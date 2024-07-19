Во Львове убили Ирину Фарион. В прошлом году она поссорилась с «Азовом» Зеленский: МВД и СБУ оперативно докладывают о розыске стрелявшего в Фарион

Во Львове совершено покушение на экс-нардепа Рады Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке. В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова»* после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Во Львове стреляли в бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирину Фарион. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем Telegram-канале.

Журналистка телеканала «Эспрессо» Марта Олиярник добавила, что выстрел был произведен в висок, после этого Фарион забрала скорая. По данным львовских СМИ, женщину доставили в больницу на улице Топольная в критическом состоянии. Врачи рассказали, что экс-депутату провели операцию первичной хирургической обработки головы, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова сообщили о смерти бывшего политика.

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Зинкевич также написал, что стрельба произошла на улице Масарика. «Страна.ua» отметила, что экс-депутат Рады проживала на этой улице.

«Возможно, стрелок ожидал Фарион около ее дома», — говорится в публикации.

Один из соседей женщины рассказал, что на протяжении двух-трех недель с утра до вечера во дворе дома сидел парень и наблюдал за подъездом экс-депутата Рады. По данным местных СМИ, в Фарион стрелял молодой человек 20-25 лет. Игорь Зинкевич уточнил, что в момент нападения стрелка видели соседи, он был в перчатках. Оружие, из которого молодой человек открыл огонь, не имело глушителя. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Полиция Львова заявила, что проводит операцию по задержанию нападавшего. В городе объявлен план «Перехват». Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. В офисе Генпрокурора отметили, что начали досудебное расследование по факту происшествия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для установления обстоятельств покушения на экс-нардепа задействованы все необходимые силы Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения, и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Фарион — доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка университета «Львовская политехника». В 2012-2014 года она была депутатом Верховной рады Украины, являлась председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета по вопросам науки и образования.

Фарион в первую очередь известна своими одиозными и достаточно жесткими высказывании о России, россиянах и русском языке. Она неоднократно выступала против того, чтобы на Украине использовали русский язык. Так, в 2019 году она потребовала арестовать президента Украины Владимира Зеленского за то, что он обратился к избирателям не на украинском, а на русском. В октябре 2023-го года Фарион также призвала «утилизировать» говорящих на русском языке граждан Украины.

Конфликт с «Азовом» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)

В ноябре женщина попала в скандал с бойцами батальона «Азов». В эфире украинского Пятого канала Ирина Фарион заявила, что военнослужащие ВСУ обязаны говорить только на украинском языке, в противном случае они не украинцы и им следует называть себя русскими. Она также предложила русскоговорящим «азовцам» переехать в Сибирь.

После этого экс-командир «Азова» Максим Жорин в своем Telegram-канале заявил Фарион, что она не имеет «права открывать рот в сторону бойцов «Азова», Третьей штурмовой [бригады] или любого другого подразделения украинской армии». Экс-депутат Рады попросила президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также министра обороны страны Рустема Умерова принять меры в отношении Жорина, так как, по ее словам, он унижает честь украинского офицера и бросает тень на всю украинскую армию.

15 ноября экс-командир «Азова» написал Ирине Фарион письмо, где призвал ее перестать пиариться на его имени и имени всех азовцев. Жорин также пригрозил ей «побратимами из Львова».

В тот же день студенты Института гуманитарных и социальных наук Национального университета «Львовская политехника», где Фарион является доцентом кафедры украинского языка, потребовали ее увольнения. В вузе заявили, что не несут ответственности за высказывания работников и студентов вне университета. СБУ возбудила в отношении нее уголовное дело по четырем статьям, среди которых оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему. После этого министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил, что Фарион уволили с должности профессора.

Несмотря на это, экс-депутат Рады не прекратила негативно высказываться о русскоязычных гражданах Украины. Она назвала свой родной Львов «городом диверсантов», так как в нем слишком много тех, кто разговаривает на русском.

В декабре женщина обжаловала свое увольнение, но суд отказал ей. Тогда экс-депутат Рады подала апелляцию, и в мае года ее восстановили в должности профессора.