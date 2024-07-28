«Был неадекватен, бил по лицу»: подробности драки сына миллиардера Бажаева с полицейским МВД: Бажаев напал на полицейского из-за запрета пройти на закрытую территорию

Сын предпринимателя Мусы Бажаева Тимур подрался с полицейским из-за запрета пройти на закрытую территорию комплекса «Лужники», сообщили в московском ГУ МВД. Мужчина хотел попасть в ресторан через черный ход, однако ему помешали, после чего Бажаев начал «вести себя неадекватно и агрессивно», нецензурно высказывался в адрес полицейского и несколько раз ударил его по голове и туловищу. Конфликт произошел 27 июля, сейчас сын бизнесмена задержан, СК намерен добиваться его ареста.

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур подрался с полицейским из-за запрета пройти на закрытую территорию комплекса «Лужники». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, полицейский объяснил Бажаеву, что проход запрещен, и рассказал как попасть в нужное ему заведение, однако мужчина все равно попытался пройти через ограду. Сотрудник правоохранительных органов остановил его, после чего начался конфликт. По данным газеты «Известия», Бажаев хотел попасть в ресторан «Ласточка» через черный ход.

«Гражданин начал вести себя неадекватно и агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейского, схватил его за форменное обмундирование, применил физическую силу к сотруднику полиции — нанес ему несколько ударов в область лица и туловища», — заявили в МВД.

Противоправные действия Бажаева были пресечны, его задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

«В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». – «Газета.Ru»)», — сообщили в ведомстве.

Пострадавший полицейский с травмами обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжил несение службы.

Драка у «Лужниов»

Тимур Бажаев был задержан накануне. По версии следствия, он, «нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти».

На видео, опубликованном Следственным комитетом, видно, как молодой человек борется с полицейским и пытается наносить ему удары по голове, второй сотрудник правоохранительных органов пытается оттащить Бажаева, а затем на помощь коллегам приходит женщина-полицейский.

У пострадавшего диагностированы ушибы, ссадины и гематомы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. В СК уже заявили, что намерены добиваться ареста нападавшего.

«Я не думаю, что мой сын может совершить какие-то неправильные асоциальные действия. <...> Бороться особо не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если нет — значит, нет», — прокомментировал инцидент Муса Бажаев.

За делом следит Хинштейн

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что руководство МВД взяло разбирательства под личный контроль «в связи с активными попытками повлиять на их ход».

«Для ведомства это должно стать во всех смыслах делом чести: вдвойне принципиально, что 23-летний «мажор» ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат уверен, что Бажаев не сможет уйти от ответственности.

«Я нисколько не злорадствую, тем более что лично знаком с Мусой Бажаевым. Однако, каким бы уважаемым человеком ни был отец, это не дает право сыну средь бела дня бить по лицу полковнику полиции в центре Москвы. Заслужил — отвечай!» — заявил он.