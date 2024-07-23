«Я вас завалю»: драка на Кубани закончилась избиением полицейского и маршем местных жителей На Кубани возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского

В Краснодарском крае члены «Русской общины» и «Северного человека» устроили марш по улице, где накануне представители курдов избили местного жителя. Драка началась после того, как он попросил их сделать музыку потише. Приехавшая на место полиция задержала «главаря шайки» после нападения на сотрудника правоохранительных органов, а остальные члены банды якобы пообещали отомстить. В соцсетях местные жители назвали произошедшее «беспределом» и сообщили о попытке «старшего из курдов» замять произошедшее.

В городе Кореновск возбудили уголовное дело против 20-летнего молодого человека, который напал на полицейского на фоне драки местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 21 июля между жителями Кореновского района на улице Красной произошел конфликт. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Один из них попросил молодого человека прекратить противоправные действия, тот в ответ применил физическую силу. Сейчас СК устанавливает обстоятельства произошедшего и собирает доказательства. Молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы.

В управлении МВД по Кореновскому району составили на него протокол о мелком хулиганстве и отправили под арест на пять суток.

Драка из-за громкой музыки

Telegram-канал Kub Mash написал, что жители Кореновска 22 июля устроили «марш», требуя наказать хулиганов, которые накануне избили одного из них. Согласно публикации, 21 июля пострадавший гулял с шестью друзьями. Около школы № 17 они встретили группу из 40 человек, которые громко слушали музыку ночью. Один из них якобы набросился на пострадавшего с ножом и начал угрожать. У местного жителя был газовый баллончик. Когда он его применил, вся банда начала избивать пострадавшего и его друзей. По их словам, обидчиками были курды.

После приезда полицейских к группе из 40 человек присоединились еще около 20.

«Главаря шайки скрутили — предварительно, его отправили в изолятор на пять суток. Остальные выкрикивали угрозы, обещали отомстить», — сообщил Kub Mash.

По словам источника РИА Новости, в произошедшем после драки шествии местных жителей участвовали от 45 до 60 человек.

Baza уточнила, что участники марша были членами организаций «Русская община» и «Северный человек». Во время шествия они выкрикивали лозунги «Русские, вперед» и «Один за всех, и все за одного». Около 20 минут молодые люди шли по улице в сопровождении полиции, после чего разошлись.

«Такого беспредела не было никогда»

По данным Baza, участвовавших в драке было гораздо меньше. Telegram-канал утверждает, что двое курдов и один русский вечером слушали музыку в машине. К ним подошел мужчина (член «Русской общины») в компании друзей и сделал замечание. Из автомобиля вышел 20-летний молодой человек. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку.

«Один из нападавших был в явном опьянении. Он бежал на нас с предметом похожим на нож с криками, что я вас завалю... Мы еле отбились, одного нашего сильно прям помяли, все это сопровождалось оскорблениями и угрозами», — рассказал один из очевидцев в соцсетях.

Как сообщила Baza, бой был один на один, друзья конфликтующих не вмешивались. Однако драка произошла на проходной улице, поэтому постепенно собралась толпа зевак. У пострадавшего зафиксированы гематомы и другие телесные повреждения, также у него разбился телефон. В соцсетях в том числе распространилась версия о том, что представители курдской общины якобы пытались замять дело:

«Живу в своем городе все 30 лет, но такого беспредела не было никогда, сразу же приехал старший этих курдов и пытался все замять. В больнице, где побои снимали, и в полиции, мы сразу сказали, что будет общественный резонанс, поэтому даже не пытайтесь замять это дело».