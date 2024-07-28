Молния ударила в жилой дом в Подмосковье

Молния ударила в жилой дом в селе Подберезники Коломенского района Московской области, после чего он загорелся. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.

По их словам, хозяйка дома в момент произошедшего находилась неподалеку на улице. Женщина не пострадала.

Как сообщается, при пожаре сгорела мансарда, огонь тушат.

Незадолго до этого стало известно, что в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинке молния попала в людей на площади перед Главным Храмом Вооруженных Сил России.

По информации SHOT, в результате пострадали трое мужчин и женщина (супруга одного из них). Двоих мужчин доставили в больницу в критическом состоянии. Супружеская пара пострадала меньше: 39-летний мужчина получил электротравму и закрытую черепно-мозговую травму, а у его жены произошел гипертонический криз. Она стала единственной из пострадавших, кто смог сам подняться после удара и не потерял сознание.

Ранее во Владимирской области молния ударила в группу подростков.