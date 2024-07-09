Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в России

Чаще всего в январе — июне в России угоняли легковые автомобили отечественных брендов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

По итогам первого полугодия в стране угнали 139 машин российского производства. При этом китайских авто за период было угнано 10. Всего с начала года у россиян угнали 367 автомобилей.

За последние несколько лет количество угонов в РФ заметно сократилось. В 2023 году показатель составил 677 машин. Для сравнения: в 2019-м значение достигало 3 954 авто.

Между тем в РФ продолжает расти популярность сервисов каршеринга. С начала года число поездок увеличилось на 3%.

До этого в России захотели выпустить пиво, названное в честь автомобиля «Москвич». Производством планирует заняться холдинг «Объединенные пивоварни», созданный на базе российских активов ушедшей из РФ нидерландской компании Heineken.

Ранее стало известно, почему россияне стали реже пользоваться такси.