Кадр из последнего опубликованного видео военкора Евгения Поддубного перед попаданием украинского FPV-дрона в машину, где находился корреспондент (справа). 7 августа 2024 г., Курская область, Россия. Военкор Евгений Поддубный после ранения на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (слева). Москва, Россия, 8 августа 2024 г.

«Шеф, подбросишь?» После удара дроном Поддубный ловил попутку и пел в машине Опубликовано видео с раненым Поддубным сразу после атаки его автомобиля FPV-дроном

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала видео с военкором ВГТРК Евгением Поддубным, сделанное вскоре после его ранения FPV-дроном. На кадрах видно, как военкор вышел на дорогу, на его голове и руке — кровь. Затем журналиста посадили в машину Николая Рыльского, случайного попутчика, который отвез Поддубного и заставлял военкора петь и разговаривать, чтобы он не терял сознание. Сейчас состояние Поддубного оценивается как тяжелое, но стабильное. СМИ сообщают, что журналист «общается с врачами», у него «отменный аппетит».

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале первые кадры с военкором ВГТРК Евгением Поддубным после его ранения FPV-дроном.

«Зем, живой?» — обращается к пострадавшему водитель.

«Шеф, подбросишь?» — спрашивает Подубный.

Скабеева назвала происходящее на видео невероятным. «Человек-скала! Сам идет. И даже ловит машину», — написала Скабеева в посте с видео.

Тем временем RT удалось связаться с Николаем Рыльским — мужчиной, вывозившим Поддубного из опасного района на своем авто. Рыльский рассказал, что заставлял Поддубного петь и разговаривать, чтобы он не терял сознания.

«Он весь в крови был, вся одежда — в клочья, спина обгоревшая, кожа слезала лоскутами. Руки, ноги – все [обгоревшее]», — рассказал Рыльский корреспонденту RT.

Мужчина вспомнил обстоятельства, при которых вывозил Поддубного.

«Хотел с ходу заехать в Суджу. На спуске с Мартыновской горки уже были первые машины разбитые, горевшие. [В том числе] машина Евгения, как я потом понял. По мне отработал какой-то беспилотник. Я просто увидел перед собой промелькнувшую тень и боковым зрением взрыв на обочине. Сразу развернулся и поехал назад. На подъеме на горку увидел машину стоявшую, человека (оказывавшего помощь, вероятно с его авто и была сделана запись, которую опубликовала Скабеева. – «Газета.Ru») и Евгения. Евгений был весь в крови, человек оказывал ему помощь, перебинтовывал. Понимая, что обстановка горячая, я чуть ли не в приказном порядке сказал: «Давайте быстро в машину! Садимся в машину и уезжаем отсюда!»

Мужчина остался на месте, Евгений Поддубный сел на заднее сиденье автомобиля Николая Рыльского, они поехали. То, что в салоне находится военкор Евгений Поддубный, водитель не знал.

«В процессе разговора он сказал: «Я военный корреспондент ВГТРК, меня зовут Женя».

Вот так вот Женю я постоянно разговорами развлекал. Чтобы не отключался», — рассказал Рыльский.

Затем мужчина (сам он живет в Москве, а в Суджу приезжал, чтобы эвакуировать родителей) передал Поддубного волонтерам, дежурившим в районе, примыкающем к зоне боевых действий.

«Как «погиб», если он — вот, у нас лежит»

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что Поддубного в медпункт привез местный житель. Военкор якобы выпал из подбитого дроном автомобиля, выполз на обочину, где его подобрал проезжавший автомобилист.

«Он [Поддубный] был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы, естественно, сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него — Поддубный. Но мы-то не знаем, кто, все люди одинаковые», — рассказал «Комсомолке» медик-доброволец с позывным Дед.

И в медпункте не сразу узнали Поддубного.

«Мы его быстро обработали, раздели, сделали полный осмотр. Что там нужно, где-то что-то укололи. И приняли решение быстро его перевозить. Естественно, с сопровождением нашего медика. Я дал парня ему, и его повезли в областную больницу. Ребята быстро его доставили. А потом мы уже узнали... Мы смотрим на его канал, мы подписаны: «Погиб». Я говорю: «Как «погиб», если он — вот, у нас лежит в машине», — рассказал Дед.

Состояние тяжелое, но стабильное

Состояние Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным. Об этом журналистам сообщил Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, куда доставили корреспондента.

«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками, оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм», — сообщил Петриков (цитата по ТАСС).

Сейчас военкор находится в общей палате реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского.

«Журналист в сознании, контактен, общается с врачами и, по словам источников, имеет отменный аппетит», — сообщает Baza.

Лечение проходит согласно действующим клиническим рекомендациям, рассказали источники Telegram-канала. «Серьезные операции военкору не требуются, он идет на поправку и дышит сам с помощью кислородной маски», — говорится в сообщении.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в результате атаки с применением украинского дрона в Курской области 7 августа, где идет операция по отражению атаки со стороны Вооруженных сил Украины. В больницу он поступил в тяжелом состоянии, корреспонденту был диагностирован тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. 8 августа Поддубного доставили в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в Москве.

Следователи СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.