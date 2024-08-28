«Живет в России, ничего его не парит». Чем знаменит брат Дурова, которого разыскивают власти Франции Politico: во Франции выдали ордер на арест брата Павла Дурова Николая

Французские власти выписали одер на арест не только на Павла Дурова, но и на его старшего брата Николая, выяснили СМИ. По последней информации, брат Дурова живет в России и сконцентрировался на науке, отойдя от бизнеса. Знакомые описывают его как человека со странностями, оторванного от реальной жизни. При этом Дуров-старший еще в школе неоднократно выигрывал международные математические олимпиады, имеет две докторские степени и это именно он придумал уникальный протокол шифрования Telegram.

Во Франции выдали ордер на арест старшего брата Павла Дурова, математика и программиста Николая, пишет Politico со ссылкой на соответствующий «административный документ».

Из него следует, что местные власти выписали ордера на арест Дуровых еще в марте . Ранее французские СМИ передавали, что расследование начали только в июле.

«Ордера были выданы после тайного расследования в отношении Telegram, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры», — уточняет издание.

Формальная причина для ареста — в Telegram не ответили на запрос французского суда насчет одного из пользователей соцсети, которого подозревают в педофилии. Он склонял через Telegram несовершеннолетних девочек присылать эротичные фото, а затем шантажировал их (а также изнасиловал маленького ребенка). Полиция хотела «идентифицировать» пользователя, но Telegram «не дал ответа».

В итоге братьев Дуровых обвинили в «пособничестве в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».

Власти Франции также обосновали ордера на Дуровых «практически полным отсутствием сотрудничества Telegram» с французскими и в целом европейскими властями. Саму платформу используют многочисленные преступные группировки, говорится в полученном Politico документе.

Французская прокуратура отказалась прокомментировать ордера против братьев.

«На данном этапе по делу допрашивается только Павел Дуров», — указала прокуратура.

После выхода статьи Politico прокуратура Парижа заявила ТАСС, что пока Николай Дуров не является подозреваемым.

«На данной стадии единственным подозреваемым является Павел Дуров», — подчеркнула прокуратура.

При этом там отказались комментировать наличие ордеров «в интересах тайны следствия». Прокуратура уточнила, что человека, на которого выдали ордер, либо уже уведомили об этом, «либо следователи работают с гипотезами, говорить о которых слишком рано».

Последнее известное место работы Дурова-старшего (на август 2024-го) — старший научный сотрудник Математического института имени Стеклова Российской академии наук в Санкт-Петербурге. С проектами брата никак не связан, занимается только наукой. Не ведет соцсети и является непубличным человеком. Сейчас его местонахождение неизвестно, пишет Politico.

Что известно о Николае Дурове

Сейчас Николаю Дурову — 43, он старше Павла на четыре года, с детства отличался талантами: в три научился читать, к десяти легко решал кубические уравнения. Его отец — профессор филологии, у матери два высших образования. Еще школьником Николай любил изобретать.

«В шестом классе я пошел на кружок по математике, где и познакомился с Колей Дуровым...

Отдельно мне запомнилась его тетрадка с идеями и проектами: в частности, там была схема ядерного реактора, который он мечтал построить — с ограничительными стержнями, охлаждающим контуром и турбинами для генерации электричества»,

— вспоминал бывший друг Николая и один из ключевых сотрудников команды Дуровых Антон Розенберг.

Николай Дуров трижды выигрывал Международную математическую олимпиаду — в 1996, 1997 и 1998 годах, неоднократный призер Международной олимпиады по информатике. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет, после чего учился в Германии. Защитил диссертацию по сингулярной геометрии в германском Боннском университете, имеет две докторские степени по математике.

Розенберг характеризует Николая как типичного математического гения — «тихий ботаник, похожий на героя сериала «Теория большого взрыва». Несмотря на свой интеллект, в бытовом плане, по его словам, брат Дурова оставался ребенком, жил под полным контролем матери.

«На военные сборы его собирала мама. Она же организовывала его проживание во время учебы в Германии, распоряжалась его деньгами..., даже принимала участие во «ВКонтакте», мониторя графики просмотров сайта. Она и сегодня контролирует едва ли не каждый его шаг», — указывал Розенберг.

Друзья Дуровых принимали сложившееся положение вещей и старались тоже опекать Николая. Который сам, порой, мог вести себя на публике весьма специфично.

«Говорят, как-то раз Николай ел кашу с жуками, не замечая их — а окружающие были настолько шокированы этим зрелищем, что так и не решились ему сказать, не зная, как поступить», — писал Розенберг.

Кроме того, по его утверждению, Николай Дуров «считает себя котом» , «любит мяукать на улице и в ресторанах и призывает к этому других». Мог выдавать внезапные неловкие фразы прямо во время переговоров, постоянно произносить одни и те же шутки. Незнакомых людей это приводило в ступор, но друзья считали поведение Николая просто «милым чудачеством», резюмирует Розенберг.

Однако тихий гений, по некоторой информации, в итоге оказался ревнивым и мстительным человеком. Со слов Розенберга, Николай был тайно влюблен в его девушку и пытался ее отбить, несмотря на то, что Розенберг дружил с ним с детства. Когда правда всплыла наружу, Розенберга уволили из компании Дуровых (по версии программиста, под давлением Николая). После этого Розенберг судился и получил полтора миллиона рублей по мировому соглашению сторон, а во время скандала сам подробно рассказал о происходящем в интернете, в том числе приведя много личных подробностей про Николая Дурова.

Сам Николай Дуров не комментировал скандал, его брат в ответ намекнул, что Розенберг психически болен.

«От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю», — заявлял Павел Дуров.

Бизнесмен Игорь Ашманов, знакомый с братьями, в то же время, называл Николая даже более приятным человеком, чем сам Павел Дуров, хотя отмечал странности обоих.

«Я как-то провел часа четыре вместе с Павлом и Николаем... Парни вели себя по-разному, Николай гораздо более симпатичный и рациональный, но они, конечно, шизанутые, аутичные и социопатичные», — рассказал предприниматель в 2017 году.

Как Николай Дуров помог создать «ВКонтакте» и Telegram

Павел Дуров всегда описывал брата как гения и публично восхищался его талантами. На заре создания «ВКонтакте» Николай поддерживал его советами и работал как системный администратор (первый PHP-код и начальную версию платформы написал сам Дуров-младший). Затем Николай стал техническим директором, принимал участие как ведущий разработчик.

«Работа была тяжелой, команде приходилось прерываться только на сон. Они отдыхали днем, чтобы работать ночью — в часы наименьшей нагрузки на серверы», — описывает тот период в жизни братьев 360.ru.

Когда Павел продал «ВКонтакте», Николай ушел из компании вместе с ним. Другой известный проект братьев, Telegram, они вначале создали для личных защищенных переписок.

Именно Николай Дуров придумал протокол шифрования этого мессенджера, всего у него ушло несколько лет на разработку нужных кодов. Также он создал токен TON и Telegram Open Network.

Несколько лет назад, по информации СМИ, Николай ушел в тень, отстранился от бизнеса и посвятил себя науке.

«Остается жить в России и сейчас занимается исследованиями в области, которую я даже произнести не смогу, потому что это уже какая-то невероятная физика и математика. Он живет в России, ничего его не парит, никакой медийной деятельности он не ведет», — сообщил блогер Стас Васильев.