«Крышу сносит! И вертолет тоже». Смерч разбросал самолеты в аэропорту Татарстана Смерч разбросал самолеты в аэропорту Бегишево в Нижнекамске

Смерч обрушился на аэропорт Бегишево в Татарстане. Сильный ветер повредил несколько учебных самолетов Diamond-42, разбросав их по взлетной полосе, отбросил в сторону вертолет и снес крыши административных зданий. По данным СМИ, пострадали двое сотрудников авиагавани. Днем 30 июля в республике объявили штормовое предупреждение, жителей предупредили о шквалистом ветре и грозах. В Казани прошел сильный ливень с градом, затопивший улицы и несколько торговых центров.

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске Тукаевского района Татарстана смерч разбросал по взлетной полосе авиатехнику, видео с последствиями непогоды в республике опубликовал Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, как четыре самолета переворачиваются от сильного ветра и перемещаются с места парковки. Это учебные Diamond-42, которые принадлежат Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации (СПбГУ ГА).

Вихрь также отбросил в сторону вертолет и повредил административные здания: снес крыши, обшивку домов и местами выбил окна.

«Ешкин кот, блин! Закрывайте все, что можно. Вон он, смерч. Ужас, крышу сносит! Смотрите, и вертолет тоже» — говорят очевидцы на видео.

Как сообщил Telegram-канал Baza, пострадали двое работников аэропорта, у них диагностировали ушибы. При этом источник в СПбГУ ГА сообщил «Фонтанке», что пострадавших нет.

Агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта сообщило, что в настоящее время аэропорт Бегишево работает в штатном режиме и не закрывался на время действия стихии. Отмечается, что ситуация никак не повлияла на регулярность полетов, рейсы выполняются по расписанию.

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко написал в своем Telegram-канале, что смерч, прошедший через аэропорт Нижнекамска, классифицировали как чрезвычайное происшествие.

«Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие», — говорится в сообщении.

Кореняко добавил, что в результате непогоды, кроме четырех учебных самолетов Diamond-42, был поврежден частный вертолет и несколько машин перронной техники. По его словам, размер ущерба уточняется.

Непогода в Татарстане

30 июля МЧС Татарстана объявило в республике штормовое предупреждение. Ведомство предупредило о грозах, шквалистых усилениях ветра до 15-20 м/с, локально до 24 м/с, сильных дождях и ливнях и граде. По данным МЧС, непогода ожидалась с 22.00 (совпадает с мск), однако началась она раньше.

Так, днем 30 июля в столице региона Казани прошла сильная гроза с градом. Как сообщило издание «Подъем», вода, смешанная с ледяной крошкой, затопила некоторые улицы города, а размер града достигал полсантиметра.

«Аж стекла трещат на балконах. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Такая плотная стена дождя и града», — рассказала порталу 116.RU местная жительница.

По данным издания, разгул стихии привел к подтоплениям на одной из станций казанского метрополитена и в двух торговых центрах. Один из них, как сообщил портал inkazan, — ТЦ «Кольцо», где из-за затопления полностью закрыли фуд-корт. Кроме того, из-за непогоды возникли проблемы с общественным транспортом: на затопленной улице Пушкина встал без движения автобус.

На 31 июля синоптики обещают более спокойную погоду: облачно, местами грозы, ветер северный, северо-западный, но с порывами всего 3 м/с (на 30 июля обещали порывы ветра в республике до 24 м/с). Температура воздуха повысится до +21°C. Ночью столбик термометра опустится до +16°C.