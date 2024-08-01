Взрыв уничтожил подъезд пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Онлайн

В Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме, обрушился один из подъездов. Сообщается, что причиной взрыва стал газ. По предварительным данным, никто из находившихся в доме людей покинуть свои квартиры не успел. В результате обрушения есть пострадавшие. Mash пишет о погибших. Под завалами могут находиться люди. «Газета.Ru» ведет хронику событий.