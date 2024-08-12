Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на «Армии — 2024» На форуме «Армия — 2024» представлены новые беспилотные системы

В подмосковном парке «Патриот» начал свою работу десятый Международный военно-технический форум «Армия». С 12 по 14 августа более тысячи отечественных и зарубежных предприятий представят на форуме свыше 20 тысяч образцов продукции с учетом опыта проведения СВО. Среди них новые средства ПВО, радиолокационные станции, беспилотники и амуниция. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок посетил форум и узнал, какие перспективные беспилотные системы там показаны.

Министр обороны России Андрей Белоусов, открывая форум «Армия — 2024», отметил, что в этом году деловая и выставочная программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы.

Форум в первый раз проходит без развлекательных мероприятий. Главными экспонатами на многих стендах стали беспилотники — с учетом их возросший роли в ведении боевых действий.

«Это обстоятельство является отражением общемирового тренда на увеличение роли беспилотных систем в военном деле. В рамках выставки можно наглядно наблюдать то, какие тенденции имеют место в беспилотной индустрии», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Барражирующие боеприпасы

«Весьма активно задействуются в боевых условиях барражирующие боеприпасы — аппараты однократного применения, оснащенные интегрированной в конструкцию боевой частью различного типа», — подчеркнул эксперт.

Так, компания АО «Аэроскан» демонстрирует на «Армии — 2024» комплекс с барражирующими боеприпасами «Ланцет-Э» — экспортную версию известного отечественного дрона-камикадзе, который хорошо зарекомендовал себя в реальных боевых условиях.

«В состав комплекса входит разведывательный БЛА Z-16-Э, а также две модели барражирующих боеприпасов «Изделие 51» и «Изделие 52» с различными характеристиками, в частности, по дальности действия и максимальной взлетной массе», — рассказал Федутинов.

close 100% ZALA Z-16. Максимальная взлетная масса – 10,5 кг. Тип двигателя – электрический. Дальность связи – 75 км, продолжительность полета – 4 часа. Размах крыла – 2815 мм Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Разведывательный БЛА ZALA Z-16 — проверенный временем, самый популярный тип беспилотного воздушного судна в серийной линейке ZALA с устойчивостью к сигналам РЭБ и ПВО. Запускается с пневматической пусковой установки. Увеличенная грузоподъемность воздушного судна позволяет устанавливать на борту дополнительное оборудование для комплексного анализа подстилающей поверхности. Трансляция видеопотока в HD формате дает оператору наземной станции возможность получать детализированное видеоизображение в режиме реального времени.

«Изделие 51» и «Изделие 52» показали очень высокую эффективность на поле боя и способность поражать широкий спектр целей – от любых типов бронетехники и укреплений до надводных целей. Благодаря этому сегодня «Ланцеты» обладают большим экспортным потенциалом.

close 100% Изделие 52 разработки компании ZALA («Ланцет») предназначено для поражения наземной техники и других ключевых целей на передовой и в тылу противника. Представляет собой интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. Дальность связи – 30 км, скорость – 80 км/час, масса БЧ – 3 кг. Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

БПЛА-разведчики

«Боевые действия на Украине показали существенную роль беспилотных летательных аппаратов легких классов в оперативном обеспечении подразделений информацией видовой разведки», — особо отметил Федутинов.

Среди активно применяемых в войсках систем БЛА можно упомянуть семейство беспилотников «Суперкам». В продуктовой линейке компании такие аппараты самолетного типа, как Supercam S100, Supercam S150, Supercam S250, Supercam S350, Supercam S450, выполненные по наиболее используемой в компании схеме «летающее крыло». Также представлены аппараты вертолетного типа мультироторной схемы Supercam X4 и Supercam X6M2 и гибридной схемы — Supercam SX300H и Supercam SX350.

«Суперкамы» эксплуатируются не только в России, но и в других странах. Так, модель Supercam S150 стоит на снабжении Вооруженных сил Белоруссии, ее задействуют во многих задачах, включая охрану границ. Поставки ведутся также в Анголу, Пакистан, Нигерию и др.

Любопытную разработку — БЛА OG-180 — показывает в этом году на «Армии» компания ООО «БАС Глори Эйр» — совместное предприятие компании «Глори Эйр» и ОАК (Госкорпорация «Ростех»).

