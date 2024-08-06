«Какой-то умник закричал «Бомба!». Что случилось в аэропорту Кольцово В давке в аэропорту Кольцово пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате давки, возникшей в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово. По данным E1.RU, в воздушной гавани, которая одновременно приняла три рейса с популярных курортов, возникла «настоящая паника», пассажиры «ломанулась напролом и крушили все вокруг». Причиной стал громкий звук от упавшей урны или лопнувшего пакета, после которого кто-то закричал о «бомбе» и «стрельбе». Транспортная прокуратура, СК и полиция уже начали проверки, аэропорт продолжает работу.

Два человека получили травмы в результате давки, возникшей в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово из-за ложных выкриков о «бомбе». Об этом сообщила пресс-служба Кольцово.

По заявлению пресс-службы, во время происшествия аэропорт одновременно принимал несколько рейсов с зарубежных курортных направлений, это произошло из-за отклонения авиаперевозчиков от расписания.

«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы», — говорится в сообщении.

Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут восстановили порядок, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Аэропорт не прекращал работу и прожолжает функционировать в штатном режиме.

«В настоящее время в причинах, спровоцировавших ситуацию, и в том, были ли это преднамеренные действия, разбираются компетентные органы», — заявили в ажропорту.

Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

«В средствах массовой информации выявлена публикация о ложном крике «бомба» в аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга, из-за которого люди беспорядочно начали покидать здание. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — сообщило ведомство.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ также проводит проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), следователи работают на месте происшествия.

Еще одну проверку инициировали полицейские.

«Причины и обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося разбирательства. Транспортные полицейские изучают записи с камер наблюдения, опрашивают персонал аэропорта и очевидцев», — сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

«Бомба» и «стрельба»

В ночь на 6 августа в екатенрбургском аэропорту Кольцово произошла «сильная давка, переросшая в настоящую панику», сообщило издание Е1.RU. По его данным, в аэропорту одновременно приземлились три самолета — два из Турции и один из Дубая, из-за чего в зоне паспортного контроля возникло «столпотворение».

«Какой-то умник закричал «Бомба!», и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — рассказала Е1.ru девушка, вернувшаяся на Урал из Антальи.

При этом жительница Екатеринбурга Елена, которая вместе с мужем в момент ЧП находилась в воздушной гавани, рассказала «Газете.Ru», что кричали не о бомбе, а о стрельбе.

«Мы с супругом только прилетели из Дубая. Он пошел забирать машину со стоянки, а я стояла с вещами и ждала его перед выходом из аэропорта. Все было спокойно, но в какой-то момент с разных сторон побежали туристы, семьи с детьми — может человек десять. Кто-то спросил у выбежавших, что случилось, и одна девушка крикнула: «Бегите, там стреляют». Соображать некогда было, что делать, и я тоже выскочила на улицу вместе с толпой», — заявила она.

По словам женщины, паника началась во время спуска пассажиров по эскалатору: кто-то услышал хлопок и закричал про стрельбу.

По версии начальника отделения информации и общественных связей управлении на транспорте МВД России по УрФО Дмитрия Солдатова, паника произошла из-за упавшей урны.

«Кто-то из них (пассажиров. — «Газета.Ru») случайно задел ногой урну, которая упала на пол с соответствующим звуком. Те, кто не увидел, что произошло, а услышал только звук, испугались, запаниковали, закричали. Началась паника, люди побежали толпой прямо через пограничную зону, двое упали», — рассказал Солдатов телеканалу ОТВ.

При этом один из очевидцев в беседе с E1.RU заявил, что громкий звук возник из-за того, что кто-то «лопнул пакет».

«Было очень страшно, когда толпа ломанулась напролом и крушила все вокруг. Когда все успокоились, один из очевидцев сообщил, что кого-то затянуло на эскалаторе. На полу валялись вещи, документы, напитки из дьюти-фри», — приводит Е1.ru слова очевидца.