«Молодой дурак, может, осознал что-то». Виновник пожара в клубе Костромы вернется на СВО Осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе сержант Ионкин отправится на СВО

Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон», снова заключил контракт с Минобороны. Апелляционный военный суд также вернул мужчине звание «сержант». Жертвами пожара в «Полигоне» стали 13 человек, в том числе участник военной спецоперации Александр Редников. Он спас нескольких посетителей, но сам выбраться из здания не смог из-за полученного на Украине ранения в ногу.

Участник СВО Станислав Ионкин, получивший 20 лет колонии из-за пожара в костромском клубе «Полигон», подписал контракт с Минобороны. В ближайшее время он будет отправлен в зону боевых действий.

«Контракт Ионкин подписал сразу после вынесения приговора Вторым западным окружным военным судом в конце марта или в начале апреля, он также прошел уже медкомиссию. Единственное, был процедурный момент, ждали апелляционного определения, которое было вынесено сегодня, чтобы он мог уже принять участие в специальной военной операции.

Я думаю, в ближайшее время [Ионкин отправится в зону СВО]», — сообщил «Газете.Ru» его адвокат Юрий Хромцов.

Апелляционный военный суд 27 августа вернул Ионкину звание «сержант», а также отменил дополнительное наказание после отбытия срока.

«Сегодня состоялось судебное заседание апелляционного военного суда. Апелляционным определением приговор изменили: Ионкину вернули военное звание «гвардии сержант», ему вернули государственные награды и отменили приговор в части, где было назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — рассказал Хромцов.

«Молодой дурак»

Брат одного из погибших в «Полигоне» Алексей Зачиналов (брат погибшего Юрия Зачиналова) заявил в беседе с «Газетой.Ru», что не будет судить, справедливо или нет выпускать преступника из тюрьмы.

«Молодой дурак, может, осознал что-то, может, нет, выбрал свой жизненный путь.... Справедливо или нет, не мне судить. Жалко родных людей. Погибших по его дурости, никогда не вернуть....» — сказал Зачиналов.

«А кому он может причинить вред, ему пить нельзя, мозги клинит», — добавил он.

ЧП в Костроме

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек: пятеро посетителей задохнулись, тела остальных обнаружили в завалах — в курилке, подсобном помещении и около туалетов.

Как было позже установлено, вернувшийся с СВО Ионкин выстрелил в помещении из охотничьей ракетницы. Загорелись декоративные элементы на потолке, огонь стал очень быстро распространяться: за считанные минуты площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м. Мужчина сбежал с места происшествия, но через несколько часов его задержали.

Среди прочих, при пожаре в костромском ночном клубе погиб участник военной спецоперации Александр Редников. Он спас нескольких посетителей заведения, но сам выбраться из здания не смог.

Редников приехал в Кострому на лечение после ранения в ногу. Его друзья уверены, что ранение в ногу «сыграло роковую роль», так как десантник «не мог быстро передвигаться».

Весной 2024 года второй Западный окружной военный суд приговорил Ионкина к 20 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Прокурор требовал для него 16 лет колонии.

Также Ионкина лишили звания гвардии сержанта и медали «За отвагу», по гражданским искам ему предстоит выплатить потерпевшим, среди которых родственники погибших, в общей сложности 14,5 миллиона рублей.

Выход из колонии на СВО

Подписав контракт с Минобороны, досрочно вышли из колоний участники банды Цапков Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык), осужденные ранее на двадцать лет лишения свободы.

В зоне СВО также служит Юрий Гриценко, известный как «зеленоградский Чикатило». В 2022 году он был осужден на 22 года лишения свободы за 14 нападений на женщин и грабежи в Зеленоградском лесопарке.

Также на СВО вернулся бывший Герой России Ирек Магасумов, приговоренный к 11 годам колонии за убийство 18-летней девушки в Луганске. Преступление он совершил спустя неделю после того, как он получил звезду Героя в Кремле из рук лично президента Владимира Путина за мужество, проявленное в ходе боев в «Лисичанском котле».