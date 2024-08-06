«Проглядели неисправность». Трое газовиков задержаны по делу о взрыве в доме в Нижнем Тагиле Мастер и два слесаря задержаны по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле

Мастер и два слесаря компании «ГАЗЭКС» задержаны по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли 10 человек. Газовиков подозревают в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: они проводили последнюю проверку оборудования в доме и проглядели неисправность. На данный момент в больницах остаются восемь пострадавших, из них трое — дети.

Мастер и два слесаря компании «ГАЗЭКС» задeржаны по угoловному дeлу о взрыве газа в доме в Нижнeм Тагиле. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на прeсс-службу кoмпании.

«5 августа были задержаны мастер и два слесаря компании по уголовному делу <...> «ГАЗЭКС» оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле», — заявили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Ural Mash, задержанные проводили последнюю проверку оборудования в доме и проглядели неисправность во время опрессовок газовых сетей.

РИА Новости также пишет, что газовики последними проверили дом перед взрывом.

В Следственном комитете уточнили, что задержанным вменяется выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть людей (ч.3 ст. 238 УК РФ).

«В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве добавили, что следственная группа провела осмотры места происшествия и допросила «значительное» количество свидетелей.

«Признаны потерпевшими и допрошены в данном статусе пострадавшие и родственники погибших <...> Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК.

Погибли 10 человек

Взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской произошел около полудня 1 августа 2024 года. Обрушились два подъезда, 25 квартир оказались полностью разрушены или повреждены.

Погибли 10 человек, в том числе пятеро детей, сообщили в МЧС РФ. Спасли из-под завалов 15 пострадавших, в том числе семерых несовершеннолетних. По данным министерства здравоохранения России, в настоящее время восемь человек остаются в больницах, из них трое — дети. Состояние двоих взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое.

«Я до последнего думал, что это сон. Я не плакал, я был в шоке. Сначала было страшно, а потом нет. Я понял, что меня достанут. Мне писали комплименты из группы класса: «Ты молодец, ты герой, ты это выдержал», — рассказал Е1.RU 13-летний школьник, которого спасателям удалось вытащить из завалов спустя пять часов после обрушения.

Поисково-спасательная операция длилась два дня. На месте работали более 550 специалистов и 74 единицы техники. В поисках были задействованы девять кинологических расчетов.

С места обрушения вывезено почти 2500 тонн обломков строительных конструкций и мусора.

3 августа было объявлено днем траура в Нижнем Тагиле.

Судьба дома под вопросом

Более 50 жителей разрушенного дома получили денежные выплаты, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Размер компенсации по решению губернатора Евгения Куйвашева увеличили с 150 до 500 тыс. рублей.

«Сразу скажу, возможно несколько сценариев (судьбы поврежденного дома. — «Газета.Ru»). Третий подъезд, к сожалению, совершенно точно, по мнению экспертов, придется отселить. Четвертый, пятый, шестой подъезды — под вопросом, это будет зависеть от экспертизы», — сообщил Куйвашев на встрече с жильцами разрушенного дома.

Он заверил, что ситуация находится на контроле у президента России Владимира Путина.

«Уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем. Создана рабочая группа, выделены необходимые средства из резервного фонда. Поэтому работа выполняется в максимально сжатые сроки. Продолжает оказываться вся необходимая помощь для пострадавших в результате этой аварии», — говорил 3 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.