Поезд протаранил «КамАЗ» в Волгоградской области. Пострадали десятки людей РЖД: водитель выехавшего на рельсы «КамАЗа» грубо нарушил ПДД, выехав на переезд

В Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом» на переезде сошел с рельсов поезд «Казань — Адлер». Водитель грузовика Асламбек Усматов уже заявил, что не понимает, как его самосвал оказался на путях. Он получил тяжелые травмы. По предварительным данным, число пострадавших превышает 100 человек, среди них 33 ребенка. О том, что известно о крушении на данный момент, — в материале «Газеты.Ru».

Пассажирский поезд «Казань — Адлер» сошел с рельсов на перегоне «Гремячая — Котельниково» в Волгоградской области. Это произошло после того, как локомотив столкнулся с выехавшим на переезд самосвалом «КамАЗ».

ДТП произошло в 12:35, уточнили в РЖД. Водитель выехал на переезд и столкнулся с локомотивом поезда,

от удара с рельсов сошли восемь вагонов состава.

Данные о пострадавших разнятся

По данным источника Telegram-канала Shot, при крушении пострадали 140 человек. В РЖД утверждают, что всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребенок и 2 проводника. Региональные СМИ сообщают, что задействована авиация: на вертолете Ми-8 отправлено восемь врачей, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах «Ансат».

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В Котельниковскую ЦРБ доставлены 20 человек, в том числе 7 детей.

На месте крушения работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще 4 бригады СМП, сообщает администрация Волгоградской области. По ее данным, всего в поезде находилось 812 человек. Сформирован оперативный штаб, в готовность приведены вертолеты МЧС и санавиации.

Среди пострадавших в крушении поезда не менее 33 детей, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным всего травмы получили 110 пассажиров, у большинства из них диагностированы ушибы и порезы. Люди с места аварии госпитализируются в ЦРБ города Котельниково Волгоградской области для оказания первой помощи. По информации Mash, большинство детей ехали организованными группами в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

На опубликованных кадрах с места крушения видно, что хвостовые вагоны состава остались на путях.

Головные вагоны сошли с рельсов,

несколько вагонов из середины поезда столкнулись между собой, образовался завал. Локомотив получил сильные механические повреждения, у него смята кабина. От удара поезда кабину грузовика оторвало от рамы, она отлетела в сторону. После крушения пассажиры сами выбрались из опрокинутых вагонов и обследовали вагоны на предмет наличия раненых.

Грубое нарушение ПДД

В РЖД сообщили, что грузовик выехал на переезд при запрещающем сигнале семафора. Скорость поезда в момент удара составляла 65 км/ч, на участке пути была хорошая видимость.

«По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», — отмечается в сообщении РЖД.

По данным Telegram-канала Baza, за рулем грузовика находился 43-летний Асламбек Усматов.

При ДТП он получил тяжелые травмы головы и ног и был госпитализирован.

Усматов рассказал полицейским, что толком не понимает, что произошло: то ли он сам не смог среагировать, то ли у «КамАЗа» не сработали тормоза, уточняет Telegram-канал «112». Водителя проверили на употребление алкоголя и наркотических веществ. Следов алкоголя в выдыхаемом воздухе алкометр не показал, но анализы крови и мочи водителя отправлены на экспертизу.

Mash уточняет, что у 20 пассажиров диагностированы травмы средней тяжести. Одну из пассажирок зажало в вагоне, ее продолжительное время пытались достать спасатели.

Женщину увезли медики в тяжелом состоянии.

Автомобиль был арестован за долги

Выехавший на переезд самосвал «КамАЗ» принадлежит калининградской строительной компании, но на нем были установлены московские номера, сообщает Shot. Машина была арестована судебными приставами из-за долгов строительной компании в 6 млн рублей. На автомобиле не числятся штрафы за нарушение ПДД.