Медаль не спасла. Участник СВО борется за возврат люксовых машин после снятия судимости

Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой вернуть изъятое в 2016 году имущество. После заключения контракта с Минобороны и получения медали «За отвагу» его судимость была погашена. Однако внедорожник Nissan и люксовый BMW, которые он хочет использовать в зоне СВО, участнику спецоперации до сих пор не вернули.

Командир штурмового отряда, участвующего в СВО на Украине, Батыр Бекмурадов обратился в Генеральную прокуратуру. После того как он заключил контракт с Министерством обороны и получил медаль «За отвагу», его судимость была погашена. Однако изъятые ранее деньги и три автомобиля до сих пор не возвращены, пишет «Коммерсантъ».

В ходе обыска, проведенного летом 2016 года, у 54-летнего Батыра Бекмурадова было изъято имущество и деньги. Среди них оказались $3 тыс., €4 тыс. и 43 тыс. рублей, а также два внедорожника Nissan Patrol (черного и красного цветов) и черный представительский BMW 730. Деньги были переведены на специальный счет, а автомобили отправлены на специальную стоянку Главного управления МВД по Москве и помещены на «ответственное хранение».

Ответ суда

Суд постановил, что вопросы о возврате изъятого имущества следует решать через следователя. Представители Бекмурадова предприняли попытались получить ответы относительно сроков возвращения денег и местонахождения автомобилей, которые он планировал использовать в зоне военных действий. Но ответы они не получили и обратились в Генеральную прокуратуру.

Адвокат Бекмурадова, Ярослав Пакулин, рассказал, что заявление было передано в прокуратуру Москвы, откуда пришел «неожиданный ответ». В нем указано, что обращение перенаправлено в Главное следственное управление ГУВД по Москве, которое, собственно, и стало объектом жалобы.

Пакулин заявил, что они планируют обжаловать полученный ответ. По его словам, важно, чтобы надзорный орган провел независимую проверку и принял меры для устранения нарушений. Адвокат подчеркнул, что разбор жалобы не следует поручать органам, действия которых оспариваются.

Судимость и госнаграды Бекмурадова

Батыр Бекмурадов был дважды осужден, но в настоящее время его судимости сняты. Он полностью исполнил первый полугодовой контракт, заключенный во время отбывания наказания в Липецкой колонии строгого режима. Тогда десантник Бекмурадов занимался подготовкой бойцов штурмового отряда, который впоследствии под его командованием участвовал в боях на херсонском направлении. За проявленное мужество в этих сражениях он был награжден медалью «За отвагу», что стало основанием для погашения его судимости.

За участие в вооруженных конфликтах прошлых лет Бекмурадов был удостоен ордена «За личное мужество» и медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». На последнем судебном процессе прокур требовал лишить его наград. Однако суд отказал в этом, посчитав, что преступления «на гражданке» не имеют отношения к боевым заслугам.

В 2016 году охранники частного охранного предприятия, принадлежащего Батыру Бекмурадову, оказались замешаны в резонансном инциденте на Рочдельской улице в Москве. Этот конфликт с применением огнестрельного оружия не только привел к тюремным срокам для непосредственных участников, но и к лишению должностей и обвинительным приговорам для ряда высокопоставленных представителей правоохранительных органов.

В 2018 году Бекмурадов был осужден на девять лет лишения свободы по ст. 163 УК РФ (вымогательство) за участие в преступной группе, насчитывающей более десяти человек. Однако вместо отправки в колонию, Бекмурадов остался в следственном изоляторе «Лефортово». Причина заключалась в том, что следователи ФСБ начали новое расследование по делу об организации похищения американского бизнесмена Бориса Минахи. ФСБ утверждало, что Бекмурадов был вовлечен в это преступление совместно с бизнесменом Давидом Мирзоевым, который имеет связи с основателем компании «Вимм-Билль-Данн» Давидом Якобашвили. В ходе следствия были обнаружены аудиозаписи, на которых соучастники обсуждают план принуждения Минахи к возврату долга.