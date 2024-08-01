Взрыв уничтожил подъезд пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Онлайн

Четыре человека госпитализированы после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле, трое из них дети, сообщили в оперативных службах.
Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле, сообщили в Минздраве РФ.
В последний раз дом проверяли 19 июля, тогда специалисты заявили, что с газопроводом все в порядке — Mash
Продолжаются поиски двоих человек, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место ЧП, сообщила его пресс-служба.
Полпред УрФО Владимир Якушев поручил оказать необходимую помощь и развернуть пункты временного размещения для пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле.
Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области — МЧС РФ
Около 15 квартир разрушено при взрыве в жилом доме в Нижнем Тагиле — ТАСС со ссылкой на оперативные службы