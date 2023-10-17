«Самая счастливая мама»: москвичку с 15 детьми заподозрили в торговле людьми

Многодетную мать из Москвы Юлию Логинову задержали по подозрению в торговле людьми и причинении вреда здоровью. На воспитании у женщины 15 несовершеннолетних. Она утверждает, что пятерых из них родила сама – это невозможно, потому что до их появления на свет ей удалили матку. В крови одного из детей обнаружили запрещенный препарат, а при обыске в квартире Логиновой нашли газовый пистолет и муляжи гранат. В 2011 году районная газета называла женщину «самой счастливой мамой». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Москве задержали 47-летнюю женщину, воспитывающую 15 детей, ее подозревают в торговле людьми, сообщила столичная прокуратура. Внимание правоохранительных органов многодетная мать привлекла, когда в больнице в крови одного из ее детей – мальчика 2015 года рождения – обнаружили препарат, который запрещено применять при его заболевании.

После этого прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе проверки установлено, что женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей, при этом утверждая, что пятеро из них являются ей родными. По словам женщины, двоих детей она родила сама, еще трое появились на свет с помощью суррогатной матери.

При этом сотрудники правоохранительных органов установили, что в 2010 году женщина в результате операции лишилась возможности выносить и родить ребенка. Все дети, которых она называет родными, родились после этого – в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.

Генетическая экспертиза подтвердила отсутствие родства между детьми и матерью, а документы, представленные в органы ЗАГСа при регистрации двух детей, содержали заведомо ложные сведения, сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, также имеются основания полагать, что в отношении малолетних мальчика и девочки 2018 и 2019 годов рождения соответственно были совершены противоправные действия.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов. Задержаны многодетная мать и ее 44-летняя соучастница, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Что известно про «многодетную мать»

Как сообщили Telegram-каналы Baza, 112 и Shot, речь идет о Юлии Логиновой.

По данным 112, один из перинатальных центров Подмосковья подтвердил следователям, что она сама родила мальчика в 2018 году, что невозможно, так как в 2010 году ей провели гистерэктомию – операцию по удалению матки.

При этом в документах о рождении ребенка изменена группа крови матери: вместо третьей отрицательной указана вторая положительная.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что это свидетельствует о еще одном подлоге документов.

Кроме того, Telegram-канал уточняет, что в крови страдающего гипогликемией сына Логиновой, из-за которого началась проверка, был обнаружен препарат «глибенкламид», который неминуемо привел бы к ухудшению состояния ребенка.

В 2011 году районная газета «Новокосино» взяла у женщины интервью, статья опубликована под заголовком «Самая счастливая мама».

«Сейчас в нашей семье 9 детей, одного из них взяли под опеку из детского дома. Это 6-летний Стефан, который до встречи с нами не говорил», – рассказала тогда сама женщина. Она также упоминала, что ее старший сын на тот момент поступил в институт.

В 2014 году на странице фонда «Дети ждут» в социальной сети «Одноклассники» был опубликован пост Логиновой «Истории приемных родителей», в котором она рассказывала «про Сашку», которого забрала из детдома. В своем посте она призывает людей «пробуждаться и забирать детей домой».

По данным агентства «Москва», в 2016 году Логинова вместе с другим человеком, чье имя не приводится, открыла «Благотворительный фонд поддержки многодетных семей и инвалидов детства», однако на данный момент уже является его бывшим совладельцем.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что второй фигуранткой дела является 44-летняя Наталья П., она руководит приютом для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По предположению канала, возможно, что именно женщины из приюта рожали детей, которые по поддельным документам были оформлены на Юлию Логинову.

RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердил, что подозреваемой могла помогать руководительница женского приюта, обе женщины задержаны после допроса.

Газовый пистолет и муляж гранаты

При обыске в квартире Юлии Логиновой обнаружили газовый пистолет и муляжи гранат, сообщил RT один из жильцов дома, где проживает задержанная. По его словам, женщина в квартире появлялась, а ее 15 несовершеннолетних детей – нет. Как предположил собеседник агентства, квартира может быть не постоянным местом жительства женщины, а ее «перевалочным пунктом».

При этом другие соседи подозреваемой рассказали каналу, что видели ее с маленькими детьми восемь лет назад, однако теперь она редко появляется в доме. По их предположению, квартиру используют старшие дети женщины.

Неназванный источник RT заявил, что женщина могла воспитывать чужих детей, чтобы заработать на них. По его словам, кроме 15 несовершеннолетних у Юлии есть четверо взрослых детей, трое из которых являются родными.

«Как минимум половина детей — с разными заболеваниями, на них государство выделяет деньги, пособия», – заявил он.

По словам источника, изначально внимание следствия привлекли только двое из воспитанников Логиновой, однако теперь будет устанавливаться законность нахождения с женщиной всех 15 детей. Их самих поместят в лечебные учреждения.

В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе, на допросах она молчит, рассказал источник. Он добавил, что ее предполагаемая сообщница «вероятно, отправится под домашний арест».

При этом родственница одного из воспитываемых Логиновой детей рассказала, RT, что Юлия усыновила ребенка законным путем, она материально обеспечена, имеет «большую машину и квартиру в Дубае», а также возила приемного сына, страдающего генетическим заболеванием, на лечение в Хорватию.