«Он опозорил всю семью ». Родные больше не хотят видеть «подрывника» Серебрякова Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков ездил в Польшу по линии церкви

Брат обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба ВС РФ в Москве заявил, что не намерен с ним общаться и как-то помогать. «Он опозорил всю свою семью, и не знаю, как переживут все это мама с папой и бабушкой», — признался Алексей Серебряков. Ранее родители предполагаемого «подрывника» говорили, что готовы просить прощения у пострадавших. Алексей Серебряков также сообщил, что его брат Евгений ездил в Польшу по линии католической церкви.

Брат обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы по заданию украинских спецслужб Алексей Серебряков не намерен с ним общаться. Об этом сам Алексей Серебряков сообщил РИА Новости.

«У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. Судя по тому, что он сказал на камеру — там плюс еще три статьи УК. Причем самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж — на усмотрение следователя», — сказал Серебряков.

Собеседник агентства заявил, что его брат Евгений должен был знать, что ломает жизнь не только жертвам взрыва и его семье, но и своим родственникам.

«У него было время все обдумать и взвесить.

Он опозорил всю свою семью, и не знаю, как переживут все это мама с папой и бабушкой», — сказал Серебряков, отметив, что его брат совершил не просто преступление, а деяние, которое считается грехом во всех религиях.

Тем не менее в городе, где живут родители Серебрякова, их никто не травит, а, наоборот, поддерживают.

«Насколько мне известно, в Урюпинске много людей поддерживают родителей, сочувствуют им, там понимают, какое это горе для них. Есть и те, кто перестал здороваться. Если меня и Женю мало кто помнит — мы выросли и уехали, — а мама с папой там живут, их все в городе знают. Они много лет проработали в школе, подготовили многих детей к вузу. Травли никакой нет», — сообщил Серебряков.

По его словам, брат, скорее всего, ни в чем не раскаивается, и помогать он ему не собирается, в том числе рассказывая журналистам, что Евгений якобы «невинная жертва» кровавого и всемогущего СБУ (Служба безопасности Украины. — «Газета.Ru»)».

«Он отказался от своего рода, который размазан и растоптан морально, душевно и физически. Жаль, что он не понял, что нельзя унести Родину на подошве своих кроссовок», — заявил Алексей Серебряков.

Мужчина также сообщил, что брат ездил в Польшу по линии католической церкви, когда был министрантом (мирянином, прислуживающим священнику во время мессы) греко-католического прихода в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице в Москве.

«Могу ошибаться, но, насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами», — сообщил Алексей Серебряков.

Родители считают, что сыну «промыли мозги»

Ранее подрыв автомобиля комментировали родители Серебрякова.

«О подрыве машины мы слышали в этот день в новостях, но даже представить не могли, что наш сын к этому причастен. А вечером к нам постучались следователи: показали документы, начался обыск. Мы на коленях готовы просить прощения у пострадавших, но понимаем, что в первую очередь это должен делать Евгений.

Это наша боль, наш крест на всю жизнь»,

— рассказали RT Серебряковы.

По их словам, сын не поддерживал проведение специальной военной операции на Украине.

«У нас с ним разные взгляды. Мы понимаем, для чего все делается, а он считает, что нашему государству якобы «не нужно было все это начинать». И чтобы наши разговоры каждый раз не заканчивались ссорами, мы решили политические вопросы не обсуждать, чтобы не разрушить отношения. Но разговоров, что он намерен воевать на стороне Украины, мы от него не слышали. Он не воинственный человек. В армию не ходил по состоянию здоровья. Такое ощущение, что ему хорошо промыли мозги, кто-то втянул его в эту историю», — рассказали Серебряковы.

Взрыв на Синявинской улице

Взрыв внедорожника Land Cruiser произошел 24 июля 2024 года во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы.

По данным МВД, исполнитель установил взрывное устройство под днище машины и дистанционно его активировал. В результате никто не погиб, пострадали два человека: водителю оторвало ступни, а пассажирка получила осколочные раны.

«[Пострадавший] Находится в медицинском учреждении в стабильно тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его супруга также сейчас проходит лечение, она получила осколочные ранения», — сообщили ТАСС в медицинских службах. Позже появилась информация, что при взрыве получил ранения офицер Генштаба Вооруженных сил России.

СК расследует дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК) и о незаконном приобретении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК).

Серебрякова задержали в турецком Бодруме «в результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ночь на 26 июля ФСБ доставила предполагаемого преступника в Москву. Спецслужба распространила запись, на которой Серебряков признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По его словам, за убийство ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

Серебряков частично признал вину в ходе следственных действий, сообщили в Следственном комитете России. Сейчас он находится под арестом.