Уроженца Чечни доставили в полицию Москвы в день теракта в «Крокусе». В тот же день он покончил с собой Омбудсмен Солтаев: погибший Асхаб Успанов не связан с терактом в «Крокусе»

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, которого задержали в Москве в день трагедии в «Крокусе», не имеет отношения к теракту, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев. По его словам, мужчину задержали за несколько часов до теракта, вскоре после задержания он совершил самоубийство в отделе полиции. По другой версии, Успанова задержали по подозрению в соучастии в теракте, во время допроса его пытали, от полученных травм он якобы скончался.

Версия о суициде

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, скончавшийся в отделе полиции в Москве после задержания, не имеет отношения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.

«Намеренно распространяются слухи и ложные домыслы в форме новостей о том, что он был задержан якобы после совершения теракта. Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», — написал омбудсмен.

Как полагает Солтаев, за «провокационными» попытками связать кончину Успанова с трагедией в «Крокусе» стоят «прозападные средства массовой информации и иностранные агенты».

Задержанный чеченец, по информации правоохранителей, которую предоставил уполномоченный по правам человека, находясь в отделе полиции, сам решил свести счеты с жизнью. Его дядя обратился в аппарат омбудсмена с просьбой провести тщательное расследование обстоятельств его смерти. По словам Солтаева, правоохранительные органы республики используют «все правовые механизмы» для выявления причин произошедшего. Омбудсмен отметил, что взял дело на личный контроль.

Telegram-канал Baza подтвердил эту версию развития событий. По его данным:

Успанова задержали на Пролетарском проспекте около 17:00, т.е. за несколько часов до теракта;

задерживали мужчину не сотрудники спецслужб, а члены патрульно-постовой службы за мелкое хулиганство;

врачи скорой констатировали смерть Успанова в 18:36.

Версия об убийстве

В Telegram-каналах с 29 марта распространялась информация о том, что в ночь после теракта в «Крокус Сити Холле» Успанов ждал автобуса, чтобы вернуться домой после работы. В это время на него якобы напали люди в масках. Так как мужчина не знал их и причины нападения, он попытался оказать сопротивление. Впоследствии выяснилось, что неизвестные в масках были сотрудниками столичных правоохранительных органов, которые задерживали его по подозрению в соучастии в теракте.

Согласно неподтвержденным данным Telegram-каналов, во время допроса мужчину пытали: его били, ломали кости. Успанов якобы скончался от полученных травм.

По данным Baza, на версии об убийстве мужчины настаивают его родные. Мать уверена, что сын не мог совершить суицид. Также отмечается, что незадолго до гибели Успанов по телефону сообщил жене о конфликте с сотрудниками полиции.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего подожгли зал. По последним данным МЧС, в результате происшествия погибли 144 человека, более 550 человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Всего по делу о теракте задержаны 12 человек. Из них четырех человек считают непосредственными участниками нападения. Все они граждане Таджикистана. Еще несколько человек задержали в самой республике.

Россия считает, что за нападением в концертном зале стоит Украина. СК сообщил, что на допросах причастные к нападению рассказали о планах поехать в Киев за вознаграждением. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опровергал причастность Киева к теракту.

При этом ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация запрещена в России). На прошлой неделе участники формирования опубликовали отчет объемом в 16 страниц, в котором представили свою интерпретацию событий, связанных с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников из США написала, что американское руководство якобы более чем за две недели до теракта в Москве предупреждало российские власти, что целью боевиков может стать концертный зал «Крокус Сити Холл». Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин признал, что американская сторона сообщала о вероятности теракта, но заявил, что информация, которую передали США, была «слишком общей и не позволяла полностью идентифицировать тех, кто совершил это ужасное преступление»