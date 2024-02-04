Полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Полиция сорвала закрытую вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свидетеля.

По данным агентства, локация вечеринки была разделена на три зоны: для чаепития, для общих выступлений, а в третьей зоне расположили массажные столы. Как рассказал очевидец, полиция пришла спустя полчаса после начала мероприятия и провела перепись участников мероприятия.

По данным Ura.ru, организатором вечеринки мог быть известный организатор БДСМ-тусовок Blue Velvet Станислав Словиковский.

В начале декабря 2023 года в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-заведениях Москвы прошли полицейские рейды. По словам очевидцев, мероприятия проходили в клубах и саунах под предлогом поиска наркотиков, у посетителей фотографировали паспорта.

Позднее стало известно, что один из старейших гей-клубов Санкт-Петербурга и России «Центральная станция» закрылся после признания движения ЛГБТ экстремистским и запрещенным в России.

В августе сообщалось, что в Ненецком автономном округе задержали молодого человека, занимавшегося обучением девочек БДСМ.

Ранее модель и певица Кравец назвала «голую» вечеринку Ивлеевой полной безвкусицей.