«Просто хотим поесть и помыться»: жители Краснодара вышли на митинг из-за отключений света Мэр Краснодара предложил митингующим приковать его наручниками к столбу

Жители Краснодара вышли на стихийный митинг из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару: они заблокировали дорогу с требованием «дать свет». На место прибыл мэр города Евгений Наумов – после этого нескольких человек задержали «за оскорбление властей». Оставшимся же глава города пообещал быть с ними, пока в дома не вернут электричество, и даже предложил «привязать его наручниками к столбу». Власти региона объясняют проблемы сбоем на Ростовской АЭС, снабжающей энергией юг России.

В Краснодаре толпа людей вышла на стихийный митинг из-за массовых отключений электричества, нескольких человек задержала полиция, сообщило издание KubanPress.

В знак протеста жители нескольких ЖК перекрыли улицу Краеведа Соловьева в микрорайоне Россинского, которая связывает несколько микрорайонов. Они жалуются, что сидят без электричества уже несколько суток. В городе из-за перебоев со светом нарушено водоснабжение, не работают кондиционеры, а также магазины, в некоторых домах нет газа. Жара тем временем бьет рекорды и держится на уровне 30-40°C.

«Дайте свет!» — скандировали люди.

Сначала протестующим пришлось столкнуться с автомобилистами, возмущенными из-за перекрытой дороги. На видео попали несколько таких перебранок. «Я домой не могу проехать!» — нервно говорит один из водителей. «Ну и что, а мы дома находиться не можем», — отвечают ему. «У меня дети больные», — объясняет мужчина из толпы, а другой водитель из пробки заявляет, что его это не касается.

В итоге на перекрытую дорогу приехала полиция, а потом и лично мэр Краснодара Евгений Наумов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что это он отправил главу города на место митинга и попросил «постоянно докладывать обстановку». В интернете появилось видео, как мэр общается с обступившими его жителями, а за его спиной стоят мужчины в форме и бронежилетах.

«Давайте уважать друг друга», — призывает мэр.

«А вы нас не уважаете!» — отвечают жители. По их словам, проблемы продолжаются уже полтора месяца .

В итоге мэр сообщил, что в нескольких микрорайонах нет электричества из-за повреждения кабеля. Он подчеркнул, что новый уже прокладывают.

«Дайте договорить, пожалуйста... Я знаю, что у вас авария на вашем кабеле, работы ведутся... воду подвезли, подвезем еще», — говорит Наумов.

В ответ ему кричат, что воду не привезли, а чиновник уточняет, что привезли но только техническую, а не питьевую.

«Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение [в вашем районе]. Буду здесь с вами <...> Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — пообещал мэр.

Взамен он попросил не перекрывать дорогу. В толпе встретили обещание аплодисментами, но отметили, что приковывать мэра не собираются. «Нас посадят тогда», — пояснили в толпе.

После приезда мэра силовики начали задерживать митингующих, отказывающихся уйти с дороги. Несколько человек увели в автозак «за оскорбление властей», сообщил Telegram-канала Kub Mash. Тем временем еще один стихийный митинг развернулся в Губернском микрорайоне.

«Услышьте, наши дети не спали всю ночь, было сложно дышать от духоты, мы хотим просто поесть, смыть туалет, помыться. Мы голодаем, у нас закончились все запасы воды, технической, питьевой», — описали ситуацию местные.

Мэрия Краснодара уточнила, что в микрорайон Россинского отправили дизельные генераторы. После приезда мэра дома также начали подключать обратно.

«Свет дали! Постепенно электричество поступит во все дома <...> в ближайшее время вода поступит в дома вместе со светом», — объявила администрация.

Виноваты жара и сбой на Ростовской АЭС

С электричеством в Краснодаре беда не только в микрорайоне Россинского, но и по всему городу. Отключения затронули около 40% местной энергосистемы. Причина в аномальной жаре и сбое на Ростовской АЭС.

«Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная <...> Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС», — объяснил губернатор Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам Кондратьева, аварийные бригады стараются устранять неполадки максимально быстро.

Сбой на Ростовской АЭС произошел 16 июля из-за внезапных неполадок на турбогенераторе. В целях безопасности автоматика отключила первый энергоблок из четырех. После аварии в штатном режиме продолжили работать лишь энергоблоки №2 и №4, третий блок находится на плановом ремонте с 22 июня. Электричество от этой АЭС питает множество регионов: Кубань, Южный и Северо-Кавказский федеральный округа, Ставропольский край, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области. После аварии Минэнерго России ввело графики отключения электричества «с целью сохранения устойчивости энергосистемы».

«Росэнергоатом» 17 июля отчитался о возвращении в строй отключенного блока. Однако мэр Краснодара уточнил в разговоре с жителями, что отключения электричества продолжаются по указу Минэнерго, так как «подстанции не выдерживают». По словам митингующих, в некоторых домах нет света по 12-15 часов в сутки.