низкая видимость.

«В районе аэропорта Николаевка ветер слабый, моросящие осадки, низкая дальность видимости из-за тумана. Ночью начнутся осадки, юго-восточный ветер усилится. Утром погода еще более ухудшится из-за Охотоморского циклона», — говорится в сообщении.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telergam-канале заявил, что пока поиск не дал результатов:

«Непосредственно после [пропажи вертолета] был произведен облет территории с вертолета, который, к сожалению, результатов не дал. В это время уже по маршруту наблюдалась низкая облачность. Непосредственно после этого была задействована наземная группировка спасателей, которые выдвинулись из двух точек: из самого Вачкажца и из района поселка Николаевка».

По словам губернатора, основные усилия сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет. Солодов заверил, что спасательная операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия.

В МЧС при этом сообщили, что привлечение авиации в районе поиска Ми-8 в настоящее время невозможно из-за приближающегося циклона, наблюдается плотный туман.

Вулкан Вачкажец — наивысшая точка Южно-Быстринского хребта на юге Камчатки — считается потухшим вулканом. Он расположен в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского, его высота — 1556 м над уровнем моря. Признан памятником природы регионального значения.