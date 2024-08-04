Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев, подозреваемый в организации убийства, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы, 2 августа 2024 года

Ветеран Афганистана в поисках киллера на «зоне»: в деле сенатора Савельева появились новые детали ТАСС: Савельев заплатил за убийство в 10 раз больше, чем растратил Ионов

Защита сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации подготовки убийства экс-бизнес-партнера, готовит апелляцию на его арест. На этом фоне СМИ узнали подробности о том, почему у Савельева зародилась личная неприязнь к предпринимателю и как было инсценировано якобы заказанное им убийство. По данным ТАСС, преступление стоило сенатору в 10 раз больше, чем растратил его партнер.

Конфликт с бизнес-партнером

Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера, занимавшего должность председателя совета директоров и советника гендиректора ООО «Оптомониторинг» Сергея Ионова в 10 раз больше той суммы, которую тот растратил, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

По версии СК РФ, у сенатора возникли «личные неприязненные отношения» к предпринимателю. ТАСС уточнил, что Ионов признал вину в растрате выданных ему в качестве командировочных 1,6 млн руб. компании «Оптомониторинг», соучредитель которой — Савельев, а совладельцы — сыновья сенатора.

При этом на суде экс-бизнес-партнер Савельева настаивал, что компания задолжала ему намного больше — 20,5 млн руб. Ионов частично возместил ущерб и отбывал срок в 2 года 6 месяцев в колонии №2 в Калужской области.

«Несмотря на все эти обстоятельства, Савельев бизнес-компаньона не простил. И летом 2023 года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство»,— сообщил источник ТАСС.

Ветеран Афганистана и киллер на «зоне»

Для организации убийства сенатор обратился к своему знакомому Юрию Нефедову, написал «Коммерсантъ».

«Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу», — уточнило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Сам Савельев тоже является ветераном войны в Афганистане, он служил в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку, размещавшемся в Баграме, рассказали в Российском союзе ветеранов Афганистана.

«Он (Савельев. — «Газета.Ru») имеет несколько госнаград, а также две медали «За отвагу» 1988 и 1989 годов», — отметило РИА Новости.

Кто такой Дмитрий Савельев Родился 3 августа 1968 года в Нижнем Новгороде. В настоящее время состоит в браке, имеет пять детей.



В 1997 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «экономика и управление производством», в 2000 году — юридический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (кандидат юридических наук).



После этого работал на местном заводе по производству судовых двигателей — ОАО РУМО — контролером 3-го разряда, рабочим.



В 1986–1988 годах служил в Афганистане в 345-м отдельном парашютно-десантном полку, был заместителем командира взвода.



В 1988 году возглавил торговый дом «Савва».



С 1994 по 1999 годы занимал руководящие посты в различных нефтяных компаниях.



С 1999 по 2016 год мужчина был депутатом Госдумы, а потом стал сенатором от Тульской области. В сентябре 2021 года переназначен на эту должность.



С октября 2016 года — член Совета федерации от Тульской области, в сентябре 2021 года переназначен на эту же должность.

Согласно «Коммерсанту», для поиска киллера Нефедов привлек проживающего в Туле родственника по фамилии Дюков, а тот обратился к бывшему оперуполномоченному ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) Пестунову, чтоб найти киллера прямо на «зоне».

«Пестунов согласился, но только для вида, сообщив в тот же день о поступившем ему заказе в правоохранительные органы. С тех пор все его встречи и разговоры с Нефедовым и Дюковым записывались. Интересно, что в ходе встреч с сенатором Нефедов назначил цену убийства не в $50 тыс., а в $100 тыс. — половину этой суммы он решил оставить себе, не ставя в известность заказчика», — говорится в материале.

Инсценировка убийства

По данным газеты, подготовка убийства шла полгода: Нефедов, Дюков и Пестунов провели несколько встреч, в ходе которых обсуждали детали планируемого преступления. Чтобы изобличить злоумышленников, оперативники инсценировали выполнение заказа.

«18 марта 2024 бывший фсиновец Пестунов вновь встретился с афганцем Нефедовым в Москве и сообщил, что заказ исполнил. В подтверждение этого он передал ему фотоснимки карты вызова скорой помощи и протокола установления медиками факта смерти Ионова», — сообщил «Коммерсантъ».

Юрия Нефедова задержали 19 марта в центре Москвы при передаче денег Пестунову. В его отношении возбуждено уголовное дело, 20 марта ему было предъявлено обвинение по статье «Приготовление к убийству и покушение на убийство» (ч. 1 ст. 30 и ч. 4,5 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), 21 марта он был арестован Замоскворецким судом Москвы. Дюков тоже задержан.

Что теперь с сенатором

Сам Савельев арестован Басманным судом Москвы до 2 октября, его защита намерена обжаловать решение.

«Вину наш подзащитный не признает», — подчеркнула адвокат сенатора Татьяна Лупандина.

Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно материалам дела, у следственных органов есть как минимум 10 свидетелей.

Членство Савельева в партии «Единая Россия» было временно приостановлено.

«В истории с Савельевым, как и в подобных случаях, меня всегда поражает с какой скоростью «Единая Россия» отрекается от своих видных деятелей и не находится ни одного единороса, который выскажется в защиту или просто в поддержку. Когда кто-то из нашего лагеря попадает в жернова правосудия все кидаются его поддержать, не боятся выступить в защиту. А здесь — гробовая тишина», — написал в своем Telegram-канале председатель тульского отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).