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«Продались за iPhone»: в Астрахани задержали участников новой «голой вечеринки»

Губернатор Бабушкин назвал позором вечеринку с раздеванием в клубе в Астрахани

Астраханский клуб устроил вечеринку с конкурсом на раздевание за iPhone. Губернатор региона Бабушкин назвал мероприятие «позором» и призвал наказать причастных так же, как участников и организаторов «голой вечеринки» блогера Ивлеевой. После его поста о случившемся полиция задержала семь человек, включая руководство клуба, ведущего и двух участниц конкурса, на них составлены административные протоколы.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал «позором» для региона вечеринку в ночном клубе Астрахани «Бункер», где гости участвовали в конкурсе на раздевание за iPhone. Об этом он написал в Telegram 28 февраля.

«Это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают родину в зоне СВО, какие-то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство. Знают ли они вообще, что такое бункер? Отдают ли себе отчет, что происходит в настоящих бункерах сейчас там, на передовой?» — раскритиковал мероприятие губернатор.

По его мнению, тусовщики «продались за американский телефон», который, как считает Бабушкин, реклама превратила «в символ успеха и благополучия».

«Правоохранительные органы уже проводят проверку в данном заведении <...> Уверен, что общественность вправе поименно знать всех, кто организовал это скотство, кто принимал в нем участие, выставляя напоказ свой срам, кто аплодировал и радовался этому бесчинству», — подчеркнул чиновник.

Он также призвал в принципе «поставить вопрос о целесообразности и правомерности» работы развлекательных мест «подобного рода» в России в условиях ведения боевых действий.

На следующий день после поста Бабушкина областная полиция отчиталась о проведении проверки в клубе и задержании семи человек.

«Участники и организаторы вечеринки были задержаны через несколько часов после поста в Telegram, который написал губернатор Астраханской области», — уточняет издание «Подъем».

Среди задержанных организатор мероприятия – ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель. На него составили протоколы о нарушении общественного порядка при организации массового мероприятия и неповиновении полиции. Бизнесмену грозит до 15 суток административного ареста и штраф до 500 тыс. руб. Помимо организатора, за неповиновение полиции задержаны гендиректор клуба (астраханка 1980 года рождения), соучредитель заведения (астраханка 1984 года рождения) и девушку-кассира «Бункера» 1996 года рождения.

Также под удар попали рядовые участники вечеринки — приглашенная танцовщица 2000 года рождения и одна из гостей, девушка 2002 года рождения. На них и ведущего мероприятия составили протокол за мелкое хулиганство, им грозит до 15 суток ареста.

«Стрип-представление» пошло не по плану

«Бункер» открылся в Астрахани только 16 августа, скандальная вечеринка прошла 22 августа. Мероприятие было заявлено в стилистике Дикого Запада, конкурс на раздевание открыто не анонсировали. В группе клуба в соцсетях говорилось лишь, что на прошедшей тусовке «разыграли приз» и часть мероприятия была закрытой. Изначально в зале были подставные актеры, которые и должны были раздеться ради iPhone, сообщила астраханская полиция.

«Но мероприятие пошло не по плану и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения», — указали в полиции. Всего полностью разделись четверо человек.

В Telegram-каналах появилось видео с вечеринки, на котором на сцене стоят двое мужчин и две женщины и под подбадривание ведущего снимают с себя нижнее белье. Кроме того, на камеру попали стриптиз-танцы.

Сам организатор вечеринки в полиции извинился за случившееся (он также назвал себя организатором всего клуба). Мужчина подчеркнул, что сам не присутствовал в зале, иначе остановил бы конкурс.

«До сих пор сожалею <...> Больше хотелось из этого сделать небольшое стрип-представление, просто для развлечение гостей <...> Может быть, мы кого-то обидели, обещаю, впредь такого никогда не повторится. Мне больно за то, что я сделал <...> У всех прощу прощения, не только у всей Астрахани, но и, наверно, даже у всей России», — сказал на камеру задержанный в наручниках.

Также на допросе извинилась «перед всем миром» одна из участниц конкурса. Она назвала свои действия аморальными, «ненормальными вообще» и заявила, что «безумно раскаивается за содеянное» и чувствует стыд.

«Эмоции, которые я испытала сегодня, я даже злейшему врагу не пожелаю испытать», — призналась девушка.

Принес извинения и ведущий конкурса. Он сказал, что сам виноват, что согласился на такую работу, но отметил, что и раздевшиеся гости клуба несут свою ответственность. «Как себя повели гости — я не могу здесь за них ручаться», — сообщил ведущий.

Губернатор региона тем временем потребовал наказать причастных так же, как организаторов и участников «аналогичной безобразной акции в Москве», то есть знаменитой «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Та организовала мероприятие с дресс-кодом almost naked («почти голые») в столичном клубе Mutabor, среди гостей было много звезд: Ксения Собчак, Джиган, Филипп Киркоров, Дима Билан, Глюкоза, Лолита. После того как в сеть попали кадры с участниками в откровенных нарядах, разразился громкий скандал, по итогам которого знаменитостям и самой Ивлеевой пришлось неоднократно публично извиняться, а Mutabor закрыли (сейчас он работает под новым названием). На волне скандала звезды потеряли рекламные контракты, их концерты стали отменять.

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