Это эффективное средство объективного контроля, разведки и мониторинга с использованием технологий ИИ позволяет максимально уменьшить роль человеческого фактора при выполнении задач на больших расстояниях в течение продолжительного времени. Применение возможно как днем, так и ночью. Информация с целевой нагрузки передается на пульт оператора в режиме реального времени.

Главная особенность комплекса — гибридность конструкции, позволяющая легко менять конфигурацию БЛА в зависимости от решаемых задач и условий, в которых их необходимо выполнять.

Развивается и направление мультироторных (с более чем двумя несущими винтами) беспилотников. Необходимость ведения разведки и наблюдения, а также доставки грузов в условиях городской застройки или в лесистой местности, где использование аппаратов самолетного типа затруднительно, выводит системы такого рода на передний план.

close 100% Беспилотный летательный аппарат гексакоптерного вида «Буран» разработки АО «Котлин-Новатор». Конструкция коптера с шестью винтами обеспечивает высокую стабильность и повышенную живучесть. Полезная нагрузка – до 80 кг. Время полета при максимальной взлетной массе – 22 мин. Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

По мнению Федутинова, опора на закупаемые в Китае модели БЛА имеет свои очевидные риски. Российские компании за последние годы разработали немало систем такого типа, чтобы обеспечить возможность замещения импорта. В их числе, к примеру, экспонируемые на «Армии» системы «Котлин-Новатор» «Ветер», Х-89 и «Буран».

БЛА «Ветер» — полуторакилограммовый квадрокоптер, способный нести полезную нагрузку до 1 кг (одна ручная граната Ф-1 или две гранаты РГД-5). Время полета – до 40 мин. Дальность – до 20 км. Его основное назначение — проведение разведки с возможностью боевого применения.

close 100% Беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа Х-89 разработки АО «Котлин-Новатор». Ударно-разведывательный квадрокоптер с помехозащищенной связью и полезной нагрузкой до 12 кг. Время полета – до 32 мин. Дальность – до 20 км. Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Второй беспилотник — Х-89 — имеет массу 15 кг, он способен нести полезную нагрузку массой до 12 кг на дальности до 20 км. Х-89 обладает помехозащищенным имитостойким шифрованным скрытным каналом связи с функциями прямой последовательности расширения спектра и псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Х-89 может подняться на высоту до 3 тыс. м. Крейсерская скорость аппарата – 64 км/час.

Тяжелые беспилотники

Востребованны сейчас и беспилотники более тяжелых категорий. Среди них, в частности, — БЛА «Форпост», который активно применяется в зоне СВО.

Несколько лет назад проект создания «Форпоста» был успешно завершен – комплекс прошел все необходимые испытания, после чего начались серийные поставки в войска. Вместе с тем разработчики продолжили совершенствовать систему.

«Была увеличена продолжительность полета БЛА, а также расширен разведывательный функционал комплекса: добавлены возможности радиолокационной и радиотехнической разведки, что значительно увеличило его возможности по выявлению целей», — рассказал Федутинов.

close 100% БЛА «Форпост-Р» Евгений Биятов/РИА Новости

Кроме того, беспилотник получил возможность нести собственное вооружение. Да, боевая нагрузка не значительна, однако возможность оперативно поразить обнаруженную приоритетную цель в условиях современных высокодинамичных боевых действий стала очень ценным добавлением.

Также на форуме представили скоростной ударный беспилотник «Гром», который способен поражать комплексы ПВО с помощью противорадиолокационных ракет и выполнять роль ведомого в атакующем эшелоне самолетов. Этот БПЛА может сбрасывать до 2000 кг груза (корректируемые авиационные бомбы калибром 100, 250 и 500 кг, авиационные управляемые ракеты калибром 100 и 500 кг).

close 100% Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» разработки группы компаний «Кронштадт». Максимальная масса сбрасываемого груза – 2000 кг Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

«Беспилотные летательные аппараты сегодня — одна из самых опасных угроз для личного состава, вооружения и военной техники. На современном этапе вооруженной борьбы именно эти системы наносят самый большой урон живой силе и оружию на переднем краю. Вооруженные силы практически любой страны оказались не готовы к противостоянию с FPV-дронами. Поэтому и такое внимание к разработкам в сфере беспилотных систем на Международном военно-техническом форуме «Армия — 2024», — заключил Федутинов.