Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. Москва, Россия. 1 августа 2024 года.

«Грозились меня убить». Вернувшийся по обмену россиянин рассказал о жизни в американской тюрьме Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о шоке от встречи с Путиным в аэропорту

Роман Селезнев, один из россиян, вернувшихся домой в рамках недавнего обмена заключенными, рассказал о своих эмоциях от встречи с президентом Владимиром Путиным. Он признался, что был в шоке, когда вышел из самолета и увидел красную дорожку, национальную гвардию и президента. В интервью он также рассказал о жестоких испытаниях в американских тюрьмах, угрозах и насилии со стороны заключенных.

Роман Селезнев, который провел десять лет в американской тюрьме и недавно вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, рассказал в беседе с «Известиями», что был в шоке и чуть не упал в обморок, как президент Владимир Путин встретил его в аэропорту.

«Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал. Нам же ничего не сказали, кто нас встречает, что происходит. <...> Я выхожу и так, пошатываясь, вижу: красную дорожку, национальную гвардию и нашего президента, который стоит и нас встречает. Я был в шоке», — поделился Селезнев.

При этом он не уточнил детали беседы с главой государства, но отметил, что разговор не содержал «ничего секретного». Селезнев также выразил восхищение Путиным, назвав его «человеком с большой буквы», который «заботится обо всех». По словам Селезнева, общение с президентом оставило глубокое впечатление.

«Когда по телевизору его видишь — это одно, а когда он с тобой вживую разговаривает, ты понимаешь, что он заботится обо всех. Я видел, как он девочке слезу утирал. Он замечательный человек, и спасибо ему огромное, что меня спас», — добавил он.

«Они подсылали людей с ножами»

В общей сложности Селезнев провел в американских тюрьмах десять лет. По его словам, сложнее всего ему пришлось в тюрьме строгого режима в штате Джорджия, в городе Атланта.

«Меня туда бросили, чтобы надавить на меня. Они хотели, чтобы я им рассказал какие-то секреты, которыми я совершенно не владею. Посылали каких-то сомнительных личностей ко мне, чтобы разговорить меня», — рассказал он.

Селезнев рассказал, что его считали «суперхакером, работающим на ФСБ», и требовали подтверждения его связи с этой спецслужбой. При этом россиянин не понимал, какую именно информацию американская сторона пыталась у него выведать.

«Я прерывал все разговоры, и тогда они стали в открытую подсылать людей с ножами, которые грозились меня убить. Потом приходили другие люди и говорили: «Мы твои друзья и тебе с этим поможем». Я отказывался и, грубо говоря, приходилось драться и с теми и с другими»

Рассказывая о своей жизни в американской тюрьме, Селезнев вспомнил случай, когда ему приказали разносить еду для других заключенных. Большинство из них, по его словам, были довольны едой, но один человек заявил, что не получил булочку.

«Я дал ему другую. Он отказался, и тогда я разозлился и бросил булочку на пол. Он говорит: «Я приду утром и убью тебя». Я отвечаю: «Приходи, ты знаешь, в какой я камере». И вот утром я слышу, как он бежит ко мне, но спотыкается о другого заключенного. Началась поножовщина, и он зарезал другого заключенного», — сказал он.

О планах на будущее

В интервью Селезнев также поделился своими планами на будущее. Он отметил, что в ближайшие месяцы хочет провести время с семьей и сосредоточиться на восстановлении здоровья.

После этого он планирует постепенно вливаться в новую реальность и начать помогать своей стране. Он подчеркнул, что теперь, когда родина помогла ему, он считает своим долгом сделать все возможное для того, чтобы способствовать ее благополучию.

«Но пока я не знаю. Там видно будет», — подытожил Селезнев.

Роман Селезнев является сыном депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Он был задержан американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014 году. В 2017 году он получил 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, которое включало в себя кражу данных кредитных карт и организацию различных онлайн-мошенничеств. Власти США оценили ущерб от его действий в $170 млн.

1 августа Россия и страны Запада провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.