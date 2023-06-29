Более тысячи человек три дня искали шестилетнего Далера. На допросе опекун призналась, что спрятала его тело в гаражах

Тело шестилетнего Далера из Екатеринбурга, которого искали с 26 июня, нашли в сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, мальчик умер несколько месяцев назад. Следователи задержали его опекуна. На допросе женщина заявила, что Далер погиб из-за несчастного случая. Спрятать тело она решила, потому что боялась, что опека отнимет у нее остальных детей.

В Екатеринбурге следователи задержали женщину — официального опекуна шестилетнего мальчика Далера Бобиева, о пропаже которого заявили трое суток назад, 26 июня.

«Были установлены обстоятельства, которые, по имеющимся данным, свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика», — сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В СК заявили, что задержание было необходимо, чтобы обеспечить объективное расследование уголовного дела. Сейчас с женщиной работают следователи.

Задержанная — 34-летняя Вероника Наумова. У нее шестеро детей, из которых трое — ее биологические дети. В СК заявили, что отец «в настоящее время находится далеко от дома», поэтому детей забрали органы опеки. Сайт kp.ru уточняет, что мужчина находится в зоне военной операции.

«Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Органы опеки не заметили пропажу Далера

26 июня о пропаже ребенка заявила сама Вероника Наумова, которую изначально признали потерпевшей. Далера искали более 1,5 тыс. человек, в том числе сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и жители Екатеринбурга.

Тело мальчика было обнаружено утром 29 июня на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большой сумке.

«По предварительным данным, несoвершеннолетний погиб давно. Все этo время, слoвно в кинo, разыгрывалась криминальная постановка с демoнстрацией тoго, что якoбы никтo ничего не знает о тoчных обстоятельствах исчезновения мальчика», — сообщил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В управлении СК по Свердловской области уточнили, что смерть наступила несколько месяцев назад. От чего погиб ребенок выяснит судебно-медицинская экспертиза. По данным портала e1.ru, смерть ребенка наступила еще в декабре.

И.о. руководителя управления Анатолий Надбитов рассказал, что женщина скрыла факт гибели ребенка от сотрудников структур, oсуществляющих кoнтроль над oпекаемыми детьми. При этом сотрудники опеки сами не принимали мер, чтобы выяснить обстоятельства жизни мальчика в приемной семье. Это пoзволило долго скрывать гибель ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а также дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отказался комментировать произошедшее «Газете.Ru».

Позднее в СМИ появилась информация, что Наумова во время допроса созналась в преступлении и сообщила силовикам, где спрятала тело мальчика.

«По ее рассказу, который еще предстоит проверить, мальчик стал жертвой несчастного случая в ванной комнате. Вероника испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала его труп в гараже», — сказал e1.ru источник.

Директор школы семейного образования «Лукоморье», где работала задержанная, Марина Лагунова рассказала «Газете.Ru», что женщина — «очень хороший, позитивный человек», ее любили и дети, и родители.

«Вообще в голове не укладывается, как можно было нам столько времени врать. Мы же постоянно слышали истории про него и про то, как он убегает и что он творит дома. Это регулярно было. Полгода нам врали просто, невозможно это уложить в голову. Она преподавала географию и биологию. С детьми отлично ладила. Родители тоже любили, все к ней в гости рвались», — рассказала она.

По мнению Лагуновой, с ребенком мог произойти несчастный случай, а его опекун «натворила ерунды», потому что испугалась, что у нее заберут других детей.

«Я думаю, что скорее всего был какой-то несчастный случай. Она просто, как говорят дети, испугалась, что старших заберут, к которым она очень привязана. И просто, видимо, по глупости растерялась и что-то натворила ерунды», — добавила она.

Версии произошедшего

Пока шли поиски Далера, Наумова в разговоре с журналистами называла несколько версий пропажи ребенка. Она утверждала, что к инциденту могут быть причастны биологические родственники Далера, а за неделю до пропажи к мальчику подошла «странная женщина».

«Говорила, что, если ты убежишь, тебя мама будет сильно-сильно любить», — сказала Вероника изданию e1.ru.

В квартире биологической матери Ольги Ляпустиной проводили обыски. Она рассказала, что узнала о пропаже мальчика от полицейских. «Перевернули все: диван, шифоньер, все вещи вытряхнули», — поделилась женщина.

Она рассказала, что знакома с опекунами и уверена, что в новой семье им было хорошо. «Но вот этот папа, который в новой семье, он их бьет ремнем», — сказала Ляпустина.

Еще одной версией Наумовой был побег мальчика из-за семейного конфликта. Она рассказала, что хотела передать ребенка в спецучреждение.

«Ему нужна не семья, ему сейчас в первую очередь нужно в медицинское учреждение. Был разговор между мной и старшими детьми, и мы разговаривали о том, что в понедельник к нам придут органы опеки и я, скорее всего, напишу отказ», — сказала журналистам Наумова.

Она также утверждала, что у Далера было подозрение на шизофрению.

«Мы год назад обращались к психиатру, когда он чуть не убил свою сестренку. Мы вызывали психиатрическую помощь. И нам сказали, что до семи лет шизофрения не диагностируется, после семи лет ребенка положат на обследование и поставят точный диагноз», — сказала женщина. По ее словам, у мальчика был воображаемый друг, который говорил ему, что делать.

Что известно об опекуне

Вероника Наумова взяла под опеку Далера и его родную сестру в декабре 2019 года.

«Семью не назвать маргинальной. Опекунша сама учительница географии, квартира по площади немаленькая, дети не голодные, не раздеты. В прошлом году она под окнами построила им шикарный городок — бассейн, домик, горка, качели», — сказала одна из соседей изданию e1.ru.

Еще одна собеседница портала рассказала, что не слышала ни криков, ни ругани.

В то же время бывший воспитанник Вероники, 20-летний Даниил Егольников, рассказал, что сбежал из семьи 1,5 года назад и знает, как жестко Наумова относилась к Далеру.

«Она била Далера, запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать. В первое время Далер воровал продукты из холодильника, потому что раньше недоедал. И его так наказывали», — сказал Егольников.

По его словам, никто из детей не жаловался на жестокое обращение со стороны Наумовой, потому что «ее все боялись». Егольников также утверждает, что Далер не мог уйти из дома сам, поскольку во всем слушался приемную мать. В беседе с «КП-Екатеринбург» он также поставил под сомнение слова Наумовой о психическом заболевании Далера.

«Она хотела оформить инвалидность Далеру, а для этого нужен был серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Ей было выгодно, чтобы мальчика признали невменяемым. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя», — заявил Даниил.

До задержания Наумову дважды допрашивали правоохранители. Как сообщает e1.ru, ее отправляли на полиграф, однако причастность опекуна к пропаже ребенка не удавалось доказать.