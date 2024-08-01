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Общество

Взрыв уничтожил подъезд пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Онлайн

В Нижнем Тагиле после взрыва обрушился подъезд жилого дома

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В Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме, обрушился один из подъездов. Сообщается, что причиной взрыва стал газ. По предварительным данным, никто из находившихся в доме людей покинуть свои квартиры не успел. В результате обрушения есть пострадавшие. Mash пишет о погибших. Под завалами могут находиться люди. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:25

Четыре человека госпитализированы после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле, трое из них дети, сообщили в оперативных службах.

11:23

Третье частичное обрушение стены произошло в нижнетагильской многоэтажке — Mash

11:22

Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле.

11:22

Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле, сообщили в Минздраве РФ.

11:21

В последний раз дом проверяли 19 июля, тогда специалисты заявили, что с газопроводом все в порядке — Mash

11:18

Продолжаются поиски двоих человек, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

11:15

11:14

Предварительно, взрыв произошел на первом этаже — Mash

11:11

Количество пострадавших увеличилось до шести — Mash

11:10

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место ЧП, сообщила его пресс-служба.

11:07

Полпред УрФО Владимир Якушев поручил оказать необходимую помощь и развернуть пункты временного размещения для пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле.

11:02

Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области — МЧС РФ

11:02

Три человека спасены из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщили в МЧС.

10:59

Около 15 квартир разрушено при взрыве в жилом доме в Нижнем Тагиле — ТАСС со ссылкой на оперативные службы

10:57

⚡️ Повторное частичное обрушение произошло в доме — ТАСС

10:57

10:56

Проводится эвакуация жильцов — МЧС РФ

10:55

Причина ЧП в Нижнем Тагиле – «хлопок газовоздушной смеси», считают в МЧС РФ.

10:53

Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Нижнем Тагиле — МЧС РФ

10:51

10:49

На место обрушения прибывают спасатели — РИА Новости

10:46

❗️ Пять человек пострадали при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле — ТАСС

10:42

❗️ В результате обрушения подъезда есть пострадавшие — ТАСС

10:41

Обрушение произошло с пятого по первый этаж, сообщает ТАСС.

10:40

⚡️ Газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области, произошло обрушение подъезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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