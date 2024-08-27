«Опасность была реальная»: экс-замминистра энергетики РФ объяснил, почему напал на курьера Экс-замминистра Бобылев сообщил, что его отпустили после конфликта с курьером

Столичный курьер обвинил экс-замминистра в том, что 25 августа тот разбил окно его служебного автомобиля бутылкой шампанского, после чего доставщика госпитализировали с рваной раной уха. По данным Baza, после задержания чиновника «высокопоставленные люди» пытались ускорить его освобождение звонками в полицию. Сам экс-замминистра настаивает, что причиной конфликта стало опасное вождение курьера. Подробности — в нашем материале.

Плевок, шампанское и драка

Telegram-канал SHOT сообщил о конфликте 33-летнего курьера Lamoda и экс-замминистра энергетики России и действующего директора департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева. Инцидент произошел около 23:00 25 августа, когда после выполнения заказа доставщик на служебном автомобиле ехал по придомовой территории на Фрунзенской набережной. Ему навстречу вышел чиновник со спутницей.

По словам курьера, Бобылев неадекватно себя вел и от него пахло алкоголем, а в руке у мужчины была бутылка шампанского. Чиновник якобы начал кричать на сотрудника Lamoda и обвинил его в нарушении правил дорожного движения: водитель не включил фары во время движения по двору, из-за чего чуть не сбил его со спутницей. Курьер пытался поговорить с мужчиной, но тот плюнул в окно и предложил решить дело дракой. После отказа Бобылев якобы бросил бутылку шампанского в стекло автомобиля, разбил его, а осколки попали в голову сотрудника Lamoda. Агентство «Москва» писало, что доставщика госпитализировали, у него рваная ушибленная рана левой ушной раковины.

SHOT опубликовал фото травмы. На кадрах видно, что осколок достаточно сильно порезал ушную раковину, мужчине наложили швы. Кроме того, в сети распространились кадры из салона поврежденного автомобиля. На водительском кресле видны многочисленные осколки стекла. Там же стоит бутылка шампанского, которую, вероятно, и использовали для нападения. SHOT тоже назвал причиной конфликта быструю езду по придомовой территории.

В СМИ появилась и запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как курьер сервиса Lamoda уезжает на служебном автомобиле от двоих неизвестных. Он отъехал всего на несколько метров, остановился и вышел из салона, держась за голову. Прохожие заметили, что курьер плохо себя чувствует, и хотели помочь, но в это время пара вновь подошла к курьеру. В одной руке у мужчины был телефон, на который он снимал происходящее, в другой — предположительно, бутылка шампанского.

Звонки «высокопоставленных людей»

После инцидента курьер обратился в полицию, и Бобылева задержали. Baza утверждает, что в МВД несколько раз звонили «высокопоставленные люди» и просили отпустить чиновника, но полицейские «держали оборону».

РИА Новости подтвердило, что в центре Москвы задержали именно главу департамента Минэнерго.

«Инцидент произошел на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Бобылеву не понравилось поведение курьера за рулем. Он бросил в машину бутылку шампанского, разбив стекло со стороны водителя», — сообщил источник агентства.

«Коммерсантъ» написал, что действия чиновника могут расценить как хулиганство с применением насилия к гражданам (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Однако стороны также могут договориться и мирно урегулировать вопрос.

Версия Бобылева

27 августа Бобылев приступил к выполнению своих рабочих обязанностей в департаменте развития угольной промышленности. Об этом он сам рассказал РЕН ТВ.

«Конечно, я на работе. Мне сейчас самое важное — компенсации этому человеку. Серьезные с его стороны, действительно, большие риски. Я считаю, что он просто сбил на машине ночью. Я в этом полностью уверен. Опасность была реальная», — заявил Бобылев.

Чиновник утверждает, что инцидент исчерпан. По его словам, конфликт начался из-за опасного вождения. Курьер якобы мог сбить на автомобиле человека. Бобылев добавил, что необходимо обратить внимание и на «адекватность вождения потерпевшего в темное время с полностью выключенным освещением».

Бобылеву 44 года. На сайте Минэнерго отмечается, что чиновник женат и воспитывает троих детей. В 2021 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.