«Средь бела дня по морде полковнику полиции». В Москве задержан сын миллиардера из списка Forbes В Москве за нападение на полицейского задержан сын миллиардера Мусы Бажаева

В Москве за драку с полицией задержан сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур. В отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия против представителя власти. Муса Бажаев сомневается, что его сын может совершить «какие-то неправильные асоциальные действия». Бывший советник главы Росгвардии, депутат Александр Хинштейн сообщил, что руководство МВД взяло разбирательство дела под контроль «в связи с активными попытками повлиять» на его ход.

В центре Москвы задержан сын совладельца концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева 23-летний Тимур. В субботу он подрался с сотрудниками полиции в районе стадиона «Лужники». Как сообщает Следственный комитет, следственный отдел по району Хамовники возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия,

27 июля Бажаев вблизи комплекса «Лужники» «нарушая общественный порядок, вступил а конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношение представителя власти».

После задержания с Бажаевым «проводятся необходимые следственные действия». В ближайшее время ему предъявят обвинение, а следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

На видео, опубликованном СК, видно, как молодой человек борется с полицейским и пытается наносить ему удары по голове, второй полицейский пытается оттащить Бажаева, а затем коллегам на помощь приходит женщина-полицейский.

«Если где-то замешан, то будет отвечать»

Муса Бажаев – российский предприниматель чеченского происхождения. Президент и совладелец многопрофильного концерна «Группа Альянс», который занимается строительством, нефтяной и текстильной промышленностью. Председатель совет директоров группы компаний «Русская платина», где владеет 40% акций компании. По данным Forbes, в 2020 году Бажаев занимал 139-е место в списке самых богатых людей России. Его состояние оценивается в $750 млн.

close 100% Муса Бажаев Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Муса Бажаев заявил «Известиям», что сомневается в причастности своего сына к нападению на полицейского.

«Я не думаю, что мой сын может совершить какие-то неправильные асоциальные действия.

<...> Бороться особо не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если нет — значит, нет», — сказал Бажаев.

«Полез через забор, ударил полковника полиции по лицу»

Инцидент уже прокомментировал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, бывший советник директора Росгвардии.

По его словам, руководство МВД взяло разбирательства под личный контроль «в связи с активными попытками повлиять на их ход». Он не уточнил, кто хочет повлиять на дело.

Хинштейн, ссылаясь на рассказы очевидцев, сообщил, что конфликт произошел при попытке Тимура Бажаева пройти на территорию «Лужников» со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку.

Находившийся по другую сторону калитки начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Александр Махонин не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. Тот, по словам Хинштейна, «полез через забор, ударил полковника полиции по лицу, попытался затеять драку, но был задержан и препровожден в отдел полиции на территории Лужников».

Поскольку инцидент попал на видео, а сотрудники полиции от своей позиции «уже не откажутся», «уйти от ответственности виновному никак не удастся», уверен Хинштейн.

«Я нисколько не злорадствую, тем более, что лично знаком с Мусой Бажаевым. Однако, каким бы уважаемым человеком ни был отец, это не дает право сыну средь бела дня бить по морде полковнику полиции в центре Москвы», — заявил депутат в Telegram-канале.