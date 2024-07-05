Генпрокуратура хочет конфисковать активы экс-сотрудника СК. Как полковник Киреев наживался на коррупции?

Генпрокуратура планирует конфисковать элитную недвижимость бывшего полковника СК России Александра Киреева. Ключевой фигурант «дела решальщиков» обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничества. Все его имущество, включая квартиры в престижных комплексах и автомобили на общую сумму почти 100 млн рублей, подлежит конфискации.

Генеральная прокуратура России решила конфисковать активы бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) Александра Киреева, который обвиняется в коррупции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Хорошевский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Ответчиками по делу выступают Александр Киреев и его родители. Активами семьи Киреевых заинтересовались в ходе расследования уголовного дела против бывшего заместителя руководителя отдела служебных проверок управления кадров СКР.

Кирееву инкриминируется организация преступного сообщества, покушение на взятки в особо крупном размере и мошенничество. Его считают одним из ключевых фигурантов «дела решальщиков», когда обвиняемые за покушение, которого не было, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion. После этого они требовали миллиардные суммы за их освобождение и прекращение уголовного преследования.

Карьера и доходы Киреева

За 12 лет службы в центральном аппарате СКР полковник Киреев занимал ряд ответственных должностей. Сначала он был инспектором в управлении собственной безопасности. Затем он отвечал за противодействие угрозам сотрудникам, занимался документацией в контрольном управлении Александра Бастрыкина, рассматривал жалобы на работу своих коллег. А закончил он руководителем подразделения, осуществлявшего внутренние проверки.

Все эти годы Киреев предоставлял декларации на себя, супругу и детей, согласно которым его официальный доход с 2011 по 2022 год составил чуть более 21 млн рублей. Его супруга не имела дохода, занимаясь воспитанием детей. Несмотря на это, с 2016 года Киреев начал активно скупать недвижимость, регистрируя ее на родителей.

В 2016 году он приобрел квартиру на Большой Набережной улице Москвы за 17,6 млн рублей. В 2017 году купил две квартиры в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе за 26,2 млн и 19,2 млн рублей. В 2022 году стал владельцем апартаментов в ЖК «Хорошевский» за 32,6 млн рублей. Также он приобрел четыре машиноместа, потратив на них 8,2 млн рублей. В 2021 году часть объектов Киреев продал.

Помощь родителей

Родители Киреева утверждают, что недвижимость была приобретена на их собственные сбережения. Помимо этого, они, согласно их собственному утверждению, даже оказывали материальную помощь сыну.

Их общий доход за двадцать лет составил 25 млн рублей, не учитывая ежедневных расходов. Прокуроры оценили, что расходы на недвижимость превысили 98 млн рублей. Кроме того, родители фигуранта потратили более 7 млн рублей на автомобили.

Помимо спорных объектов, в 2004 году Киреевы-старшие купили участок с домом в Солнечногорске за 12,8 млн рублей. В 2010 году приобрели квартиру в Москве за 13 млн рублей, а в 2012 году — участок в Сергиевом Посаде, где построили дом за 7 млн рублей.

По данным Генпрокуратуры, полковник Киреев использовал служебное положение для коррупционного обогащения себя и своих родственников. Вся недвижимость, оставшаяся у семьи Киреевых, подлежит конфискации. ГП также требует взыскать с них 26 млн рублей, что эквивалентно стоимости проданных объектов.