«Окружающих принял за противника»: у умершего в полиции Махачкалы бойца СВО был ПТСР Baza: у погибшего в отделе полиции Махачкалы бойца СВО был ПТСР

Участник СВО Ахмед Джабраилов, погибший в полицейском участке в Махачкале в июле, страдал от посттравматического синдрома, сообщила Baza. По словам сестры мужчины, именно по этой причине он вел себя неадекватно. При этом родители Джабраилова заявили, что в полиции их ввели в заблуждение, заставив поверить, что у их сына остановилось сердце. Они уже второй месяц безрезультатно добиваются расследования и возбуждения уголовного дела.

48-летний участник СВО Ахмед Джабраилов, погибший в Советском РОВД (районном отделе внутренних дел) в Махачкале 9 июля, в день трагедии вел себя неадекватно из-за посттравматического синдрома (или ПТСР, посттравматического стрессового расстройства). Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на сестру мужчины.

«Незадолго до трагедии брат вернулся из зоны СВО и, скорее всего, страдал от посттравматического синдрома. Ахмед потерял друзей на передовой, перенес контузию. Во время боя он вынес раненых на себе, затем вернулся в окоп и три дня не мог оттуда выйти. Все это время он был один, ничего не ел и после этого сильно заболел», — говорится в публикации.

По словам сестры, Джабраилов боялся попасть в плен и «был готов умереть, но не сдаться».

«В день трагедии он был один. Психическое состояние мужчины ухудшилось: он вышел на улицу, отдавал приказы, разговаривал сам с собой и твердил, что не сдастся в плен. Вероятно, окружающих он принял за противника. Это увидели соседи, испугались, позвонили семье и в полицию — последняя прибыла быстрее», — написал Telegram-канал.

Согласно посту, о результатах судмедэкспертизы семье мужчины рассказал следователь.

«Выяснилось, Джабраилов умер от удушья, а наркотики в крови не обнаружены. При этом с результатами экспертизы семье ознакомиться не дали», — отметила Baza.

«Полиция ввела нас в заблуждение»

История гибели Джабраилова вызвала широкий общественный резонанс после Telegram-поста председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева. Он опубликовал записи с камер видеонаблюдения из отдела полиции, на которых видно, как полицейские наносят удары задержанному и бьют его электрошокером. По версии полиции, Джабраилов до задержания был в неадекватном состоянии и бегал с ножом по крыше дома. Сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь, но «мужчина продолжал вести себя агрессивно, из-за чего его задержали и доставили в отдел полиции».

Вскоре после смерти мужчины в Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана» была опубликована видеозапись разговора с родителями погибшего.

«Никакой физической силы полиция к нему не применяла, — сообщила мать мужчины Хадижат Гасанова, которая находилась рядом с Джабраиловым при задержании, хотя он ее не узнавал. — Они очень долго разговаривали с ним. Какой-то парень ему понравился, он без формы был. Вот так руку никто не поднял на него. Все было спокойно. Они (по всей видимости, сотрудники полиции. – «Газета.Ru») как мои дети, зачем такое говорить».

Сейчас эту запись родители Джабраилова объясняют так:

«Сотрудники полиции введя нас таким образом в заблуждение убедили нас записать видеообращение, в котором согласно, представленному им же тексту, мы заявили о том, что не имеем претензий к органам МВД Республики Дагестан, так как знали о психологических проблемах сына и не исключали вероятности дополнительных проблем со здоровьем. Несмотря на это, нам показалось странным то, что родственникам не дали омыть тело покойного, как того требуют религиозные обряды в исламе. И на протяжении их проведения, вокруг мечети, где находилось тело, было выставлено оцепление из сотрудников полиции».

Родственники покойного также утверждают, что сейчас распространившему запись правозащитнику угрожают и «просят меньше говорить о деле».

МВД Дагестана при этом дважды сообщало, что по факту гибели Джабраилова «организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти доставленного».

«Что произошло и почему — в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз. Давать правовую оценку действиям полицейских могут, должны и будут, лишь сотрудники вышеупомянутого ведомства», — подчеркивала руководитель пресс-службы регионального ведомства Гаяна Гариева.

«Виновные могут скрыться»

Сейчас близкие Джабраилова пытаются добиться расследования произошедшего, возбуждения уголовного дела и наказания виновных. Пока сообщалось только о проведении доследственной проверки.

Мать погибшего уже второй раз обратилась к президенту РФ и руководителям МВД, СК, Генпрокуратуры и ФСБ с требованием наказать «нелюдей», «цинично убивших» ее сына. Об этом написало дагестанское издание «Новое дело».

«Идет уже второй месяц после убийства моего сына Ахмеда, но преступники не арестованы. Странно, что в других случаях без видеофиксации арестовывают, а в нашем случае она есть, но никого не арестовали», — отметила женщина.

По ее словам, махачкалинские следователи ввели ее с мужем в заблуждение, сказав, что у сына «остановилось сердце, и он умер своей смертью, а полицейские тут ни при чем». Она просит наказать как сотрудников полиции, применявших насилие в отношении Джабраилова, так и тех, кто не пресек преступные действий и не оказал первую медицинскую помощь.

«Согласно требованию УПК РФ, уголовное дело возбуждается незамедлительно при наличии достаточных оснований. Но видимо видеозапись, где моего сына бьют электрошокером, бьют ногами, бьют руками, душат, и мой сын на этой же видеозаписи умирает, для следователя недостаточное основание, чтобы возбудить уголовное дело и незамедлительно задержать преступников» — процитировало обращение Гасановой «Новое дело».

Родители Джабраилова также сообщали об опасениях по поводу того, что полицейские попытаются оказать давление на них самих и свидетелей трагедии:

«Виновные лица, находясь на свободе, обладая оперативными навыками, являясь действующими сотрудниками МВД, имеют реальную возможность оказывать давление на свидетелей, на нас как на потерпевших, а также скрыться от органов предварительного следствия».

МВД по республике Дагестан не давало дополнительных комментариев по теме.