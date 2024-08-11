Смертельное ДТП: девочка и трое парней разбились, уходя от погони на машине каршеринга Полиция преследовала подростков на каршеринге, которые врезались в дом в Москве

Трагически закончилась попытка школьников угнать машину каршеринга в Москве. Их заметила полиция и стала преследовать, подростки ударили по газам и врезались в здание на большой скорости. Один из них погиб, остальные — в больнице. 15-летний водитель пытался сбежать, но его задержали. По одной из версий, нарушители использовали чужой аккаунт, по другой — прошлый арендатор просто оставил автомобиль открытым. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Пятеро школьников в Москве угнали автомобиль каршеринга Nissan Qashqai и врезались в здание на скорости до 145 км/ч, передает Telegram-канал Baza.

В компании были 13-летняя девочка и трое парней от 15 до 16 лет, один из которых сел за руль. Перед аварией они три часа катались по району Южное Бутово. Сначала на небольшой скорости, а потом разогнали машину.

«В этот момент водитель не справился с управлением, и машину начало заносить. Парень ударил по тормозам, однако машину стало мотать, и в итоге она влетела в дом», — описывает Telegram-канал.

Очевидец рассказал «Газете.Ru», что на месте аварии сразу оказалась полиция. Вероятно, они гнались за угонщиками , поэтому те набрали скорость. Это подтверждает видео с камер наблюдения, на котором за автомобилем до столкновения едет машина с мигалкой.

«Я спал, в районе четырех утра услышал несколько громких звуков скрежета и падения металла (как будто бы что-то металлическое переворачивалось), потом громкий звук удара. Подбежал к окну и увидел, как на углу здания машина впечатана. Полиция уже была у автобусной остановки с мигалками.

Возможно, полиция ехала за этими детьми, а дети от них уезжали»,

— поделился собеседник «Газеты.Ru».

Следственный комитет (СК) уточнил, что ДТП случилось на улице Южнобутовской, автомобиль врезался в стену жилого дома, около подъезда. Примерно через полчаса подъехали три скорые, одна реанимация, две пожарные и еще три машины полиции , вспоминает очевидец.

«Вообще криков не было. Я не сразу уснул и прекрасно слышал, что на улице происходило. Там полиция обсуждала что-то. И пассажиры не покидали машину. Видимо, были не в сознании», — уточнил он.

Предварительно, все люди в машине были не пристегнуты. В итоге один 15-летний школьник погиб , еще трое попали в больницу. Бывший за рулем 15-летний подросток сбежал, но потом тоже оказался у врачей с травмами и был задержан.

«Скрылся с места ДТП и впоследствии был госпитализирован, пояснив, что телесные повреждения он получил, якобы упав с самоката»,

— сообщили в столичной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места происшествия»). Относится к категории тяжких преступлений, отмечает прокуратура. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Как школьники смогли угнать машину

Они смогли войти в аккаунт каршеринга 27-летней Наили и так получили доступ к автомобилю, пишет Baza. Однако есть и другая версия от источника «Подъема» — предыдущий пользователь нарушил правила и оставил машину открытой.

«Пока все выглядит так, что предыдущий пользователь не завершил аренду и не закрыл двери. Связан ли этот человек с подростками, пока неизвестно, следствие разбирается», — передал собеседник издания.

Он добавил, что подростки не могли воспользоваться каким-то фальшивым аккаунтом. По словам источника, это технически невозможно.

«Даже если люди покупают поддельные аккаунты, при смене устройства система автоматически запрашивает селфи», — сказал собеседник «Подъема».

Угнанный Nissan принадлежит компании «Ситидрайв». Организация заявила, что потрясена случившимся и начала внутреннюю проверку.

«Выражаем соболезнования семье погибшего ребенка... Оказываем все необходимое содействие правоохранительным органам», — указали в «Ситидрайв».

Ранее уже были случаи, когда в Москве подростки угоняли машины каршеринга и устраивали на них дрифт либо воровали запчасти. Так, один 17-летний юноша увез автомобиль «Делимобиль» в поселение Роговское, где постепенно разбирал его и продавал по частям. За пару дней подросток успел снять деталей на несколько сотен тысяч рублей.

Угонщиком каршеринга можно стать и по ошибке — так, один из пользователей рассказал, что взял машину на прокат, но случайно сел не в свой арендованный автомобиль, который забыли закрыть.