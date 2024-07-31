Сыну экс-замгенпрокурора дали 20 лет за заказ четырех убийств. Его мать-судья в колонии за взятку Сына экс-замгенпрокурора и судьи приговорили к 20 годам за заказ четырех убийств

Суд приговорил 23-летнего Николая Кондрата, сына бывших судьи и замгенпрокурора, к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации четырех убийств — своего водителя, двух бизнесменов-конкурентов его девушки, а также женщины, которая дала показания против его матери. Кондрат должен выплатить потерпевшим 26 млн рублей. Сообщника обвиняемого Григория Воскресенского также признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Мособлсуд признал виновным 23-летнего бывшего студента юрфака МГУ Николая Кондрата в организации четырех убийств, его приговорили к 20 годам колонии. Родители молодого человека — бывший замгенпрокурора РФ Иван Кондрат и бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, которая в 2023 году получила девять лет колонии по делу о взятке.

«Суд признал Кондрата виновным в попытке организации трех убийств и организации одного убийства и приговорил его к 20 годам лишения свободы», — сказала адвокат осужденного Марина Русакова в беседе с ТАСС.

После освобождения Кондрат будет ограничен в свободе на полтора года. Суд также приговорил к 10 годам лишения свободы сообщника Николая — 30-летнего Григория Воскресенского. Осужденные должны будут выплатить 26 млн рублей потерпевшим в качестве компенсации.

Русакова заявила, что ее подзащитный будет обжаловать приговор. Прокурор требовал приговорить Кондрата к 20 годам лишения свободы, а Воскресенского — к 11.

«На приговоре Кондрат не стал общаться с прессой и смотрел в стену, отвернувшись от всех», — сообщил канал «Осторожно, новости».

Дело Кондрата

Как следует из материалов дела, которые приводит «Ъ», в октябре 2020 года 19-летний Николай Кондрат спланировал убийство своего водителя Кирилла Игитханяна. Его тело нашли в песчаном карьере.

Незадолго до того на Кутузовском проспекте в Москве сотрудники ГИБДД и ФСБ остановили Toyota Camry, ехавшую по разделительной полосе. За рулем был Кирилл Игитханян. Шофер при проверке документов предъявил «корочки» Следственного комитета РФ, чем вызвал подозрения у полицейских. Они осмотрели машину и нашли внутри травматический пистолет. И Кондрата, и его водителя доставили в отделение, на них составили протокол и отпустили.

Однако Николай испугался, что разбирательства продолжатся, а его шофер сообщит полицейским какую-нибудь «компрометирующую информацию» о деятельности студента. Поэтому Кондрат решил его убить и нанял киллера — студента Никиту Мацнева. Молодые люди обговорили детали убийства, после чего сын судьи отправил нож исполнителю службой доставки. За совершение преступления Мацневу пообещали $10 тыс. и 300 тыс. рублей.

Затем Николай сказал своему водителю, что его ищет полиция, и предложил уехать из Москвы и скрыться под чужим именем. Поддельные документы Игитханяну якобы должен был передать Мацнев в районе песчаного карьера у подмосковной деревни Двуглинково.

Водитель приехал на место на автомобиле Infinity GR 35. Там Мацнев пять раз ударил его ножом, причем четыре удара были смертельными — в сердце и легкое. До места киллера подвез Воскресенский, он же помогал прятать тело за 80 тыс. рублей. Иномарку жертвы киллер забрал себе.

В этом же году Кондрат планировал расправиться с двумя конкурентами своей возлюбленной по бизнесу и с судьей Арбитражного суда Москвы Еленой Махалкиной (она дала показания против его матери). Киллером также должен был быть Мацнев. Студент установил на автомобиле судьи GPS-трекер и отслеживал ее передвижения. Он планировал застрелить женщину из арбалета около ее дома.

Полиции стало известно о готовящихся покушениях, они сумели задержать Мацнева. Молодой человек пошел на сделку со следствием и выдал заказчика и сообщника — Кондрата и Воскресенского. Их также задержали, но они не признали своей вины и назвали показания киллера оговором.

Кондрату предъявили обвинение в организации четырех убийств, умышленном уничтожении имущества и в похищении документов. Воскресенского обвинили в соучастии в убийстве и в уничтожении имущества.

Мацнева также осудили на 8,5 года лишения свободы. Дело Кондрата во многом основано на его показаниях.

Мать в колонии

В 2023 году экс-судью Елену Кондрат приговорили к девяти годам лишения свободы, признав виновной в посредничестве при передаче взятки.

По версии следствия, она предложила коллеге по Арбитражному суду Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других в обмен на $50 тыс. Кондрат, как считает следствие, уговаривала Махалкину как лично, так и по телефону. Женщина обратилась в ФСБ и согласилась на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила под контролем правоохранителей.

Кондрат обязали выплатить штраф в размере 77,9 млн рублей, хотя прокуратура настаивала на 253 млн.