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В сети появились первые кадры с военкором Поддубным после ранения

Телеведущая Скабеева опубликовала видео с военкором Поддубным после ранения

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Телеграм-канал Скабеева

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале первые кадры с военкором ВГТРК Евгением Поддубным после его ранения FPV-дроном.

На кадрах, снятых камерой видеорегистратора, видно, как Поддубный с окровавленным лицом подходит к подъезжающей к нему по автодороге машине.

«Человек-скала! Сам идет. И даже ловит машину. Шеф, — говорит, — до больницы подбросишь?» — написала Скабеева в посте с видео, назвав действия военкора невероятными.

До этого директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков заявил, что состояние раненого Поддубного остается тяжелым, но стабильным.

7 августа машину, в которой находился журналист, атаковал беспилотник. В первые минуты после ЧП в сети начала появляться информация о том, что Поддубного не удалось спасти, но впоследствии депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин опроверг эти сведения. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

После атаки военного корреспондента в тяжелом состоянии отвезли в больницу в Курске. 8 августа его доставили в Москву.

Ранее Поддубный впервые вышел на связь после ранения.

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