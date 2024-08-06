В доме на западе Москвы взорвалась граната. Погиб военный пенсионер Мужчина погиб в результате взрыва в доме на западе Москвы

62-летний мужчина погиб в результате взрыва в квартире жилого дома на улице Артамонова в Москве, сообщили в МВД. Из-за ЧП пришлось эвакуировать жильцов двух подъездов, никто из них не пострадал. Причиной взрыва стала «детонация неустановленного предмета» — по предварительным данным, речь идет о гранате. Погибший был бывшим военным, до отставки воевал в Афганистане, в последние годы работал в магазине и имел проблемы со здоровьем. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина 1962 года рождения погиб в результате взрыва в квартире жилого дома №7 на улице Артамонова на западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«6 августа около 11:40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова, женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно установлено, что произошла детонация неустановленного предмета», — сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

В ведомстве добавили, что больше никто не пострадал. Как сообщил Telegram-канал 112, в доме сработало взрывное устройство — по предварительной информации, это была граната.

По данным SHOT, после взрыва из дома эвакуировали жильцов двух подъездов, возникло задымление, однако пожара не было. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в столичном главке МВД. Как заявили ТАСС в оперативных службах, на место вызывали взрывотехников, угрозы повторных взрывов они не обнаружили.

В ГСУ СК России по г. Москве сообщили о возбуждении уголовного дела, однако не уточнили, по какой статье.

Утечек газа нет

Нарушений конструкций дома, где произошел инцидент, не обнаружено, сообщили в столичном ГУ МЧС.

«В квартире жилого дома произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения. Нарушений конструкций дома нет, незначительно повреждено остекление в комнате, признаков горения нет. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены», — сказали в главке.

В пресс-службе «Мосгаза» также заявили, что причиной взрыва была не утечка газа: сотрудники компании проверили помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания и утечек не обнаружили. Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года.

Погибший воевал в Афганистане

По данным mk.ru, погибший — бывший военный Игорь Алешин, он окончил военную академию в Белоруссии и служил в войсках противовоздушной обороны (ПВО). Мужчина страдал от серьезного заболевания, за ним ухаживала супруга. В момент взрыва женщины дома не было — она отправилась к врачу.

По информации Telegram-канала Mash, у него была болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, затрудняющее двигательную активность и вызывающее психические нарушения. При этом канал SHOT пишет, что мужчина перенес инсульт и страдал от последствий.

Друзья погибшего рассказали mk.ru, что он работал заведующим хозяйственной частью в сетевом магазине, его жена работала там же — занималась приемом продуктов. Три года назад мужчина вышел на пенсию и воспитывал внуков.

Во времена военной службы он бывал в горячих точках, воевал в Афганистане и получил 27 наград и орденов.

«Он всегда здоровался, трезвый, на дачу ездили. Положительные люди просто, положительные», – рассказала РИА Новости соседка, представившаяся Марией Николаевной.