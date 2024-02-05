Обломки найдены, тела пилотов — нет. Что происходит после крушения Ми-8 в Карелии СК России возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 МЧС в Карелии

Спасатели обнаружили обломки вертолета Ми-8 МЧС России, потерпевшего крушение 4 февраля. Борт рухнул в 11 км от берега Онежского озера, обломки лежат на глубине до 50 метров. Тела трех членов экипажа еще предстоит найти водолазам, однако в МЧС уже подтвердили их гибель. По факту крушения возбудили уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий причин авиакатастрофы: погодный фактор, ошибку пилотирования и техническую неисправность.

МЧС России обнаружило части пропавшего 4 февраля вертолета Ми-8 в акватории Онежского озера близ села Деревянное.

«Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров», — говорится в сообщении МЧС России.

Чтобы найти вертолет, спасатели обследовали территорию на снегоходах и судах на воздушной подушке. К работам привлекли более 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 м. Для работ под водой используют телеуправляемый аппарат «Фалькон» (он может погружаться на глубину до 300 м).

«Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», — рассказали в МЧС России.

Водолазы начали искать тела погибших при крушении, сообщил источник RT. В МЧС РФ сообщили, что погибли три сотрудника ведомства.

«Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены. Глубина в месте падения составляет около 50 метров. Сейчас специалисты готовятся к погружению», — уточнили в МЧС.

Почему рухнул Ми-8

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего», — заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователи рассматривают несколько версий крушения, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Приоритетной версии пока нет. Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, перед вылетом из Петрозаводска вертолет прошел все регламентные процедуры.

Обстоятельства крушения

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России разбился накануне. Shot пишет, что последний сигнал с него был зафиксирован около 20:30. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что вертолет летел по маршруту между аэропортами Пески — Вытегра.

По данным Telegram-канала Shot, вертолет летел из Петрозаводска (где проводил дозаправку) в Вытегру, куда ранее доставил спасателей из Санкт-Петербурга для участия в конференции «Русский лед – 2024» (там запланирован фестиваль водолазных профессий, занятия по работе подо льдом, соревнования операторов подводных дронов). МЧС же сообщает, что полет был тренировочным.

Погодные условия во время полета были неблагоприятные: низкая облачность и слабая видимость. Тем не менее, вертолету разрешили взлететь.