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Генерала Шестерова отравили под домашний арест. Он проходит по делу парка «Патриот»

Обвиняемого в хищениях в парке «Патриот» генерала отправили под домашний арест

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Генерал-майор Владимир Шестеров

Генерал-майор Владимир Шестеров

Министерство обороны РФ
Суд отправил заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова под домашний арест. Он проходит по делу о хищении средств, выделенных на парк «Патриот». Директор парка Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест, но пока остается под стражей.

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест генерал-майора Владимира Шестерова, занимающего пост заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ. Арест связан с уголовным делом о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие подмосковного парка «Патриот».

Ходатайство о применении домашнего ареста в отношении Шестерова подало главное военное следственное управление СК. Суд удовлетворил это ходатайство, приняв во внимание состояние здоровья обвиняемого, сообщил газете «Коммерсантъ» источник, знакомый с ходом расследования. Шестеров будет находиться под домашним арестом в своем доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября.

Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» полковник в отставке Вячеслав Ахмедов были задержаны 2 августа. На следующий день суд арестовал Ахмедова до 21 сентября. Он обжаловал свой арест, но пока остается под стражей.

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Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»

В случае с Шестеровым медики военного лечебно-диагностического центра пришли к заключению, что его состояние здоровья не позволяет содержание под стражей. В связи с этим была выбрана более мягкая мера пресечения.

И Шестерову, и Ахмедову инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на развитие и благоустройство парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

В июле силовики провели следственные действия на территории «Патриота». Устанавливали факты хищения бюджетных средств, выделенных на госзакупки. По информации ТАСС, речь идет о сумме свыше 40 млн руб.

Следствие предполагает, что к хищению средств причастны не только Ахмедов и Шестеров, но и другие неустановленные лица. Следствие ведет Главное военное следственное управление СК при оперативном сопровождении ФСБ.

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